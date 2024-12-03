泰國清邁一日古城文青旅行！ 契迪龍寺、帕邢寺、塔佩門夜市與咖啡的靈性漫遊

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-10-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Zohng Coffee、帕邢寺、Akha Ama Coffee La Fattoria。

清邁古城總是散發著一種獨特的文藝氣息，那些藏在巷弄中的咖啡館、早午餐、手作店鋪、充滿故事的古老寺廟、以及充滿創意的小市集，都是我最喜愛的探索角落。

屬於青邁文青的古城一日遊，不只是簡單的觀光，而是一次點滴勾勒心底話的靈性漫遊，從清晨的咖啡香、佛寺的香火，夜晚的市集人潮，到契迪龍寺那充滿靈性的塔頂，走在古城的每一步，都像是一種對清邁人文的致敬，這不僅僅是一趟視覺與味覺的享受，也是一場與泰北歷史、藝術和人情的對話。

最經典的清邁古城玩法，就從這篇一日遊看起吧！

Zohng Coffee | 1 小時

位於清邁古城帕邢寺前方的Zohng Coffee，是一間平價卻精緻的西式早午餐與咖啡店，供應當地有機咖啡豆與天然新鮮食材而聞名，為今日的古城徒步探索補充100分的能量！

Zohng Coffee有著古色古香的木質裝潢、挑高半開放空間點綴綠色植物，書牆與帶有一絲堅果和巧克力的咖啡香氣飄散整個空間，燻鮭魚酪梨酸吐司盤170泰銖、招牌早午餐盤270泰銖、最令人意外的是超大份量的牛排沙拉早餐盤也只要300泰銖，再加上一杯好好喝的熱拿鐵只要75泰銖，真是幸福呆了！

帕邢寺 | 1 小時

帕邢寺是清邁古城中最著名的佛寺之一，也是古城的文化地標。

帕邢寺內最值得一看的便是那尊古老的帕邢佛像，據說擁有神奇的保護力量，整個寺廟的建築風格華麗而莊嚴，細緻的木雕和閃耀的金色飾品令人驚嘆，漫步在這裡，隨處都能感受到一股祥和與寧靜的氛圍，讓人心境平靜。

我不自覺想要靜坐、沉思，或到寺廟古樹陰涼處冥想片刻，聽著風中的風鈴聲、寺廟鐘聲、與僧侶誦經聲，聞著空氣中香火繚繞的祝福，身心靈都被好好洗禮了一番！

Akha Ama Coffee La Fattoria | 1 小時

帕邢寺大門外不遠處，就是清邁另一間不可錯過的咖啡館：Akha Ama Coffee La Fattoria。

Akha Ama Coffee La Fattoria的咖啡風格極具設計感，融合了北泰族群的文化元素與現代工業風，許多數位游牧者打開筆電工作或開會中，極具思考與智慧的空間氛圍，讓人忍不住多拍幾張照片。

以阿卡族（Akha）有機咖啡豆而聞名，咖啡濃郁而順滑，特別推薦一試他們的義式咖啡，配上自家烘焙的輕食，一解毒辣太陽暑氣，也讓咖啡時光變得很愜意。

Craft | 1 小時

Craft市集是一個充滿創意和手工藝品的地方，一間間獨立攤販售賣各種當地手作飾品、包包、服飾及家居裝飾，富有濃厚的泰國北方民族特色，色彩繽紛，材質多樣，老闆也都很熱情，熱於介紹他們的創作點子，沒有過度兜售或商業氣息，非常適合喜歡獨特紀念品的旅人來這挖寶！

盼道寺 | 1 小時

相較於其他金碧輝煌的佛寺，盼道寺以傳統柚木建築為主架構，顯得獨樹一幟！

盼道寺歷史悠久，寺內寺外木雕都充滿細節，當我一踏入寺內，隨著陽光穿透木窗灑入，光影交錯，立刻繚繞一種古樸而神秘的氛圍，讓人心境如同被洗滌般平靜而柔和，能感受到濃厚的歷史感，像是穿越時光般的體驗。

這裡不僅是拍照的好地方，也是欣賞泰國木雕藝術和了解清邁傳統文化的絕佳地點！

契迪龍寺 | 1 小時

天色漸暗，契迪龍寺也呈現出另一番迷人的景象。

巨大的古佛塔在燈光映照下特別莊嚴神聖，佛塔四周也有巨象守護著，雖然佛塔部分區域受損，但它的壯麗依舊不減，特別是在夜晚的寂靜中，漫步其中，給人一種靈性的震撼，深深感受著清邁古城千年歷史的厚重與寧靜。

Poppy's Kitchen | 1 小時

契迪龍寺入口前方就是Poppy's Kitchen，Poppy's Kitchen餐廳以傳統泰式料理和創意料理聞名，他們的泰式炒河粉、泰北咖哩雞腿麵、牛肉湯河粉、炸魚薯條和芒果糯米飯，通通都入味，開胃，好好吃！

我們還很驚喜的是他的mojito，一杯95泰銖的無酒精mojito，飄散滿滿新鮮天然的薄荷葉香味，你還可以選擇搭配鳳梨、芒果，真是清爽又爽口！伴隨著整間餐廳裝潢充滿田園風情，庭院中的小燈籠在夜晚點亮時，真的太chill。

塔佩門週日步行夜市 | 2 小時

塔佩門是清邁古城的地標之一，而到了傍晚，整條街道迎來各式攤販和特色商品，熙來攘往的人群與談笑聲占據各個角落，成為熱鬧的步行夜市！

能找到當地美食，手工藝品和傳統服飾，街頭音樂與當地小吃的香氣交織成一種特別的城市韻味，是一個是很接地氣的清邁市井夜晚。

清邁觀光夜市 | 2 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：泰國清邁｜契迪龍寺、帕邢寺、塔佩門夜市與咖啡的一日古城文青旅行

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