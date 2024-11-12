富國島高端海島假期！ 全程4晚五星住宿 指定團每人贈「50萬越南盾」

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊新寵兒－富國島你去過了嗎？綿延細白沙灘、無敵沙灘美景、世界之最遊樂設施，還有多個網紅打卡景點，值得旅客前往體會海島風情。 作為越南唯一免簽地區的富國島，擁有豐富觀光資源，是全球旅客的度假勝地之一。樺一旅行社攜手越竹航空包機直飛，「至尊富國島5日」之旅，全程入住國際5星溫德姆至尊酒店，打造既舒適又高端的旅遊體驗，讓旅客以超高CP值享受富國島之美。

▲樺一旅行社攜手越竹航空包機直飛富國島。 圖：shutterstock／提供

樺一旅行社董事長嚴從音表示，「至尊富國島5日」之旅12/24台北出發、12/25高雄出發，天天飛往富國島，除了入住高檔5星溫德姆度假酒店外，更走訪富國島最夯熱門景點，全程保證無購物、無自理餐，旅客無需額外支出費用；此外，現在報名指定團（台北12/24.12/26出發、高雄12/25.12/29出發），每人加碼贈50萬越南盾。

▲親吻橋位在近富國島南端日落鎮的海岸邊。 圖：shutterstock／來源

隨著時序入冬，渴望避冬的遊客，一遊富國島！體驗南島快艇出海巡遊，途經雲腿島、野鴿島、拇指島月亮海灣、浮潛體驗，網紅美景必拍！此外，安排搭乘360度全景跨海纜車，暢遊 Sun World 太陽世界香島自然公園，日落時分漫遊地中海日落小鎮，中央村鐘樓、筆塔、龐貝遺跡、龍梯、遠眺浪漫吻橋夢幻打卡地皆不錯過。

▲溫德姆至尊酒店為亞太地區最大的溫德姆度假村。 圖：富國島溫德姆至尊酒店／提供

為讓旅客擁有賓至如歸的感受，安排入住溫德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc），地理位置位於美麗海灘岸邊，不僅是國際級5星度假酒店，更是亞太地區最大的溫德姆度假村。旅客可依據需求，自由選擇適合親子、家庭、情侶客群的典雅客房，抑或是高端奢華的總統級套房，房間內配有獨立陽台，住客可以直接走到外面，欣賞週圍愜意花園景觀或美麗海景，享受奢華、自在的富國島風情。

▲酒店設有超過500公尺的私人沙灘，旅客可一邊漫步一邊欣賞美景。 圖：富國島溫德姆至尊酒店／提供

酒店內設有1,500平方公尺的戶外大型游泳池，以及超過500公尺的私人沙灘，住客可自由使用，不分季節感受沁涼一夏的快感，另外為滿足所有旅客需求，亦設有25個水療、瑜伽、SPA、健身房、網球場、兒童俱樂部、Casino 賭場、商店街等空間，打造一站式精彩度假空間。

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