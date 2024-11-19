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人人都愛隱藏版 新加坡美食探索必備隱藏版攻略

聯合新聞網／ TTN旅報
新加坡的美食魅力融合了來自馬來西亞、印度和中國等多元族群文化，發展出了餐飲的獨特性與多樣化。 圖／新旅局 提供
新加坡的美食魅力融合了來自馬來西亞、印度和中國等多元族群文化，發展出了餐飲的獨特性與多樣化。 圖／新旅局 提供

【文・吳丁江】

多元文化薈萃的地方，就有嚐不完的多元美食體驗，台灣如此，位於南太平洋上的新加坡也是如此。台灣旅人的旅行體驗中，除了感受不同城市的活力與文化，享受在地美食洗禮也成近年重要的旅遊趨勢之一。在新加坡，豐富多元的文化不但交融出特色景點，更帶來不可勝數的精采美食文化，從街頭小吃到米其林美食不一而足，為到訪獅城的旅人在舌尖上留下難忘的一「味」。

攻略1：舌尖環遊世界

煮炒、娘惹、印度、清真多元美食共冶一爐

提及新加坡美食第一個想到的就是街頭小吃，包含傳承多代的肉骨茶和熟食中心的海南雞飯。新加坡的美食魅力不僅於此，在馬來西亞、印度和中國等多元族群文化融合下，發展出獨特多樣餐飲文化。

以「煮炒」為代表的料理文化中的「辣椒螃蟹」最具代表性，知名餐廳瓊榮記海鮮(Keng Eng Kee Seafood)和新烏敏海鮮(New Ubin Seafood)皆是當地人聚會的熱門場所。來自世界的旅人可在Bismillah Biryani享受到正宗印度風味，或者在CHIFA!秘魯中式餐廳體驗別具一格的異國風情料理。

喜愛蔬食的饕客可嘗試必比登推薦，也是新加坡首家娘惹泰式蔬食餐廳Whole Earth，以其娘惹檳城仁當聞名；創新西式餐廳NomVnom則提供獨特的蔬食漢堡和榴槤披薩，令人食指大動。

【左圖】以「煮炒」為代表的料理文化，菜式尤以辣椒螃蟹聞名，知名餐廳瓊榮記海鮮和新烏敏海鮮皆是當地人聚會的熱門場所。 【右圖】獲得米其林一星的Labyrinth以創新手法重新詮釋新加坡料理廣獲好評。 圖／新旅局 提供
【左圖】以「煮炒」為代表的料理文化，菜式尤以辣椒螃蟹聞名，知名餐廳瓊榮記海鮮和新烏敏海鮮皆是當地人聚會的熱門場所。 【右圖】獲得米其林一星的Labyrinth以創新手法重新詮釋新加坡料理廣獲好評。 圖／新旅局 提供

攻略2：貪美不分日夜

星級料理、最佳餐廳、酒吧接力上陣

新加坡美食豐儉由人，更多米其林星級餐廳以及入選《世界50最佳餐廳》、《亞洲50最佳餐廳》和《亞洲50最佳酒吧》的名店都味獅城展現蓬勃的餐飲文化。餐廳與廚師們不僅呈現餐飲的豐富多元，還致力於將創新融入料理，希望懂吃的旅人都能體驗新加坡獨特的飲食魅力。

其中，Seroja將傳統馬來與東南亞風味結合現代料理、Thevar則將南印度風味與創新烹飪技巧融合、Labyrinth以創新手法重新詮釋新加坡料理廣獲好評。

新加坡的酒吧文化亦獨具特色，如Jigger & Pony、Nutmeg & Clove等酒吧致力於提供創意雞尾酒；隨著永續意識提升，AIR CCCC餐廳採用自家花園種植的可持續食材；蔬食酒吧Analogue提供純素調酒為饕客打造更具環保意識的用餐體驗，兩者一起展現新加坡多元的餐飲風貌。

攻略3：打造沉浸「食」刻

海上餐桌、無光晚餐、海陸動物作伴全體驗

在Royal Albatross高桅帆船上，可欣賞夕陽美景同時享用西式精緻美食。 圖／新旅局 提供
在Royal Albatross高桅帆船上，可欣賞夕陽美景同時享用西式精緻美食。 圖／新旅局 提供

一日三餐不僅是味蕾的享受，更能為旅行回憶增添色彩，因此新加坡眾多獨特的沉浸式用餐選擇更是旅程中最具記憶點的一種體驗。

除了傳統餐廳，可以嘗試在Royal Albatross高桅帆船上一邊欣賞夕陽美景，同時享用西式精緻美食；Ocean Restaurant裡超過4萬隻海洋生物與饕客們共進晚餐，也為親子與情侶客群創造難忘「食」刻；新加坡動物園裡可與動物們共進早餐，感受野生感十足的近距離接觸。

此外，Nox餐廳在全黑環境中開啟為五感冒險，透過12道精緻菜餚引導味蕾探索全新食趣；還有Le Petit Chef小廚師利用新科技將餐桌與螢幕兩相結合，呈現趣味十足的用餐體驗。

延伸閱讀>>來台南露營 體驗與自然和文化的雙重享受

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