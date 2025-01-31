快訊

吳寶春麵包藏硬物…消費者咬到「差點斷牙」 店家急發聲明道歉

過年發紅包…姪子當場拆開嫌「怎麼6千而已」 叔叔一招反制他秒反悔大哭

限制30分鐘…柯美蘭淚談柯文哲探視過程 「捨不得放下爸爸的手」

2025出國新地點！ 馬來西亞「古晉自由行」 美食林立、中文溝通無壓力 住宿還超便宜

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

你是否也曾想過，出國旅遊又想省預算，還想要體驗到不輸台灣的美食與熱情？那麼馬來西亞砂拉越州的首府——古晉（Kuching），絕對值得放入你的行程清單！快跟著小編來一場古晉自由行吧！

古晉自由行｜在地語言無障礙，物價親民的馬來西亞秘境

很多人對馬來西亞的印象可能局限在「馬來文」或「語言不通」上，但事實上，古晉（Kuching）的大部分居民都會說中文，店家、街頭招牌也大多有中文，溝通幾乎沒壓力。此外，當地住宿費用相當親民，一人不用 1000 台幣/晚就能住到不錯的房間。交通便利、物價可愛，猶如擁有台灣的熱情卻又散發著異國氛圍，讓人一試成主顧。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

古晉必嚐在地美食｜哥羅麵、叻沙超便宜又好吃

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

哥羅麵（Kolo Mee）

特色：以獨特乾拌醬汁為靈魂，常見叉燒、碎肉、蔥花等配料。

價格：多在馬幣 4–6 元（約台幣 30–45 元），怎麼吃都不心疼。

口感：麵條 Q 彈，醬汁微鹹帶甜，有種越吃越上癮的魔力。

砂拉越叻沙（Sarawak Laksa）

特色：湯頭清爽富蝦味，配上雞絲、豆芽、蛋絲等。

口感：香氣十足又不過於厚重，最後擠點檸檬汁更顯鮮美。

推薦：喜歡微辣湯頭、彈牙米線的旅人必試，每一口都暖心暖胃。

古晉自由行｜Semenggoh Wildlife Centre

紅毛猩猩的復育天堂

想和「紅毛猩猩」邂逅，Semenggoh Wildlife Centre（實蒙谷野生動物保育中心）是不可錯過的景點。距離古晉市區約 20 公里，可搭計程車或預約導覽車前往。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

園區特色：原始雨林環境中，半野放紅毛猩猩自由活動，每日固定餵食時間最易見到牠們下來覓食。

保育意義：多數紅毛猩猩來自走私或非法飼養，經此中心復育後再放歸森林。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

遊玩小Tips：

建議在餵食時間前到場，卡位看得更清楚。

帶防蚊液、帽子，穿舒適鞋。

遵守規定、保持安靜，勿干擾紅毛猩猩。

古晉自由行｜Anna Rais Longhouse

比達友族長屋的最初風貌

想深入體驗砂拉越原住民族文化，安娜萊斯長屋（Anna Rais Longhouse）絕對是首選。據稱是古晉最古老的比達友族長屋之一，已有上百年歷史。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

建築特色：木造高架形式，下方常用來飼養家畜或儲藏物資；長屋可容納數十至上百戶人家。

文化互動：當地居民對旅人十分友善，若有機會可品嘗傳統美食或參加祭典。

手工藝：可見到竹編、手工籃子等傳統工藝，有時能和居民學習簡單技巧，深度體驗部落生活。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

遊玩小Tips：

若想過夜，需先預約或詢問，可體驗長屋家庭式接待。

入內有時需支付參觀費或導覽費，請先確認。

長屋地板多為木頭或竹子，走動時務必小心，避免踩得太重。

延伸閱讀>>馬來西亞古晉旅遊全攻略

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 自由行 馬來西亞

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

旅行社：港人赴泰自由行減 轉跟團改去星馬

馬來西亞鳳凰杯軟式飛鏢賽 台灣摘亞季軍

Global Mall春節檔期開跑 多元回饋、福袋抽世界美食旅

大馬經長：陸企投資看增

相關新聞

2025出國新地點！ 馬來西亞「古晉自由行」 美食林立、中文溝通無壓力 住宿還超便宜

你是否也曾想過，出國旅遊又想省預算，還想要體驗到不輸台灣的美食與熱情？那麼馬來西亞砂拉越州的首府——古晉（Kuching），絕對值得放入你的行程清單！快跟著小編來一場古晉自由行吧！

赴泰國旅遊注意！泰國恢復「TM6入境卡制度」這天生效，建議出發前填寫

泰國作為國際熱門旅遊勝地，近期因詐騙頻傳引發的安全問題獲得國際廣泛關注。為強化旅遊安全管理，泰國政府日前宣布自2025年5月1日起恢復TM6入境卡制度，並改為線上填寫。TM6入境卡是泰國政府追蹤外國旅客動向的重要文件，內容包括個人資料、航班資訊、住宿地點及旅遊行程等。此次恢復並數位化，旨在簡化流程，同時提升安全管理效率，讓旅客享受更安心的旅遊體驗。

馬來西亞最長燈籠街在檳城！蛇廟新春廟會盛大回歸 千人撈生嗨翻新年

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年的農曆春節即將來臨，擁有多元族群的馬來西亞不僅保留許多傳統年節習俗，還融合當地文化，展現出獨特的節慶魅力與熱鬧氛圍。在馬來西亞過年，除了必體驗當地特有的撈生文化外，今

絕不能錯過河內／峴港／富國島跟團旅遊，一起感受越南小島風情和古城魅力！

想要和家人朋友一起來趟越南之旅，探索東南亞國家獨特的魅力嗎？AsiaYo 為你精選了越南團體旅遊的三大地區，帶你認識絕不能錯過的熱門景點！無論你想去古今風貌並存的首都河內、充滿人文氣息又有豐富自然景貌的峴港，還是可以體驗熱帶海島風情的富國島，這篇文章都可以找到你想要的行程，一起來看看吧！

全世界最迷你眼鏡猴藏在這！　探訪菲律賓薄荷島原生態之美

從馬尼拉飛行1小時，就能深入探索菲律賓第10大島：薄荷島，這裡保有鬱鬱的原始叢林，擁有世界最小眼鏡猴、世界級潛水勝地，可說從水下到山上都無比精彩！對了，還有一點不變是菲律賓人民的笑容，那也是吸引我再訪的理由。

最快2025直飛台北！「古晉旅遊」必去景點、必吃美食全攻略

你可能還不太熟悉「古晉」這個名字，但別擔心，你很快就有機會可以踏入這陌生之地！馬來西亞砂拉越州宣布成立「砂拉越航空」，預計2025年上半年開航，其中一條全新航線就是從古晉直飛台北。對於想找新鮮目標的旅人來說，古晉的「貓城」稱號、多元文化風情和豐富美食，肯定能輕鬆圈粉。接下來就跟著我的古晉旅遊路線，從早餐吃到宵夜，帶你深度體驗這座熟悉又陌生的異國小城，並品嚐各種古晉必吃的美味佳餚！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。