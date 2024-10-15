手刀快搶！ 台越機票0元起 12／12越捷航空重啟台南－胡志明市
【文・廖苡安】
從台南到越南更便捷了！越捷航空將於12／12重啟台南到越南最大城市胡志明市的直飛航線。把台南這座擁有深厚文化底蘊的歷史名城與越南最大城市胡志明市快速連接，為台、越觀光交流、商務往來提供更多便利和選擇。此外，越捷航空還推出台越機票０元起特惠，邀請民眾飛向世界，煥新自我，一起越捷吧！
越南擁有豐富的旅遊資源，也是今年上半年最受台灣旅客歡迎的東南亞國家。台南至胡志明市的航班將每週二、四、六飛航3班，台南的起飛時間為12：30，抵達胡志明市時間為下午14：45；胡志明市至台南的航班則在7：15出發，上午11：30抵達。隨著台南航線的恢復，越捷航空從台灣直飛越南的航線將增加至10條，不僅強化兩地的旅遊及商務聯繫，也使得旅行業者在操作上具備有更靈活的空間，「就近出發」的便利性，有望吸引更多南台灣旅客前往。
越捷航空是擁有台越直飛航線的最多航空公司，近期也推出官網及APP訂票特惠方案，10／17前在官網訂票飛往台灣（台北、台中、高雄、台南）至越南胡志明市、河內及富國島等地，11／15～2025年5／22（夏季、節假日、春節等旺季除外）間出發，有機會以促銷票價0元起（不含機場稅和其他附加費）搶到特惠。香港飛往胡志明市、富國島及峴港也有特惠，詳情請見越捷航空官網。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言