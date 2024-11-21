愛莉莎莎在印度食物中毒 「發燒狂吐」慘況曝光

愛莉莎莎進日前往印度旅遊，除了抱怨德里空氣污染很嚴重，住宿的地方環境條件差，在當地申請辦理SIM卡，手續繁雜又耗費時間，之後她更因為食物中毒，只能抱著馬桶大吐。

愛莉莎莎透露來到印度已經很小心，吃飯都找餐廳不吃路邊攤，每天都喝瓶裝水，但當天早上吃了一個大蒜麵包後，就感覺不對，不過白天在外有一整天行程，所以只能硬撐，晚上八點回到飯店後，就只能蹲在馬桶前吐，而且還發燒了，不過她也讓大家別擔心，因為自己多年來已有多次食物中毒經驗，目前還能打字PO文，就代表沒事了，之前還有過「根本連坐起來都會吐，看到手機也會想吐」情況。