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攻略「清邁美食」6大必吃當地小吃！ 沒吃完這些不准回來

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

近年來，泰國清邁已成為許多台灣旅客度假的首選之地。相較於曼谷的繁華喧囂，清邁保留了更多的純樸與悠閒，讓人可以真正放鬆身心。這次，ReadyGo特派員為大家精選了6種到清邁旅行必吃的當地小吃，包括用料豐富的特色船麵、風味獨特的牛腿飯、超級開胃的酸辣魚湯/冬蔭功湯，以及不可錯過的甜點香蕉煎餅。跟著我們一起攻略清邁美食，讓你的旅行更加難忘吧！

圖 / @yasin0703
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6大必吃清邁美食推薦

船麵｜三元船麵 3 Baht Noodle

什麼是船麵呀？」由於過去泰國有許多人是水上船隻生意，為了趕時間加上避免食物翻覆燙傷，便將麵條用大碗裝，但容量僅將近一口的大小，如此一來便能方便入嘴，衍伸成為現在的船麵；而船麵的用料通常也很豐盛，除了河粉之外，再加上丸子、豬肝與肉片，濃郁的湯頭通常會再加上豬血熬製，吃起來濃郁渾厚，很有泰國特色的一道料理。

推薦店家：三元船麵 3 Baht Noodle

地址：R225+JRM, Rattanakosin Soi 1, Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000, Thailand

營業時間：08:00-17:00

特色：每碗只要3泰銖（價格僅供參考），可以一次點多碗，滿足口腹之慾。

小編貼心提示：

建議嘗試不同口味的船麵，如豬肉、牛肉或海鮮。可以搭配泰式奶茶一起享用，味道更佳。

打拋豬｜Lux to Eat

到泰國旅遊，怎能不品嚐打拋豬呢？不同於台灣常用九層塔製作，泰國當地是真正使用**打拋葉（泰國聖羅勒）**與豬絞肉翻炒而成。打拋葉帶有獨特的香氣，讓整體味道更加和諧且層次豐富。再加上半熟的太陽蛋與泰國香米，微微的辣度讓這道菜更加美味。

圖 / @yasin0703
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推薦店家：Lux to Eat

地址：42/3 Nimmanahaeminda Road Lane 13, Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：

週二至週五：11:00-20:00

週六：11:00-18:00

週日：11:00-15:00

週一公休

特色：店內環境舒適，提供多款泰式料理，價格實惠。

小編貼心提示：

可選擇不同的辣度，依照個人口味調整。除了打拋豬，店內的青木瓜沙拉和泰式炒河粉也值得一試。

牛腿飯｜Sanae Thai Cuisine

清邁有許多米其林必比登推薦的餐廳，Sanae Thai Cuisine便是其中之一。這家看似不起眼的小餐館其實是間清真餐廳，專賣牛肉類的餐點。其中，牛腿飯是必點美食。牛腿經過長時間燉煮，膠質豐富，入口即化。甜鹹適中的醬汁淋在米飯上，讓人食指大動，彷彿是泰國版的滷肉飯，卻又帶有獨特的牛肉香氣。

圖 / @tpe.foodgasm
圖 / @tpe.foodgasm

推薦店家：Sanae Thai Cuisine：

地址：64/1 Wangsingkham Road, Pa Tan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100, Thailand

營業時間：

週二至週日：10:00–14:00, 17:00–21:00

週一公休

特色：清真餐廳，環境整潔，服務親切。

小編貼心提示：

建議搭配他們的泰式奶茶或羅望子汁，解膩又清爽。店內也有提供牛肉麵和牛肉湯，口味濃郁。

烤魚｜Maadae Slow Fish Kitchen

雖然清邁不靠海，但這裡的烤魚絕對讓你驚艷。Maadae Slow Fish Kitchen是清邁知名的米其林推薦餐廳，主打新鮮的魚類料理。每天早晨，餐廳都會從漁港直送新鮮魚貨，供客人選擇。選好魚之後，經過炭火燒烤，外酥內嫩。擠上一點檸檬汁，魚肉鮮甜多汁，令人回味無窮。

圖 / @breman7
圖 / @breman7

推薦店家：Maadae Slow Fish Kitchen

地址：86/88 Tha Phae Road, Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300, Thailand

營業時間：

11:00–14:00

17:00–22:00

特色：餐廳裝潢簡約，強調慢食文化，適合細細品味美食。

小編貼心提示：

除了烤魚，店內的海鮮沙拉和酸辣魚湯也非常推薦，建議提前預訂，以免客滿。

酸辣魚湯／冬蔭功湯｜Maadae Slow Fish Kitchen

喜歡酸、甜、辣口味的朋友，泰國的酸辣魚湯和冬蔭功湯絕對是你的最愛。這些湯品使用香茅、檸檬葉、辣椒等香料，再加入新鮮的海鮮熬煮而成。酸酸甜甜的湯頭，伴隨著微微的辣度，既開胃又下飯。尤其是在炎熱的夏日，來上一碗，瞬間滿足味蕾。

圖 / @breman7
圖 / @breman7

推薦店家：Maadae Slow Fish Kitchen

特色：湯品風味獨特，酸辣適中，海鮮新鮮。

小編貼心提示：

可以選擇加入蝦、魚、魷魚等不同的海鮮食材。

搭配泰國香米飯或米線，味道更佳。

香蕉煎餅｜Rotee Pa Day

說到泰國的街頭小吃，絕對不能錯過香蕉煎餅！薄脆的外皮包裹著香甜的香蕉，煎至金黃酥脆，淋上煉乳或巧克力醬，甜蜜滿分。價格實惠，平均每份約40泰銖（價格僅供參考），可以隨心所欲地品嚐。

圖 / @yasin0703
圖 / @yasin0703

推薦攤販：Rotee Pa Day

地址：Tha Phae Road, Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300, Thailand

營業時間：18:00-00:00

特色：現點現做，口感新鮮，深受當地人和遊客喜愛。

小編貼心提示：

可以嘗試不同口味的煎餅，如巧克力香蕉、起司香蕉等。搭配一杯冰涼的泰式奶茶，絕對是人間美味，特別的用餐體驗。

清邁美食之旅，讓味蕾盡情冒險！

清邁這座城市，不僅有著迷人的風景和濃厚的文化氛圍，還有讓人無法抗拒的美食誘惑。以上6道必吃的當地小吃，絕對能滿足你的味蕾，讓你的旅程更加豐富多彩。趕快規劃你的清邁美食之旅，體驗這座城市的獨特魅力吧！

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