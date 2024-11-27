新加坡「迪士尼花園」熱門人氣角色1次看！米奇、巴斯光年等統統亮相，還有2025環球「小小兵園區」開幕
喜愛新加坡旅遊的旅客有福了！新加坡「濱海灣花園」推出多元旅客活動，打造難忘的假期體驗。包含濱海灣花園自12月1日起隆重呈現「迪士尼奇妙花園」，結合米老鼠、巴斯光年、白雪公主等經典角色的造型園藝，帶來宛如童話世界的氛圍，非常適合大小朋友安排一日遊。
除了經典IP角色拍不完之外，園區還精心設置了新加坡特色美食區，將迪士尼角色融入創意料理中，例如唐老鴨搭配辣椒螃蟹，或是史迪奇與榴槤的驚喜組合，為旅客提供獨特的味蕾探索，相信也會讓旅客躍躍欲試。
此外，濱海灣花園從11月29日起推出「聖誕仙境」，以繽紛嘉年華設施、炫目燈光秀及聖誕老人村，營造充滿節日氣息的奇幻氛圍，展現獅城文化的多樣魅力。
不僅如此，新加坡2025年同樣令人期待，2025年也將迎來「迪士尼探險號」首航及環球影城「小小兵樂園」的正式開幕。這座充滿創意與驚喜的城市，無論節日還是日常，皆是旅遊的理想選擇，可以好好規劃一下前往新加坡旅遊了！
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