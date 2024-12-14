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跳上觀光巴士一覽馬尼拉多變風貌　來趟輕鬆的菲律賓文史之旅

聯合新聞網／ 行遍天下
▲露天的威尼斯運河是馬尼拉熱門的打卡點。
▲露天的威尼斯運河是馬尼拉熱門的打卡點。

【圖／文：陳耀恩】

菲律賓曾被西班牙殖民長達超過3世紀，即便距離統治結束已一百多年，但無論是宗教、語言、產業型態等仍留下不少影響，若對這塊歷史有興趣，造訪馬尼拉不妨跳上「市區觀光巴士」（Hop-On-Hop-Off/HOHO）就能輕鬆來趟歷史文化之旅！

▲黎剎紀念公園裡能看到傳統叭噗的手推冰淇淋車。
▲黎剎紀念公園裡能看到傳統叭噗的手推冰淇淋車。

▲觀光巴士會在醒目的紅色Hop on hop off bus站牌停靠，很好辨認。
▲觀光巴士會在醒目的紅色Hop on hop off bus站牌停靠，很好辨認。

其中推薦必去的是建立於1571的聖地牙哥古堡（Fort Santiago），位於馬尼拉王城區中心，是西班牙殖民時期最具代表性的歷史建築，這座古堡在西班牙統治期間扮演了重要角色，曾是軍事指揮中心和監獄。離這步行不遠，有座宏偉的馬尼拉大教堂，不過命運多舛、經歷了多次重建，最初的木結構教堂於1571年建成，隨後因火災和地震多次毀壞，今日所見現今的建築則是於1958年重建完成，並於1981年被若望保祿二世封為宗座聖殿。除了以歷史文化為主題的「馬尼拉文化觀光路線（Culture Hub）」，Hop-On-Hop-Off也另外推出2條以購物及娛樂為主的路線，遊客可以下載HOHO巴士APP，就能查看巴士到站時間及即時座位數，相當方便。

▲到聖地牙哥古堡一覽400多年前的西班牙遺跡與現代建築跨時空對話。
▲到聖地牙哥古堡一覽400多年前的西班牙遺跡與現代建築跨時空對話。

▲位於王城區的馬尼拉大教堂，是當地熱門的結婚儀式舉辦地。
▲位於王城區的馬尼拉大教堂，是當地熱門的結婚儀式舉辦地。

　

在BGC特區走入威尼斯

經過穿越時空的歷史漫步，旅人來到馬尼拉的BGC（Bonifacio Global City），肯定會感覺耳目一新，集結時尚購物、辦公大樓、豪宅建案與各式餐廳為一體，堪比台北信義區，甚至台灣尚未引進的Shake Shack美國漢堡店在這也能吃得到！這回造訪，一座「威尼斯大運河購物中心」（Venice Grand Canal Mall）不只好逛也好拍，沒想到在最熱鬧的BGC特區存在一座浪漫水都，遊客也能搭乘貢多拉，就只差船伕沒哼上一段義大利歌謠助興了。

　

從全民Jollibee到賭城萬國百匯

許多回訪菲律賓的遊客，肯定會滿心期待的吃上一餐Jollibee，那可說是菲國的國民速食店，隨處可見，當然在馬尼拉這個大都會食物的選擇非常多元，倘若真的犯思鄉胃，也有鼎泰豐可吃。

這回我在菲國的最後一餐，是來到OKADA 賭場飯店大啖萬國百匯自助餐，這家Medley Buffet有非常多不同主題的食物檯以及現做料理區，光是甜點就有西式、東南亞傳統、冰淇淋等擺滿滿一個大中島。最特別是我首次看到自助餐廳配置了一間控制溫度的起司室，裡面有各式各樣不同口味及口感的起司任君選擇，也有不同調味醃漬的橄欖及現刨火腿，相當專業。

▲OKADA賭場飯店頗具規模，是適合全家同遊的大型度假村。
▲OKADA賭場飯店頗具規模，是適合全家同遊的大型度假村。

▲Medley Buffet提供客製化的現做義大利麵。
▲Medley Buffet提供客製化的現做義大利麵。

　

菲律賓旅遊資訊

簡述：菲律賓與台灣無時差，一年主要分乾季跟雨季，11月到4月為乾季，5月到10月是雨季，尤其7月和8月降雨較多。

幣值：1菲律賓披索約兌換0.57台幣（2024年10月資訊）

簽證：需備妥護照正本、身分證正反面影本、菲律賓機票購買證明、個人菲律賓簽證申請書與必備文件CHECK LIST（這兩份文件於簽證辦事處現場提供）、護照影本（需繳交完整A4紙張），至馬尼拉經濟文化辦事處辦理。

注意事項：入境前72小時內須上網登錄入境表格（https://etravel.gov.ph/），完成後會產生QRCode並email到信箱。

航空：宿霧太平洋航空除提供台北直飛馬尼拉，自2024年8月起也以每週 3 班從高雄直飛馬尼拉，2 小時直達！

馬尼拉市區觀光巴士：Hop-On-Hop-Off一日通行證為1298披索，首次使用HOHO卡登上巴士後，24小時內無限制地乘坐

樂齡Long Stay菲律賓方案：菲律賓政府為鼓勵外國退休人士在菲國長期居住，推出「特殊退休移民簽證」（SRRV, Special Resident Retiree Visa），只要年滿50歲、身體健康者，並在菲律賓指定銀行存入一定金額的資金（如無退休金者須定存 2 萬美金），即可長期居留，無需定期更新簽證，詳細資訊請參考：https://www.pra.gov.ph/

　

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