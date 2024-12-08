2024泰國芭達雅度假住宿推薦！ 泰國自由行TOP5必收飯店不藏私，步行就到芭達雅海灘賞海景

芭達雅是泰國旅遊非常熱門的景點，今天 AsiaYo 要來推薦你 5 間優質的芭達雅住宿！芭達雅很多有趣的主題樂園和水上活動，還有著名的佛教地標，像是帕雅寺和真理寺，可以讓你感受到不同的泰國魅力。如果想享受豪華設施的話，這裡也有很多有戶外游泳池和私人海灘的住宿選擇，一定不會讓你失望～快來看看芭達雅熱門住宿有哪些，一起規劃你的泰國旅遊攻略吧！

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🌴芭達雅星級飯店推薦🌴

芭達雅渡假村洲際飯店

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芭達雅渡假村洲際飯店有許多豪華的設施，這裡免費提供了 BBQ 燒烤設備，可以讓你和家人朋友開心享受烤肉的樂趣，還有桑拿三溫暖可以舒緩旅途中的疲憊🥰

🐘加分服務：行李寄放、機場接送、兒童戲水池

📍附近地標：芭達雅山觀景點

皇家懸崖海灘飯店

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皇家懸崖海灘飯店很適合家庭旅遊時入住，這裡有親子友善設施，像是小朋友最喜歡的兒童戲水池！還有卡拉 OK 可以讓你和三五好友一起唱歌狂歡🎵

🐘特色亮點：行李寄放、BBQ燒烤設備、桑拿三溫暖

📍附近地標：芭達雅山觀景點

🌴芭達雅青年旅館推薦🌴

暹羅旅館

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暹羅旅館是背包客 CP 值超高的住宿選擇，不但提供了行李寄放服務，讓你可以先放下超重的行李再輕便出遊，還有多語櫃台接待，完全不用擔心溝通的問題～

🐘加分服務：行李寄放、多語櫃台

📍附近地標：Mike Shopping Mall、The Avenue Pattaya

🌴芭達雅酒店式公寓推薦🌴

伍德蘭德套房服務式法義公寓式飯店

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伍德蘭德套房服務式法義公寓式飯店的空間超級寬敞，還有設施齊全的健身房！而且飯店很貼心的提供了機場接送的服務，讓你能輕鬆快速的抵達機場✈️

🐘加分服務：行李寄放、兒童戲水池、多語櫃台

📍附近地標：塔克西多魔幻劇場

芭達雅第五喬木提恩飯店

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芭達雅第五喬木提恩飯店的裝潢氣派豪華，還有餐廳、咖啡廳、酒吧可以讓你盡情享用美食！而且飯店有 24 小時的送餐服務，訂房還會附有吃到飽的早餐喔🥖

🐘加分服務：行李寄放、機場接送、兒童戲水池

📍附近地標：喬木提恩海灘

希望看完這篇文章後，你找到夢想中的住宿了～也可以來看看 AsiaYo 其他超夯的芭達雅海灘住宿，或者參考熱門的泰國曼谷住宿，如果還不知道怎麼規畫行程的話，也很推薦曼谷/芭達雅跟團旅遊，帶你一起盡情享用美食、欣賞美景！

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