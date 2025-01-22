絕不能錯過河內／峴港／富國島跟團旅遊，一起感受越南小島風情和古城魅力！
想要和家人朋友一起來趟越南之旅，探索東南亞國家獨特的魅力嗎？AsiaYo 為你精選了越南團體旅遊的三大地區，帶你認識絕不能錯過的熱門景點！無論你想去古今風貌並存的首都河內、充滿人文氣息又有豐富自然景貌的峴港，還是可以體驗熱帶海島風情的富國島，這篇文章都可以找到你想要的行程，一起來看看吧！
越南團體旅遊懶人包
越南熱門旅遊地主要分成北越河內、中越峴港、富國島三大區，如果你還在煩惱怎麼規劃行程的話，快來跟著 AsiaYo 看看這些地方的熱門景點，輕鬆暢遊越南！
北越河內團體旅遊必逛景點攻略
中越峴港團體旅遊必逛景點攻略
富國島團體旅遊必逛景點攻略
看完這篇文章後，你對你的越南之旅有想法了嗎？也歡迎來參考看看 AsiaYo 的其他團體行程喔～都超受歡迎的印尼峇厘島跟團，還有世界旅遊大城市泰國曼谷跟團、以及泰國清邁跟團也非常熱門，一起輕鬆遊遍充滿魅力的東南亞吧！
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