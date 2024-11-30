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【TOP5清邁住宿推薦】精選泰國清邁自由行飯店，近尼曼路市集／機場，輕鬆享受清邁星級飯店服務！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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想找泰國住宿，清邁是非常熱門的地點！在清邁，古城和寺廟多達300多座，推薦到雙龍寺走走，一探泰國的宗教信仰！除了景點，南洋美食更別錯過～清邁夜市裡隱藏許多必吃美食，清邁香腸、咖喱湯麵和蘭納火鍋都請來品嘗看看！讓大家挑選清邁住宿時更有頭緒，AsiaYo整理出TOP5清邁星級飯店，高質量的服務品質，保證讓你想再次回訪入住~


⭐清邁雙龍寺星級飯店推薦

清邁尼曼 U

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很多人害怕到泰國因為語言不通而無法辦理入住🥲別擔心！這間飯店提供了中文櫃台，讓你就算不會泰文可以以溝通喔～另外飯店位置優越，鄰近尼曼路一號市集和馬雅購物中心，喜愛逛街的你別錯過了喔🩵

📍附近地標：尼曼路一號市集、瑪雅購物中心


尼曼藝術邁畫廊飯店

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一進房間你可以感受到滿滿的藝術氣息，飯店老闆非常用心設計🧡給每位到訪的客人一個驚喜！在這裡可以租借單車騎行🚲附近有尼曼路一號市集，不用5分鐘就可以到達，市集中有許多泰式餐廳或是手工藝品店，絕對是挖寶的好去處🥰

📍附近地標：尼曼路一號市集、世界昆蟲和自然奇觀博物館


⭐清邁寧曼路星級飯店推薦

清邁當地飯店

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想要品嘗清邁夜市美食的人看過來🍲這間飯店距離清邁夜市只有10分鐘的距離，不用搭乘任何交通工具，走路就能抵達，還能順道體驗清邁的夜晚生活，位置可說是非常便利！而且位置這麼好，晚上也不會太過吵鬧，給你一個舒適的睡眠環境💤

📍附近地標：清邁鐵橋、資訊商場


⭐清邁機場星級飯店推薦

阿特平納克爾華考清邁飯店

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想來清邁逛街的你，這間飯店你一定要知道！飯店周遭高達3間飯店大型百貨，商品應有盡有，讓你可以逛的盡興！飯店也有提供吃到飽的早餐餐點到房服務💟滿滿高CP的服務品質，請一定要加入口袋名單當中！

📍附近地標：北門、Kad suan kaew百貨商場


⭐清邁機場酒店式公寓推薦

蘇安派 VC 飯店公寓

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雖然它是酒店式公寓，服務品質沒有像星級酒店那麼多服務，但這間酒店提供了多項免費服務，24 小時接待處、行李寄存及洗衣設備，還有來回機場接駁車，讓你花少少的錢體驗如星級飯店般的服務品質🌞

📍附近地標：遠東大學、清邁國際機場中央商場


這篇TOP5清邁住宿清單就送給大家~在規劃泰國自由行時，讓你的旅遊品質更上一層樓！在泰國還有許多不同的玩法，像是泰北清邁旅遊團，帶你輕鬆探索清邁地區！還有曼谷芭達雅跟團、普吉島跟團旅遊也都超有趣！看更多泰國旅遊就上AsiaYo~一起準備出發🇹🇭！


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