暢玩環球影城、魚尾獅合影要住哪？ 【2024新加坡住宿挑選攻略】分享3個最夯的新加坡飯店選擇地，輕鬆爽玩一整天

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說到新加坡真的是麻雀雖小五臟俱全，雖然面積不如其他國家廣闊，但這裡容納了多種民族的文化，是非常值得花個4~5天好好探訪的國家。如果除了參加新加坡跟團旅遊這個選擇之外，你也想試試來趟自由行，今天AsiaYo就幫你準備了5家鄰近聖淘沙、濱海灣和烏節路的新加坡住宿，讓你在暢玩全日後還有舒適的地方可以好好儲備明日的體力。

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🦁 聖淘沙住宿推薦

📌新加坡綠洲住宅飯店式公寓｜機場接送、免費BBQ燒烤設備

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新加坡綠洲住宅飯店式公寓提供了相當多樣的設施，不僅有基本的健身房，如果有帶著小朋友出門這裡更有專屬的兒童遊戲區，爸爸媽媽完全可以放心地讓家中寶貝盡情地在飯店內暢玩。

📍附近地標：新加坡國立大學 - 1.26 公里、虎豹別墅 - 2.49 公里

🦁 濱海灣飯店推薦

📌新加坡文華東方酒店

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新加坡文華東方酒店內最吸睛的當然就屬這裡富麗堂皇的大廳了，牆上的壁畫特地挑選帶有南洋熱帶植物風格的主題，一旁更結合具有多元文化圖騰的裝飾，保證你的視線絕對捨不得離開這裡。

📍附近地標：濱海藝術中心 - 220 公尺、海濱長廊 - 244 公尺


📌Wilby Central Serviced Apartments｜三溫暖、蒸氣室

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入住這家酒店式公寓真的不用太擔心會過於不適應環境！整間房間帶著清新的白色調，裡頭更打造了寬敞的辦公空間，如果臨時需要處理公事完全無需擠在小小的桌椅內。

📍附近地標：新加坡國立設計中心 - 123 公尺、國家圖書館 - 199 公尺

🦁 烏節路飯店推薦

📌福康寧飯店｜室外泳池、24小時客房送餐

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說到福康寧飯店真的帶給大家滿滿的尊榮享受，精緻的房間內打造了皮革製的躺椅還有超大的浴缸，如果還不夠滿足的話，這裡還有附設健身房兒童戲水池，想在飯店玩上一整天完全沒問題。

📍附近地標：福康寧公園 - 236 公尺、新加坡國家博物館 - 354 公尺


📌樹叢服務式住宅｜托兒服務、免費市區接駁車

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這家飯店的建築就如同它的名字，打造了像是樹叢般的外觀，真的超級特別~館內還有像是室外泳池SPA室外網球場等設施，想要運動或是紓壓的朋友們絕對不要錯過。

📍附近地標：新加坡植物園 - 1.11 公里、新加坡國家胡姬園 - 1.23 公里

以上就是今天的新加坡住宿介紹！其實新加坡距離馬來西亞也非常近，目前吉隆坡麻六甲文化之旅、檳城雙纜車跟團旅遊或是沁涼的沙巴親子旅遊團都是上超熱門的跟團行程，想要暢玩馬來西亞的朋友們千萬別錯過囉！

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