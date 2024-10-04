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淡水土石流衝民宅4戶20多人受困！道路遭阻斷 消防人車難挺進

連印度人都受不了…首都區德里還不夠亂 這地交通全印最糟

中央社／ 新德里4日專電
人們沿著印度班加羅爾批發市場正在建造的道路行走。 法新社
人們沿著印度班加羅爾批發市場正在建造的道路行走。 法新社

印度首都區所在的德里，道路除了清晨、深夜外，幾乎沒有不塞車的時候，路上汽車、摩托車、三輪車與行人爭道，不時還有牛、雞、馬等動物穿梭，但根據最新的調查，全印交通最混亂的城市是班加羅爾，德里「只」排第3。

印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）報導，班加羅爾臭名昭彰的交通狀況再次讓這個城市成為全印度人關注的焦點，因為根據最新的交通品質指數（Traffic Quality Index, TQI），班加羅爾名列全印交通最擁擠的城市。

這個研究結果，是在員工通勤方案供應商Move InSync舉辦的研討會中公布的。

交通品質指數依各種交通狀況為印度各個城市評分，全印總分最高、交通最糟的地方，依序是班加羅爾、孟買、德里。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，班加羅爾在改善交通品質的作為上，目前較具成效的，是當地最擁擠的區域Silk Board Junction，在雙層的高架橋於7月開通後，交通打死結的情況獲得改善。

在那座高架橋啟用前，該地區每天平均會發出24次壅塞警報，在開放後的1個月內，每日堵車警報的平均次數下降到15次。那個地段路口回堵的情況從19公里縮短到10公里。

除此之外，班加羅爾警方正強化人工智慧（AI）監控，來解決當地隨處可見的交通違規事件。

班加羅爾警方目前的AI監控系統能抓到用路人超速、邊開車邊用手機、不戴安全帽、未繫安全帶、闖紅燈等違規行為，升級後的監控系統，將能自動追蹤到包括逆向駕駛、貨車超載、後照鏡毀損、違規停車等13種違法行為，並對違規者開出罰單。

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