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Energy時隔21年再戰新加坡 搭星宇航空竟是K董張國煒親自駕駛

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Energy分享與星宇航空董事長張國煒合照。圖／截自IG／energy.come
Energy分享與星宇航空董事長張國煒合照。圖／截自IG／energy.come

Energy回歸歌壇，新歌〈星期五晚上〉大跳16蹲引領風潮，更將時隔21年後再戰新加坡，於下個月23日舉辦「Energy《一觸即發》新加坡演唱會」，近日則先飛赴當地進行電台宣傳，4日分享宣傳之旅，驚喜曝光所搭乘班機的竟是「K董」張國煒親自駕駛！

Energy曬出和張國煒的合照，直呼「太巧了！Energy這趟新加坡簽唱會宣傳之旅，乘坐的航班竟然是張國煒董事長親自駕駛！」，Energy表示「謝謝星宇航空熱情贊助！」透露張國煒親切活潑，還先預祝他們演唱會順利。

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