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最快2025直飛台北！「古晉旅遊」必去景點、必吃美食全攻略

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你可能還不太熟悉「古晉」這個名字，但別擔心，你很快就有機會可以踏入這陌生之地！馬來西亞砂拉越州宣布成立「砂拉越航空」，預計2025年上半年開航，其中一條全新航線就是從古晉直飛台北。對於想找新鮮目標的旅人來說，古晉的「貓城」稱號、多元文化風情和豐富美食，肯定能輕鬆圈粉。接下來就跟著我的古晉旅遊路線，從早餐吃到宵夜，帶你深度體驗這座熟悉又陌生的異國小城，並品嚐各種古晉必吃的美味佳餚！

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古晉旅遊｜為何選擇古晉？

古晉旅遊｜直飛航線開通，往返貓城無需轉機

2025年起有望從台北直接飛往古晉，不再需要轉機，省時又便利！有了這條直飛航線，你能隨時享受古晉的自然生態、歷史文化與美食饗宴。古晉坐落在馬來西亞的砂拉越州，是該州的首府。這裡匯聚華人、馬來人、原住民多元族群，說英語、中文都暢行無阻，治安良好、氛圍友善，絕對是自由行的絕佳目標。

為何稱為「貓城」？

「Kuching」一名與「Kucing」（馬來語的貓）諧音，加上滿街貓雕像與貓博物館，久而久之「貓城」的名號便深入人心。喜歡喵星人的你，在這裡絕對會被可愛的貓咪元素逗樂。

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古晉旅遊行程：從早餐到宵夜的多元風情全收錄

若已經計畫好要來古晉（Kuching）玩上一天，那恭喜你！這座馬來西亞砂拉越的首府有超多在地美食與文化等著你來探索。從清晨到深夜，你將品嘗多元的口味、感受獨特的人文風情，更有機會在河面上欣賞到婆羅洲的自然之美！

古晉旅遊｜早餐必嘗道地風味：哥羅麵、Laksa、豬肉粥

古晉早晨就從「古晉必吃」的在地早餐開始！

豬肉粥：若喜歡清淡風味，豬肉粥是你的溫柔選擇，一碗熱騰騰的粥，簡單卻暖心，為一天的旅程暖開序幕。

哥羅麵(Kolo Mee)：彈牙的麵條配上香濃豬油渣、叉燒片，湯頭清爽不膩。一口下去，爽口又不油膩的麵香在舌尖迸發。

砂拉越Laksa(叻沙)：富有椰奶、蝦醬與超過30種香料的湯底，微辣又濃郁，配上米線、蝦仁、雞絲，讓你每口都品嘗到濃厚的南洋風情。

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古晉旅遊｜老街漫步必遊景點：大伯公廟、印度街、亞達街、鴉片咖啡

早餐後，來到大伯公廟，這座華人廟宇歷史悠久，是古晉市最古老的寺廟，歷史悠久，承載了古晉華人社群的信仰與文化。廟宇由福建、潮州、海南、客屬及廣惠肇五所公會組成的信託委員會共同管理，是多籍貫華人共同祭拜與文化交流的重要場所。裡面祭拜了福德正神（大伯公）、觀世音菩薩、地藏王菩薩等神祇。

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之後慢步前往老街區域，感受古晉豐富的多元文化。首先可前往印度街（India Street），被色彩繽紛的布料店與傳統香料攤包圍，感受中南半島多元文化的交織。

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接著前往亞達街（Carpenter Street），亞答街就是古晉的唐人街，因為早期以亞答椰搭建屋頂，因此得名。是一條充滿歷史氣息的老街，距離著名的砂拉越河濱公園不遠。這條街以其濃厚的文化氛圍和多元化的特色而聞名，擁有超過百年的歷史。這裡還有許多特色咖啡館、以及手作店鋪，是拍照打卡的好去處。

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穿梭在亞達街的小巷裡，有一家賣鴉片咖啡的古早味老店-協益茶室。原來所謂的鴨片咖啡跟鴉片一點關係都沒有，不過是熱咖啡加上牛油，因為以前當地人有抽鴉片的習慣，抽完之後喉嚨會格外乾燥，因此需要一杯加上牛油的咖啡，使其喝起來格外順口。

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古晉旅遊｜品嚐原住民風味午餐：深度體驗砂拉越的在地飲食文化

逛累了，該享用午餐啦！建議找一家提供原住民特色料理的餐廳，品嘗砂拉越獨有的傳統美食。可以試試竹筒飯、蕨菜、當地黃色的茄子以及各種道地的料理，讓味蕾一次感受道地的異國風情。

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古晉旅遊｜傍晚搭船遊砂拉越河：欣賞河畔風光與城市魅力

午後時分，氣溫漸降，是登上觀光船、悠閒遊覽砂拉越河（Sarawak River）的最佳時刻！船行其間可欣賞河畔兩岸的傳統高腳屋、殖民時期建築與現代城市天際線。微風拂面、夕陽映照水面，讓你身心完全放鬆，沉浸在這座城市的獨特韻味中。

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古晉旅遊｜貓眼嶺海鮮美食廣場｜當地人也愛的海鮮大排檔！

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坐完船之後終於可以大口吃海鮮！來到古晉知名的貓眼嶺海鮮美食廣場享用螃蟹以及蝦子是再適合不過！這個地方是連當地人也都會來的海鮮大排檔！主打價格實惠且新鮮，因為是半露天的很適合一群人來大口吃飯、大聲聊天！

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古晉旅遊｜甜點非Gula Apong冰淇淋莫屬：甜蜜為行程劃下句點

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夜色降臨，肚子餓了嗎？宵夜就選「Gula Apong冰淇淋」！Gula Apong是一種椰糖（棕櫚糖）熬製的醬汁，配上綿密香甜的冰淇淋，散發獨特的焦糖風味，甜而不膩，為這充實的一天劃下甜蜜的句點。品嘗這款甜品，就像給你的古晉一日遊頒發一枚甜蜜勳章。

延伸閱讀>>馬來西亞國際航空｜MH366、MH367搭乘體驗，往返桃園-吉隆坡的舒適選擇

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