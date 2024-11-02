泰觀局推出「Wow！Thailand Passport Privileges」抽獎 有機會獲得機票、飯店獎項
【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局於2024年11/1-12/16期間，推出優惠活動提供前往泰國的外國遊客，可參加抽獎驚喜的獎品、贈品及特殊獎項，涵蓋全國超過300家廠商，包括百貨公司、購物中心、信用卡、航空公司、餐廳及小吃店、住宿、健康美容中心等等。
本次「Wow！Thailand Passport Privileges」活動，對象為來自世界各地的旅客，提升赴泰國購物與旅遊體驗，包含中國、韓國、日本、台灣、印尼與馬來西亞等短途市場，以及歐美的長途市場。 遊客如何獲得獎項？
1. 遊客飛往泰國需事先網路註冊，抵達蘇汪納蓬機場、廊曼機場及普吉機場，可在活動展區抽獎，可獲「Must Do Souvenirs」禮品。
2.「WOW Thailnd:Must Do Package」，前10,000名完成網路註冊的外國旅客，即可獲頂級住宿、餐廳或活動優惠卷。
3.「WOW Thailand:Lucky Number」，每10,000名遊客，可有機會獲得價值超過35,000泰銖的「Full Board Package」獎品，名額20份，總值70萬泰銖。
4.「WOW Thailand:Big Surprise」，網路註冊及完成問卷調查，即可享有機會獲得價值超過300,000泰銖的獎品，名額1份。
本次參與泰國觀光局該活動的廠商，包括 Central Sriracha 百貨公司、Sri Panwa、Phuket Luxury Pool Villa、Best Western Patong Beach、InterContinental Bangkok Sukhumvit、Amara Bangkok、Kacha Resort Koh Chang及Masumi Spa Chiang Mai 等等。更多資訊可參考活動官網：https://www.tourismthailand.org/wowthailandpassportprivileges。
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