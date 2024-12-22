全世界最迷你眼鏡猴藏在這！　探訪菲律賓薄荷島原生態之美

【圖／文：陳耀恩】

作者介紹｜陳耀恩Ean

生活美學攝影家，臉書「Ean的世界大旅攝」。Canon合作攝影師、德國蔡司ZEISS光學大使、Profoto瑞典頂級燈具指定攝影師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師，也是一名旅遊專欄作家，繼續斜槓發展中。

疫後首次重返菲律賓，從高雄搭乘宿霧太平洋航空直飛馬尼拉，並善用其綿密飛行網絡，一次造訪馬尼拉與薄荷島兩個截然不同的目的地。從馬尼拉飛行1小時，就能深入探索菲律賓第10大島：薄荷島，這裡保有鬱鬱的原始叢林，擁有世界最小眼鏡猴、世界級潛水勝地，可說從水下到山上都無比精彩！對了，還有一點不變是菲律賓人民的笑容，那也是吸引我再訪的理由。





潛進薄荷島的原生態之美

薄荷島的第一站從羅伯河（Loboc River）開始，河流全長25公里以清澈水域及周圍自然的原始叢林聞名，若想愜意感受流域之美，推薦參加漂流竹筏午餐行程，大約1個半小時的航程，可自由取用船上準備的菲國風味餐點，有趣的是航行過程中會稍作停泊，讓遊客近距離欣賞當地歌舞表演，若有雅興也可挑戰竹竿舞一塊同樂。造訪時值9月底來到雨季尾聲，忽然從天而降的一陣清涼，此刻明白原來雨掃走的可以不是興致，而是熱氣，我將座椅90度轉向船外，舒服欣賞充滿綠意的流動風景，還有幾位打著赤膊戲水的少年向我們熱情揮手，讓人悠然看見簡單的幸福。

每次來口味都不同的巧克力山

被聯合國教科文組織提名為世界自然遺產的巧克力山，擁有奇幻感的獨特地景，也吸引電影《哈利波特》前來拍攝。據官方統計有多達1,268座高度40至120公尺的圓錐型小山散落薄荷島中部，遠看就像一顆顆巧克力灑落，不同季節還會因植被而變色，相當可愛！為獲得最佳觀看角度，我努力爬上數百個階梯眺望，雨霧增添仙氣感，這大雨將至的巧克力，猜想嚐起來應是偏鹹的海苔口味吧？

拜見世界最小的眼鏡猴

來到薄荷島不能錯過的還有比巴掌小的菲律賓國寶，那是名為Tarsier的眼鏡猴，特徵是一雙圓又大的眼睛，瀕臨絕種、據說現存已不到1萬隻，還好島上有座「菲律賓眼鏡猴保護區」可讓遠道而來的我們觀賞這些嬌客。保護區是6公頃大的紅木森林，全區約有120隻眼鏡猴，不過只開放一小部分園區參觀，眼鏡猴屬夜行性動物，白天多就攀附在樹上而降低觀賞難度，但記得找到時切莫驚呼，因眼鏡猴生性膽小，拍照時更不能用閃光燈，只怕萬一被嚇到而從樹上跌落那可就大事不妙！

巴里卡薩的夢幻浮潛

從薄荷島搭船出發約45分鐘，即可抵達擁有大斷層、被列為海洋保護區的巴里卡薩（Balicasag），上回我曾在這水肺潛水，難忘所目睹的傑克魚風暴，但若沒潛水執照也無妨，像我這回只是輕裝浮潛，一樣欣賞到美麗珊瑚礁群及可愛的小丑魚穿梭其中，更棒是還與多隻海龜一起在大海悠游。探索完水晶般海域的精彩，回到島上戴上塑膠手套體驗當地的手抓飯大餐，現烤現炸的海陸料理新鮮夠味，正好把剛剛在水中花費的氣力一次補血回來。

▲攝影：Peggy Chiang





薄荷島越夜越精彩

不只是白日的自然美景動人，入夜我們前往有「薄荷島的小人國」之稱的「錫卡圖納世界之鏡公園」（Sikatuna's Mirror of the World），來到這可一口氣與艾非爾鐵塔、倫敦大笨鐘、舊金山大橋甚至是里約基督像等多個世界地標合影，目前規劃6工程，第2期即將竣工，未來預計還會新增美國總統山、中國萬里長城與紐西蘭哈比村等景點。若時間允許，推薦晚上前來，不僅較為涼爽，在夜間照明下也更為好看。

精彩紛呈海洋夢幻秀

若是闔家同遊薄荷島，推薦可安排欣賞：「薄荷島海洋夢幻秀」（Bohol Show Ocean Fantasy），在音樂與炫目燈光的烘托下，結合特技、地方傳統舞蹈與魔術，令人目不暇給，特別是壓軸登場的4輛越野機車關在圓形鐵籠裡高速繞圈，讓台下觀眾血脈賁張！

享海景飯店Amorita Resort跨界料理

「Amorita」在薄荷島意指「心愛的」，可想而知飯店企圖營造充滿浪漫的度假環境，基地座落懸崖更能坐擁與海相連的視覺之美。度假村裡有多間餐廳，其中池畔的番紅花餐廳（Saffron Restaurant），主廚融合了菲律賓、泰國、西班牙及日本等多國料理手法及烹調概念剛推出了新菜單，藉由舌尖周遊列國後，夜裡不妨換上拖鞋與另一半漫步在緊鄰的阿羅那海灘（Alona Beach），星子低垂、海浪輕拍，那正是島嶼度假該有的慵懶節奏。





旅遊資訊

簡述：菲律賓與台灣無時差，一年主要分乾季跟雨季，11月到4月為乾季，5月到10月是雨季，尤其7月和8月降雨較多。

幣值：1菲律賓披索約兌換0.57台幣（2024年10月資訊）

簽證：需備妥護照正本、身分證正反面影本、菲律賓機票購買證明、個人菲律賓簽證申請書與必備文件CHECK LIST（這兩份文件於簽證辦事處現場提供）、護照影本（需繳交完整A4紙張)，至馬尼拉經濟文化辦事處辦理。

注意事項：入境前72小時內須上網登錄入境表格（https://etravel.gov.ph/），完成後會產生QRCode並email到信箱。

航空：宿霧太平洋航空除提供台北直飛馬尼拉，自2024年8月起也以每週 3 班從高雄直飛馬尼拉，2 小時直達！

樂齡Long Stay菲律賓方案：菲律賓政府為鼓勵外國退休人士在菲國長期居住，推出「特殊退休移民簽證」（SRRV, Special Resident Retiree Visa），只要年滿50歲、身體健康者，並在菲律賓指定銀行存入一定金額的資金（如無退休金者須定存 2 萬美金），即可長期居留，無需定期更新簽證，詳細資訊請參考：https://www.pra.gov.ph/。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」