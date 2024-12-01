越南最夯度假地！奢享富國島「4人同行1人免費」 限定特惠實施中

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據越南堅江省旅遊廳統計資料顯示，2024年1-10月旅客入境人次超過880萬，其中富國市的遊客人次超過520萬，佔整體總人數的60％，旅遊收入超過17萬億越南盾，成為當地極其重要的觀光旅遊島。

▲富國島旅遊元素豐富，深受年輕人喜愛。 圖：樺一旅行社／提供

您也到訪富國島了嗎？富國島是全越南唯一免簽證區，綿延細白沙灘、無敵沙灘美景、世界之最遊樂設施，還有多個網紅打卡景點，讓其成為現今越南最紅目的地！

看好富國島旅遊商機，樺一旅行社特別與越竹航空合作，推出「至尊富國島5日」產品，12/24台北出發、12/25高雄出發，飛行時間約為4小時，使用 A321 機型執飛，配有6席商務艙座位、176席經濟艙座位，整體搭機空間寬敞、腿部伸展距離大，旅客在旅途中能享受到舒服的飛行體驗。

▲行程使用越竹航空 A321 機型，共有6席商務艙及176席經濟艙。 圖：樺一旅行社／提供

行程特色規劃5日遊，帶旅客天天飛進富國島，全程保證無自理餐、無購物、無車購，入住4晚5星酒店，直售價最低只要26,800元起，奢享超值旅程，全家人出遊也能負擔。更棒的是，現正推出冬季線上旅展優惠，至尊富國島5日之旅，只要報名指定出發日，享「4人同行1人免費」特惠，部份日期已經額滿，心動者行動要快！指定日期：12/27 (滿)、31 (滿)；01/01、04 (滿)、05、07、08 (滿)、11、12 (滿)、16 (滿)、17、20 (滿)，1人免費仍需支付稅金燃油附加費等（約4,000元台幣）。

▲富國島上綿延的細白沙灘，是旅客必造訪的一大重點。 圖：shutterstock／來源

樺一旅行社董事長嚴從音表示，富國島地處越南最南端，擁有豐富的觀光資源，以及得天獨厚的海島條件，是全球旅客必去的度假勝地之一。目前富國島從11月開始已進入乾季時間，將迎來大批日韓、歐美國家的旅客前去度假，行程也特別安排旅客前往沙灘、跳島旅遊等，讓民眾深度體會海島放鬆氛圍，享受東南亞避寒之旅。

▲富國島珍珠樂園在越南被譽為越南版的迪士尼，精彩好玩。 圖：樺一旅行社／提供

來到富國島，絕不能錯過同屬 Vinpearl 集團的「珍珠奇幻樂園」及「珍珠野生動物園」，這2個地方是全球旅客必訪的行程之一。

「珍珠奇幻樂園」於2014年11月開幕，佔地面積50萬公傾，是越南西南部規模最大、設施最新的遊樂園。樂園分為6個分區、12個獨特的主題，包括冒險世界、童話城堡、冰雪王國和亞馬遜雨林等，每個區域都以獨特的景觀設計和互動設施，吸引著所有遊客前往體驗。除陸上體驗外，園區還有水上樂園，設有多款滑水道、游泳池和人造海浪池，讓旅客在炎炎夏日盡情消暑。

於此同時，樂園中還有一座超吸晴的巨型海龜水族館，被認定為 VinWonders 的最佳代表象徵，館內展示超過300種海洋生物，提供沉浸式海底隧道體驗，適合全家大小一起來觀賞海洋生物的奧妙。

▲珍珠野生動物園，旅客在園內可進行餵養動物等互動體驗。 圖：樺一旅行社／提供

「珍珠野生動物園」是越南首座半開放式的野生動物園，佔地約380公頃，擁有世界上珍貴稀有動物數百種類，共匯集超過150個物種、超過3,000隻動物，包括孟加拉虎、犀牛、火鳥等珍稀動物。內部規模分為ZOO動物園區、PRIMATEWORLD 靈長類動物園區及、SAFARI 探索園區3大結構，提供旅客漫步行走在規畫完善的步道中，或是搭乘 SAFARI 遊園車，進入野生動物園區，近距離觀賞動物的自然行為，體驗稀有的野生動物近在咫尺的感覺。園區內還有各種動物表演、餵養動物等互動體驗，讓旅客能零距離與動物接觸，感受富國島的自然魅力之處。

馬上就是12月，即將迎來聖誕、跨年與春節寒假，出國輕鬆省，揪伴同行最超值，體驗富國島蔚藍假期，海陸空輕奢之旅完美成行！

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