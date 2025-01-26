馬來西亞最長燈籠街在檳城！蛇廟新春廟會盛大回歸 千人撈生嗨翻新年

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年的農曆春節即將來臨，擁有多元族群的馬來西亞不僅保留許多傳統年節習俗，還融合當地文化，展現出獨特的節慶魅力與熱鬧氛圍。在馬來西亞過年，除了必體驗當地特有的撈生文化外，今年恰逢蛇年，檳城知名的蛇廟也將舉辦睽違五年的新春廟會。檳城環球旅遊局更特別推出「檳城旅遊優惠計畫」，帶來多達72項折扣優惠，從年夜飯到住宿折扣一應俱全，讓遊客輕鬆暢遊整個春節。

▲檳城北海新芭觀音亭斗母宮春節燈飾與拉惹烏達紅燈籠街。 圖：新芭觀音亭斗母宮、檳城環球旅遊局／提供

馬來西亞最長紅燈籠街與新春夜市

作為馬來西亞年味最為濃厚的地區之一，農曆期間造訪檳城，將會看到這個世界遺產之州充滿文化活力的一面，各個大街小巷都會張燈結綵迎接華人農曆新年的到來，尤其是北海的拉惹烏達（Raja Uda）街頭，現已搖身一變成為「馬來西亞最長的紅燈籠街」，紅燈籠與古樸廟宇的節慶裝飾交相輝映，展現了完美的節慶景觀。農曆年節期間，當地新春夜市更有超過100多個的攤位，提供豐富多元的年貨、春聯、文創小物和道地美食，滿足每個遊客愛玩、愛逛的心與挑剔的味蕾。

▲北海斗母宮夜市與新芭觀音亭斗母宮新春夜市。 圖：檳城環球旅遊局／提供

期間限定：極樂寺春節燈會

作為東南亞最大的佛教寺廟之一，極樂寺每年舉辦的春節燈會（Kek Lok Si Display of Lights），可說是檳城春節期間的一大傳統盛事，今年將於01/25-02/23日隆重登場。白天，遊客們可在這座擁有130年悠久歷史的古剎參拜祈福，感受莊嚴與寧靜的氛圍；每晚七點後，萬燈齊亮，金黃璀璨的燈海將寺廟點綴得宛如仙境，壯觀的煙火表演更將燈會的節日氣氛推向高潮。

▲極樂寺春節燈會以萬盞彩燈和煙火秀迎接新年到來。 圖：檳城環球旅遊局／提供

▲大年初四的檳城廟會將涵蓋喬治市古蹟區12條街區。 圖：檳城環球旅遊局／提供 ▲大年初四的檳城廟會將涵蓋喬治市古蹟區12條街區。 圖：檳城環球旅遊局／提供

舞蛇迎新春 蛇廟請火儀式

峇六拜 (Bayan Lepas) 萬腳蘭蛇廟的新春廟會睽違五年再度舉辦，今年恰逢蛇年，活動規模將會比往年更加盛大，除了有延續13年經典的「舞蛇」表演外，還將上演各種民俗傳統節目，包括擊鼓、變臉、民俗舞蹈、舞獅及蛇術等精采雜技，展現華人的傳統技藝。在邁入午夜12點之際，廟方會進行象徵祈福與占卜經濟運勢的請火儀式，為檳城新的一年祈求平安順遂，並在精采的煙火表演下為整晚的慶典畫下完美句點。

▲峇六拜（Bayan Lepas）萬腳蘭蛇廟廟會睽違5年盛大回歸。 圖：檳城環球旅遊局／提供

初七千人齊撈生

02/04（初七）的千人撈生活動可謂是整個春節節慶的高潮。撈生或稱撈魚生，是大年初七馬來西亞地區華人獨特的文化，家家戶戶會準備色彩繽紛、寓意吉祥的食材，如紅蘿蔔絲象徵鴻運當頭、青木瓜絲象徵青春永駐，堅果與花生碎粒寓意遍地黃金，還有象徵年年有餘的生魚片。一家大小會圍站圓桌旁，用筷子高高撈起這些寓意滿滿的食材，並大聲齊喊「撈起！發啦！」，象徵新的一年風生水起、步步高升。

北海斗母宮從2012年起舉辦千人撈生活動，讓過年期間華人家庭的傳統習俗成為外地遊客也能體驗的文化活動，在活動主持人的口號下，千人一起高高撈起食材，此起彼落的「發啦！興啦！」讓場面十分熱鬧。

▲撈生為馬來西亞地區華人獨特的傳統文化。 圖：檳城環球旅遊局／提供

72項精彩優惠暢遊檳城

檳城從年前到元宵，幾乎每日皆有一連串的慶祝活動，且一天比一天更盛大、隆重。檳城環球旅遊局為此與購物商場、飯店、餐廳和熱門旅遊景點合作推出72項優惠活動，讓旅客以更實惠的方式盡享旅遊樂趣、體驗春節盛事，並與家人朋友們創造難忘又美好的新春回憶。活動資訊可參考「檳城環球旅遊局」或「檳城旅遊優惠計畫」。

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