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探索最佳時節 越南富國島南部旅遊攻略

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「海洋之吻」秀。　圖：Sun Group／提供
「海洋之吻」秀。　圖：Sun Group／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】富國島南部以其倚臨的世界級絕美海灘著稱，並坐擁珍珠島上最大規模的珊瑚保育區。這片被稱為「陽光仙境」的美麗區域，如今已被打造成為日夜不息的極致度假勝地，讓遊客可沉浸於各式獨一無二且令人流連忘返的豐富體驗中。

富國島南部不僅以其豐饒壯麗的自然風光聞名，還匯聚了奢華的度假村、藝術性的建築地標以及獨具特色的各式景點。在最佳旅遊季節，這片仙境為每位遊客帶來一段難以忘懷的美好旅程。

最佳旅遊時節

富國島南部氣候分為旱季與雨季兩個截然不同的時段。每年11月至翌年4月是該地的旱季，也正是遊覽此地的黃金時期。在此期間，天氣晴朗，降雨稀少，海面波平浪靜，陽光溫暖和煦，是進行各類戶外活動的理想季節。而在其餘月份，南部島嶼的東海岸，特別是白沙灘（Bai Sao）與金沙灘（Bai Kem），則成為遠離塵囂、享受寧靜假期的絕佳之地。

如何抵達富國島南部

從富國國際機場出發，前往富國島南部僅需約30分鐘車程，大多數當地度假村均提供私人接駁車或固定班次的巴士接送服務。此外，遊客也可選擇搭乘計程車，費用約為30萬越南盾（約12美元、新台幣385元）；若從陽東鎮（Duong Dong）出發，則需約45分鐘的車程，計程車費用約為40萬越南盾（約16美元、新台幣513元）。近日，太陽集團推出了一種雙層巴士服務，票價每程僅需10萬越南盾（4美元、新台幣128元）。

▲自然美景盡收眼底。　圖：Sun Group／提供
▲自然美景盡收眼底。　圖：Sun Group／提供

沙灘和白沙灘以細緻的白沙與清澈透明的海水聞名，非常適合家庭來此地游泳或參與水上運動，包括划皮艇、香蕉船和快艇等。安泰群島（An Thoi）則擁有生機勃勃的珊瑚礁分布，吸引豐富多樣的海洋生物，是潛水愛好者的必遊之地。香島（Hon Thom）、雲退島（May Rut Trong）及外雲退島（May Rut Ngoai）是觀賞珊瑚的最佳景點。三島遊的行程每人起價30美元，小團體潛水行程每人起價50美元。不會潛水或游泳的遊客，還可以前往香島的生態海灘，享受海底漫步的獨特體驗。

▲日夜不息的娛樂中心。　圖：Sun Group／提供
▲日夜不息的娛樂中心。　圖：Sun Group／提供

香島現已成為富國島南部最炙手可熱的娛樂焦點，擁有亞洲首屈一指的水上樂園 Aquatopia，以及內設有越南唯一木製雲霄飛車「木蝦盛怒（Moc Xa Thinh No）」的奇幻村莊。遊客可以乘坐世界上最長的三索纜車蒞臨香島。

而南部的日落鎮則以浪漫的歐式街道聞名，階梯式結構沿海而建，宛若畫捲。入夜後，A Oi 劇場將呈現精彩的越南民間藝術表演，而在世界上最大的海上劇場中，震撼的「海洋之吻」表演將為遊客帶來前所未有的視覺盛宴。

歲末之際，精彩絕倫的「海之交響樂」秀將震撼登場，這場演出融合了水上摩托與飛板的驚險特技，匯聚超過120名運動員和表演者，並融入越南傳統文化元素，包括節慶鼓、舞獅與絢麗煙火。

此外，海邊的 VUI-Fest 市集也是不可錯過的旅遊熱點。市集中有超過50個攤位，提供從越南美食到亞歐各地的特色料理。今年，富國啤酒屋（Phu Quoc Brew House）將在日落鎮（Sunset Town）開幕，這座啤酒餐廳和釀酒廠將全年舉辦啤酒節，勢必成為聚會愛好者的熱門打卡地。

對於高爾夫愛好者來說，Eschuri Vung Bau 的18洞高爾夫球場是必訪之地，距離富國島南部約30分鐘車程，球場景色優美，擁有壯闊的海景和壯麗的日落。而金沙灘的高爾夫球練習場，則是初學者提升球技的最佳選擇。

住宿推薦

富國島南部擁有豐富多元的住宿體驗。富國島南部為遊客提供多樣化的住宿選擇。由世界著名建築師比爾·班斯利設計的 JW 萬豪富國翡翠灣度假村，已成為該島奢華度假的象徵。

此外，新世界富國度假村以海濱村莊風格的別墅搭配傳統三房建築設計，完美展現越南當地的文化風情。希望享受價格實惠的旅客，富國島翡翠灣高級酒店公寓無疑是一個令人興奮的選擇。

尋求隱密與自然共存的旅客，則可選擇位於翁朵角（Ong Doi Cape）的富國島高級度假村，暢享與自然融合的獨特假期體驗。

La Festa 富國島希爾頓格芮精選酒店位於日落鎮中心，客房可欣賞全年煙火表演，是追求便利與熱鬧的遊客的理想之選。日落鎮同時提供迷你酒店，設計現代時尚，房價每晚60萬越南盾（約21美元、新台幣673元）起。

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