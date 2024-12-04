泰國清邁的城市靈魂！Jing Jai Market、Mae Kha Canal、尼曼一號的一日週末市集旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-10-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Jing Jai Market、Kang Jingjai、Tops Green Chiangmai。

有人說，如果想要了解一座城市的靈魂，市集絕對是最好的切入點，而來到市集林立的清邁，怎能不安排一趟深度漫遊市集之旅呢？

一次走進清邁的幾個特色市集，從Jing Jai Market的有機生活，Mae Kha Canal的異域氛圍，到尼曼一號的新穎創意匯聚，每一個市集都有自己獨特的故事與魅力。

清邁的市集感人的感覺，不僅僅是買賣的場所，更是人與人交流、分享、創作的舞台，你可以很立體感受當地生活的脈動，接地思維的手工藝品，或是品嘗最地道的泰式小吃，每走過一步，似乎又更認識真正的清邁一點，那麼，就出發吧！

Jing Jai Market | 2 小時

Jing Jai Market又被稱為JJ Market，是清邁最最文青與高單價的精品市集XDD

每個星期六和星期天，JJ Market湧入各攤在地有機蔬果、新鮮果汁、手工麵包、香氛精品、棉麻衣物和天然手染衣物的攤販，市集的整體氣氛非常輕鬆。

當陽光灑在露天攤位上，伴隨著草木的香氣，彷彿讓人瞬間感受到大自然的溫暖擁抱，市集風格樸實簡約，攤位由簡單的木架和布棚組成，四周圍繞著青翠的植栽，彷彿誤闖了田園仙境；

Jing Jai Market的經營使命是成為清邁推動永續文化的重要平台，透過支持當地小農與手工藝人，提升社區的生態環保意識，並讓每位來訪者體驗到清邁的綠色生活精神，這裡的攤販也大多來自於當地農戶與手工藝人，除了在此擺攤，並無其他實體店面，每件產品都強調無毒、天然，且皆可溯源，這使得市集深受崇尚健康與環保的消費者喜愛。

Kang Jingjai | 1 小時

走入Kang Jingjai純屬意外，因為外面下起豪大雨，本只是想進來避避雨，沒想到進了一間道道無雷的泰北料理餐廳！

餐廳內部裝潢以自然質樸的風格為主，木質家具搭配著綠色植栽，營造出一種清新且溫暖的氛圍。翻翻菜單，紅咖哩豬軟骨、綠咖哩烤鴨、仁當牛肉、椰子烤蝦、雞蛋炒夏南瓜、烤豆腐腰果醬、蓮藕花生排骨湯、蛇皮果炸鯧魚湯、榴槤糯米飯、玉米甜椰奶... 不得不說泰北料理菜單是我見過最難點的一份，唯一一道可以想像口味的，就只有蝦仁炒飯。

但怎麼說呢！燉的咖哩鹹鹹甜甜，極為入味，椒鹽酥炸涮口齒箱，相當好吃，涼拌牛肉又酸又辣，直接開胃，就連炒河粉和炒飯也不同於傳統泰式料理的重口味，有一股天然食材的清香滲入餐盤之中，每道都美味！非常好吃、非常推薦！

Tops Green Chiangmai | 1 小時

如果跟我們一樣，來到JJ Market下雨了，或是恰好只有平日造訪，倒是可以到Tops Green Chiangmai或隔壁的good good紀念品雜貨商店逛逛，這兩間都是致力於推廣永續生活方式的環保超市，店內充滿了清新的植物香氣和自然光線，加深了逛街購物的喜悅，喜歡純手工、手作或天然材質的商品，像是編織籃啊、陶杯陶碗陶壺啊、或是清邁常見的手作編織吊飾，這裡都能找得到！

Mae Kha Canal | 1 小時

好幾位清邁司機都跟我們推薦Mae Kha Canal，他本是清邁一條歷史悠久的運河，近幾年經過當地社區的努力整治後，如今已成為一條充滿綠意的河道，與兩旁的日式小餐館與各種花草相伴。

很可惜抵達清邁前一周逢洪災，Mae Kha Canal大多數店家都還在清理狀態，沒有營業，希望下次可以再來一睹她的悠閒與美麗。

尼曼一號 | 2 小時

來到尼曼一號的時候，幾乎覺得重回現代文明世界的感覺(笑)

尼曼一號是清邁最具創意的商業中心之一，結合了傳統泰式建築和現代設計，商場內有許多本地設計師品牌店鋪，無論是時尚服飾、手工飾品、家居用品還是藝術作品，都充滿著濃濃的創意氣息，每個角落都超好拍，尤其是入夜了暖黃吊燈點上，宛如歐洲復古建築一樣。

露天廣場上，也時常舉辦各種音樂演出、藝術展覽和市集活動，這裡的每個角落都充滿了活力與創意氛圍。

One Market | 1 小時

街頭藝人在露天音樂表演，唱著琅琅上口的歡快音樂，這裡還有數十間獨特的小吃酒水的立食攤位

White Market | 1 小時

位於尼曼一號商城旁的路邊街區，White Market是一座將設計感與夜市文化完美結合的創意市集，乾淨明亮的白色主題設計，與傳統泰式夜市的繁華形成鮮明對比，是清邁夜間購物的新興地標。

White Market市集風格簡約大方，白色的棚架、現代俐落的裝飾燈具，都讓整個空間呈現輕盈自在的氛圍，在市集賣家們精心布置之下，攤位整齊排列，整體清新而開闊，營造一種舒適、時尚且輕鬆的夜間慵懶感

展售商品從當地設計的服飾、飾品到手工藝品，都很有個性與創意，材質與設計品味都很好，CP值比JJ Market更好，是喜歡文創與時尚的年輕人不可錯過的市集！！

Think Park Night Market | 1 小時

Think Park Night Market 與尼曼一號隔一條馬路，是一個集結音樂和美食的小型市集。

市集氛圍輕鬆愉快，充滿著年輕人聚集的活力，夜色下的市集被燈光點亮，隨著音樂和人潮，彷彿成為清邁夜生活的縮影。你可以在這裡慢慢逛，和攤主聊天，或是享受一份美味的泰式小吃，感受這座城市的熱情與活力。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：泰國清邁｜Jing Jai Market、Mae Kha Canal、尼曼一號的一日週末市集旅行

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