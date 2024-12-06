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11歲以下兒童食宿全免！ 馬爾地夫親子商機崛起 Club Med「卡尼島」限時優惠

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Club Med 卡尼島2025/01/15前下訂遊程，4晚食宿假期每人最低 NT$30,200起，11歲以下孩童食宿全免。　圖：Club Med／提供
Club Med 卡尼島2025/01/15前下訂遊程，4晚食宿假期每人最低 NT$30,200起，11歲以下孩童食宿全免。　圖：Club Med／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬爾地夫是許多旅客嚮往的夢幻旅遊勝地，然而 Club Med 觀察到，過往以蜜月客為主的馬爾地夫，客群已拓展至家庭客，截止目前 Club Med 台灣馬爾地夫業績成長 34%，其中家庭客群佔整體來客數高達5成，兒童及青少年來客數更激增 300%。

▲Club Med 提供親子珊瑚種植、馬爾地夫小學堂等永續體驗。　圖：Club Med／提供
▲Club Med 提供親子珊瑚種植、馬爾地夫小學堂等永續體驗。　圖：Club Med／提供

進一步分析，發現三關鍵造成 Club Med 台灣馬爾地夫客群拓展：

1. 馬爾地夫夢：家長們期待與孩子前往一島一飯店，入住水上屋，享受獨特住宿體驗，並且只需要浮潛，即可欣賞豐富且獨特的海洋生態。

2. 微教育之旅盛行：現今家庭期待藉由寓教於樂方式，拓展孩子的視野，而 Club Med 提供親子珊瑚種植、馬爾地夫小學堂等永續體驗，使馬爾地夫逐漸受到台灣家庭客的喜愛。

3. 全包式預算掌握度高：對於家庭客而言，因人數眾多，預算掌握尤為重要。

▲在 Club Med 馬爾地夫浮潛可欣賞豐富且獨特的海洋生態。　圖：Club Med／提供
▲在 Club Med 馬爾地夫浮潛可欣賞豐富且獨特的海洋生態。　圖：Club Med／提供

而全包式假期涵蓋住宿、三餐及多元水陸活動，使家庭客輕鬆掌握整體預算。日前知名藝人鳳小岳與家人入住卡尼島水上屋，鳳小岳表示「一打開房門，就被清澈湛藍的印度洋包圍，讓我們驚呼『這就是馬爾地夫！』，全家人在 G.O 團隊帶領下體驗風帆、探索浮潛等各式活動，Club Med 全包式服務不只幫我們省去規劃心力，更讓孩子帶走寶貴的知識。」

▲藝人鳳小岳全家入住水上屋，解鎖印度洋親子探索樂園。　圖：Club Med／提供
▲藝人鳳小岳全家入住水上屋，解鎖印度洋親子探索樂園。　圖：Club Med／提供

▲Club Med 全包式假期涵蓋住宿、三餐及多元水陸活動，使家庭客輕鬆掌握整體預算。　圖：Club Med／提供
▲Club Med 全包式假期涵蓋住宿、三餐及多元水陸活動，使家庭客輕鬆掌握整體預算。　圖：Club Med／提供

為了讓家庭客輕鬆安排2025夏季假期，Club Med卡尼島釋出限時優惠，2025/01/15前下訂，2025年05月至11月期間出發，四晚食宿假期每人最低 NT$30,200元起（不含機票），11歲以下兒童食宿費用全免。價格均涵蓋住宿、國際美食、酒水軟飲、G.O 娛樂秀、主題派對等一系列體驗。

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浮潛 蜜月 馬爾地夫

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