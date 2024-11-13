探索不丹王國特色美食 品味傳統的獨特風味

【旅奇傳媒/編輯部報導】不丹不僅以其純凈原始的自然環境聞名於世，還以其獨特的美食而廣受讚譽。不丹美食風味獨特，烹製方式傳統，靜待全球美食愛好者探索。

儘管不丹美食受到鄰國飲食文化的影響，但當地菜餚依然獨具特色。它的最大特點是辛辣，辣椒幾乎是每道菜的必備食材。此外，幾乎每道菜餚都少不了美味的當地乳酪 Datshi。辣椒、乳酪與米飯共同構成了不丹餐食的基礎，其中紅米在當地人的心目中尤為珍貴。

▲受遊牧生活方式影響，豬肉和牛肉也是不丹食物的重要組成品項。 圖：不丹旅遊局／提供

歷史上，不丹的烹飪傳統主要圍繞其地理位置所能種植的農作物為核心展開。因此，不丹人的飲食主要以大米、玉米、蕎麥等主食，輔以乳酪和黃油等奶製品。此外，受其遊牧生活方式的影響，肉類，尤其是豬肉和牛肉，也是不丹食物的重要組成部分。飲食以碳水化合物、脂肪和蛋白質為主。在公路修建之前，不丹與中國大陸西藏的貿易往來為不丹引入了新的飲食文化和食材，其後不丹人開始將本地新食材融入其中，並形成了自己獨特的飲食風格。

▲作為不丹的國菜，芝士燉辣椒由犛牛芝士、大蒜、油、辣椒、洋蔥和番茄燉煮而成。 圖：不丹旅遊局／提供

受地理、氣候和文化的影響，不丹美食呈現出明顯的地區差異。 在西部地區－普那卡（Punakha）、帕羅（Paro）和廷布（Thimphu）－主食是紅米飯和辛辣的肉類或蔬菜菜餚，乳製品在像 Ema Datsi（芝士燉辣椒）等菜餚中必不可少。

辣椒與乳酪是不丹美食特色之一。 圖：不丹旅遊局／提供

中部地區－布姆唐（Bumthang）、通薩（Trongsa）以蕎麥薄餅（khuli）和酥油茶為主，蔬菜和水果也很豐富；東部地區－東察悉崗（Trashigang）、蒙加爾（Mongar）以米飯和香辣豬肉（phaksha paa）等豬肉菜式為主。南部地區－奇朗（Tsirang）、薩姆（Samtse）、沙潘（Sarpang）種植熱帶水果，喜食馬鈴薯芝士（kewa datsi）。高原地區則以大麥、玉米、犛牛肉和根莖蔬菜為主。

在不丹，美食文化是傳統與現代影響的交融。不丹的奢華酒店和部分星級酒店在保留傳統不丹美食精髓的同時使用多種國際食材，並因此聞名業界。這些酒店針對國際客人的口味，將不丹的烹飪傳統與國際風味相融合，在展示不丹飲食傳統的同時，也展現了各國風味。

不丹的餐廳和民宿也為不丹豐富的飲食文化做出了貢獻，通過各種地道的不丹菜餚，讓客人深入體驗不丹的飲食文化。 無論是在高端酒店還是溫馨的民宿用餐，遊客都能品嘗到體現不丹美食特色的各種菜餚。

▲從不同特色的餐桌佳餚，展開奇妙的尋味之旅。 圖：不丹旅遊局／提供

不丹旅遊局局長 Damcho Rinzin 表示：「不丹的美食超越尋常的食物，還蘊含了組成不丹王國的傳說故事、風土人情和自然景觀。它是傳統與創新的獨特融合，為美食愛好者提供了美妙的尋味之旅。不丹的眾多美食會讓您垂涎欲滴，欲罷不能。 誠邀各國客人探索我們美麗的國家，沉浸在地道的不丹美食和用餐體驗中，在一餐一飯中聆聽不丹的故事。」

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