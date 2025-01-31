2025出國新地點！ 馬來西亞「古晉自由行」 美食林立、中文溝通無壓力 住宿還超便宜

你是否也曾想過，出國旅遊又想省預算，還想要體驗到不輸台灣的美食與熱情？那麼馬來西亞砂拉越州的首府——古晉（Kuching），絕對值得放入你的行程清單！快跟著小編來一場古晉自由行吧！

古晉自由行｜在地語言無障礙，物價親民的馬來西亞秘境

很多人對馬來西亞的印象可能局限在「馬來文」或「語言不通」上，但事實上，古晉（Kuching）的大部分居民都會說中文，店家、街頭招牌也大多有中文，溝通幾乎沒壓力。此外，當地住宿費用相當親民，一人不用 1000 台幣/晚就能住到不錯的房間。交通便利、物價可愛，猶如擁有台灣的熱情卻又散發著異國氛圍，讓人一試成主顧。

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古晉必嚐在地美食｜哥羅麵、叻沙超便宜又好吃

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哥羅麵（Kolo Mee）

特色：以獨特乾拌醬汁為靈魂，常見叉燒、碎肉、蔥花等配料。

價格：多在馬幣 4–6 元（約台幣 30–45 元），怎麼吃都不心疼。

口感：麵條 Q 彈，醬汁微鹹帶甜，有種越吃越上癮的魔力。

砂拉越叻沙（Sarawak Laksa）

特色：湯頭清爽富蝦味，配上雞絲、豆芽、蛋絲等。

口感：香氣十足又不過於厚重，最後擠點檸檬汁更顯鮮美。

推薦：喜歡微辣湯頭、彈牙米線的旅人必試，每一口都暖心暖胃。

古晉自由行｜Semenggoh Wildlife Centre

紅毛猩猩的復育天堂

想和「紅毛猩猩」邂逅，Semenggoh Wildlife Centre（實蒙谷野生動物保育中心）是不可錯過的景點。距離古晉市區約 20 公里，可搭計程車或預約導覽車前往。

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園區特色：原始雨林環境中，半野放紅毛猩猩自由活動，每日固定餵食時間最易見到牠們下來覓食。

保育意義：多數紅毛猩猩來自走私或非法飼養，經此中心復育後再放歸森林。

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遊玩小Tips：

建議在餵食時間前到場，卡位看得更清楚。

帶防蚊液、帽子，穿舒適鞋。

遵守規定、保持安靜，勿干擾紅毛猩猩。

古晉自由行｜Anna Rais Longhouse

比達友族長屋的最初風貌

想深入體驗砂拉越原住民族文化，安娜萊斯長屋（Anna Rais Longhouse）絕對是首選。據稱是古晉最古老的比達友族長屋之一，已有上百年歷史。

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建築特色：木造高架形式，下方常用來飼養家畜或儲藏物資；長屋可容納數十至上百戶人家。

文化互動：當地居民對旅人十分友善，若有機會可品嘗傳統美食或參加祭典。

手工藝：可見到竹編、手工籃子等傳統工藝，有時能和居民學習簡單技巧，深度體驗部落生活。

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遊玩小Tips：

若想過夜，需先預約或詢問，可體驗長屋家庭式接待。

入內有時需支付參觀費或導覽費，請先確認。

長屋地板多為木頭或竹子，走動時務必小心，避免踩得太重。

延伸閱讀>>馬來西亞古晉旅遊全攻略

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