2024泰國曼谷熱門飯店、民宿TOP4！鄰近曼谷各大空鐵站和捷運，曼谷旅遊So easy

近期曼谷成為許多台灣人出國首選！超便宜的價格加上高CP的享受，吸引許多人慕名前往。想要出發去曼谷自由行的朋友們，AsiaYo這邊彙整出泰國必住TOP4曼谷住宿給各位~這些飯店提供了超多元的服務，像是機場免費接送、豪華游泳池、免費送餐服務，讓你盡情享受愉快的度假假期，跟上AsiaYo的腳步，一起來規劃自己的泰國旅遊攻略吧~

圖/AsiaYo提供

🌠曼谷豪華星級飯店推薦

曼谷大倉新頤酒店

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這間酒店位置非常優越，出飯店之後只要3分鐘就可以抵達曼谷空鐵菲隆奇站，房間窗外景色你更不能錯過！往外望去，你可以俯瞰整個曼谷市區，看著晚上的曼谷夜景享受著客房送餐服務，只能用高級來形容了~

📍附近地標：Central Embassy、The Mercury Ville、E2 菲隆奇站

🌠曼谷酒店式公寓推薦

曼谷奧克伍德套房飯店

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飯店位置鄰近泰國創意及設計中心，走路5分鐘就能抵達，喜愛藝術的朋友們可以到此參觀看看，有許多新奇有趣的創意與設計，保證會大你大吃一驚。因為是酒店式公寓的關係，房間格局非常寬敞，讓來曼谷的你有舒適的空間可以好好休息。

📍附近地標：泰國創意及設計中心、The Emporium、E5 澎蓬站

🌠曼谷青年旅館推薦

W站旅館

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有計畫要去湄南河的朋友這間青旅一定要記下來，青旅的大廳更是許多網美打卡的首選，而且價格非常實惠，早上還有附贈美味的餐點可以享用，讓各位旅人一早可以元氣滿滿，出發曼谷旅行。

📍附近地標：河濱碼頭夜市、The Jam Factory、S8 翁懷亞站

🌠曼谷民宿推薦

爆米花拉卡拉旅館

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想選擇便宜又舒適的住宿環境，選這間準沒錯！離地鐵BL19 泰國文化中心站只需走7分鐘，這邊除了交通非常便捷之外，附近還有許多知名景點可以走走逛逛，讓你不用花費大量的時間在交通的路上，輕鬆遊玩曼谷。

📍附近地標：天使劇場、拉差達火車市集、BL19 泰國文化中心站

還想了解更多泰國住宿嗎~除了曼谷以外，清邁星級飯店和芭達雅住宿也是許多人遊玩泰國的選擇之一！如果你對安排行程沒有頭緒的話，也推薦你來參加泰團熱門景點旅遊團，跟著AsiaYo帶著行李一起出國去~

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