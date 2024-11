在樟宜機場遇見Hello Kitty！ 「新加坡跨年攻略」一路玩到2025年

一年一度的「烏節聖誕大街歡」,為街道添加色彩繽紛的聖誕燈飾。 圖:烏節路商聯會/提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年即將步入年末,新加坡邀請旅客來一場充滿節慶氛圍的熱帶冬季假期!從聖誕節、跨年到2025年,新加坡匯集無數充滿創意及活力的精采活動,不論是熱門 IP 沉浸式展覽、動畫展、動漫博覽會,或是眾星雲集的演唱會,應有盡有,計劃年底出國狂歡的旅客,都能在新加坡找到獨特的玩樂方式。

▲新加坡樟宜機場即日起至2025年2/26變身為三麗鷗的夢幻世界,為慶祝Hello Kitty 50週年慶,打造一系列「樟宜園遊會」活動。 圖:樟宜機場/提供

跟著熱門 IP、動畫潮玩新加坡,走進哈利波特、迪士尼與吉卜力的奇幻世界

▲濱海灣花園最新的「迪士尼奇妙花園」展覽,呈現以迪士尼角色為靈感的新加坡道地風味美食,像是史迪奇與榴槤的奇妙邂逅等。 圖:Gardens by the Bay/提供

眾人引頸期待的迪士尼探險號(Disney Adventure)郵輪即將於2025年啟航,加上環球影城的小小兵樂園也將於2025年盛大開幕,預計將掀起一波旅遊熱潮。喜愛迪士尼的粉絲們,也別錯過濱海灣花園最新的「迪士尼奇妙花園(Garden of Wonder)」展覽,自12/01起將在奇幻花園(Floral Fantasy)展出迪士尼經典角色如米老鼠、巴斯光年、白雪公主等造型園藝,園區更設置了新加坡風味區,呈現以迪士尼角色為靈感的新加坡道地風味美食,像是唐老鴨與辣椒螃蟹的獨特組合,史迪奇與榴槤的奇妙邂逅等。

以自然生態聞名的萬態野生動物世界(Mandai Wildlife Reserve),在飛禽公園(Bird Paradise)與新加坡動物園(Singapore Zoo)也推出 Snoopy 主題活動,除了限定角色見面會,還有聖誕市集與豪華露營體驗,為闔家打造童心未泯的歡樂假期!

除了迪士尼與 Snoopy,前往新加坡必逛的新加坡樟宜機場即日起至2025/02/26也變身成為三麗鷗的夢幻世界,為慶祝 Hello Kitty 50週年慶,打造一系列「樟宜園遊會」活動,不僅在第三航廈出境大廳展示了8公尺高的 Hello Kitty 園藝雕塑,還有驚險刺激的水上樂園首度登陸樟宜機場。

▲《哈利波特:魔法幻境》沉浸式展覽,邀請旅客展開一場奇幻的魔法之旅。 圖:聖淘沙名勝世界/提供

而風靡全球的哈利.波特魔法世界,繼聖淘沙島上的《哈利波特:禁林體驗》沉浸式展覽後,新加坡聖淘沙名勝世界也於11/22起全新推出《哈利波特:魔法幻境》亞洲首秀,旅客將探索10種不同主題的魔法空間和沉浸式環境,像是活板門、魔法部、紐特手提箱中的神奇動物園等,還有互動魔杖體驗,展開一場老少皆宜的魔法之旅,逛完還可品嚐經典的奶油啤酒,為奇妙旅程畫上完美句點。

藝術科學博物館除了有與 teamLab 合作打造的常設展覽《超躍未來:藝術與科學的匯聚點》之外,現也展出《吉卜力的奇幻世界》,真實還原吉卜力工作室多部膾炙人口的動畫例如《龍貓》、《魔女宅急便》、《霍爾的移動城堡》等電影名場景,展覽中還設有互動裝置,讓親子共同體驗這些動畫中的世界。

此外,亞洲動漫節(Anime Festival Asia)與新加坡動漫展(Singapore Comin Con)將分別於11/29及12/07開展,動漫迷們別錯過親身進入動漫世界的機會,無論是角色扮演、互動體驗還是舞台表演,都能帶來滿滿驚奇,深度體驗動漫的魅力。

▲萬態野生動物世界,在飛禽公園與新加坡動物園推出Snoopy主題活動。 圖:萬態野生動物世界/提供

年末聖誕跨年狂歡倒數!在新加坡音樂盛會與雞尾酒派對迎接璀璨新年

年末佳節氣氛濃厚,購物聖地烏節路(Orchard Road)也率先換上聖誕節新裝,「烏節聖誕大街歡」(Christmas on A Great Street)邁入第41屆,標誌性的14公尺高聖誕樹,搭配街道上色彩繽紛的聖誕燈飾和各式遊樂設施,感受熱帶風情的聖誕節;今年新增的「ORBar on A Great Street」活動,邀請旅客體驗烏節路的酒吧文化,透過購買「暢飲護照」,可於8間指定酒吧中享用精選招牌雞尾酒,包括位於新加坡烏節希爾頓酒店的 Ginger.Lily。這項 Bar Hopping 活動不僅融合烏節路的節慶氣氛,更為旅客提供一個沉浸式的酒吧探索之旅,展現新加坡摩登的調酒文化。

濱海灣花園也將於11/29起舉辦「聖誕仙境(Christmas Wonderland at Garden by the Bay)」,嘉年華主題的遊樂設施搭配上絢麗的燈光秀、聖誕老人村,旅客可感受到獅城多元文化的迷人魅力。

▲聖淘沙時光之翼水舞秀,是世上唯一長年架設在海上的夜間水舞秀。 圖:新加坡旅遊局/提供

聖淘沙「時光之翼」(Wings of Time)水舞秀為世界上唯一長年架設在海上的夜間水舞秀,為歡慶邁入10週年,將於12月起將延長煙火秀的時間,讓旅客沉浸於光雕投影和聲光特效的迷人世界中。

此外,全球知名的光影匯演「Illumi」也登入新加坡,至2025/02/02,在濱海灣創造奇幻的光影世界,旅客可於47公尺高的巨型燈光樹下打卡,並探索冰雪樂園、侏儸紀王國等9個主題展覽區,享受無與倫比的視覺震撼。

跨年倒數時刻,音樂派對不可缺少!悅文音樂節(Yuewen Music Festival)將於12/28、12/29及12/31在聖淘沙 Siloso 海灘舉行,邀請了 ITZY、Red Velvet - IRENE & SEULGI、KISS OF LIFE、中島美嘉、姜大聲、徐佳瑩等頂尖歌手,共同為2024年畫下完美句點,並迎接璀璨的2025年!

【活動資訊】

■ 哈利波特:魔法幻境(Harry Potter : Visions of Magic):即日起

■ 吉卜力的奇幻世界(The World of Studio Gibli):即日起~2025/02/02

■ 樟宜園遊會:即日起~2025/02/16

■ 迪士尼奇妙花園(Garden of Wonder):2024/12/01~2025/03/31

■ Snoopy Beagle Scouts at Festive Wild-erland:即日起~2025/01/05

■ 亞洲動漫節(Anime Festival Asia):2024/11/29~12/01

■ 新加坡動漫展(Singapore Comin Con):2024/12/07-12/08

■ 烏節聖誕大街歡(Christmas on A Great Street):即日起~2025/01/01

■ 聖誕仙境(Christmas Wonderland at Garden by the Bay):2024/11/29~2025/01/01

■ ORBar on A Great Street:即日起~2025/01/31

■ Illumi:即日起~2025/02/02

■ 悅文音樂節(Yuewen Music Festival 2024):2024/12/28、12/29、12/31

