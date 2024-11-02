泰觀局推出「Wow！Thailand Passport Privileges」抽獎 有機會獲得機票、飯店獎項

來到泰國旅遊卻不知道怎麼選擇住宿的朋友們，這篇普吉島住宿推薦一定要收藏起來！不管是想要尋找市中心百貨林立的星級飯店，還是山間環境清幽的泳池渡假村，今天 AsiaYo 就要一次介紹給你聽！讓你享受超美的無邊際泳池跟最舒壓的SPA體驗，已經迫不及待要來一場泰國之旅了嗎？馬上來看普吉島有哪些優質飯店吧🤩

2024-10-14 11:00