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2024泰國「普吉島」超人氣Top 5住宿推薦清單！入住獨立露天泳池別墅，在海景第一排享受自然海島風情

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圖/AsiaYo提供
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來到泰國旅遊卻不知道怎麼選擇住宿的朋友們，這篇普吉島住宿推薦一定要收藏起來！不管是想要尋找市中心百貨林立的星級飯店，還是山間環境清幽的泳池渡假村，今天 AsiaYo 就要一次介紹給你聽！讓你享受超美的無邊際泳池跟最舒壓的SPA體驗，已經迫不及待要來一場泰國之旅了嗎？馬上來看普吉島有哪些優質飯店吧🤩


🏝️ AsiaYo獨家優惠普吉島飯店推薦 🏝️

盛泰樂普吉島Villa度假村

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盛泰樂普吉別墅度假村是一間在山腳下的海景度假飯店，來這邊度假就像進到靜僻的世外桃源一樣舒適~ 飯店距離隆海也很近，還可以享受SPA按摩超美室外泳池😍

👍加分服務 行李寄放、乾洗服務、三溫暖、中文前台

📍附近地標：卡隆海灘 - 500 公尺、西蒙人妖秀 - 2.23 公里


普吉島阿克塞斯度假村及別墅｜SHA Extra Plus 認證

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普吉島阿克塞斯度假村及別墅為你準備了最齊全的服務設施，不只有SPA水療中心健身房讓你身心可以好好放鬆，甚至還有5座室外泳池私人泳池的房型選擇，這麼豪華的渡假飯店一定要來體驗看看吧！

👍加分服務 行李寄放、乾洗服務、健身房、中文前台、兒童戲水池

📍附近地標：卡隆海灘 - 885 公尺、卡達夜市 - 2.14 公里

🏝️ 普吉島星級飯店推薦 🏝️

普吉鎮萬怡飯店

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這裡要來推薦一間地段超好、位在普吉市中心的豪華飯店啦，普吉鎮萬怡飯店周圍有數不清的餐廳和百貨公司，附近也有普吉鎮搞怪攝影天地和普吉鎮市集等熱門景點，都在步行可以抵達的距離哦！

👍加分服務 行李寄放、乾洗服務、免費WiFi、健身房

📍附近地標：普吉鎮搞怪攝影天地 - 272 公尺、普吉華泰博物館 - 826 公尺


普吉島奈漢海灘溫德姆至尊飯店

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不要錯過這間住過的都說讚的普吉島奈漢海灘溫德姆至尊飯店，室外泳池真的非常漂亮，不管是要拍拍美照或是在泳池邊酒吧小酌怡情都很適合~還可以選擇視野超讚的湖景房，欣賞普吉島的自然風情！

👍加分服務 行李寄放、乾洗服務、免費WiFi、停車場

📍附近地標：奈漢海灘 - 963 公尺、普吉藝術村 - 755 公尺


海灣之家豪華游泳池別墅｜多人旅遊推薦

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海灣之家豪華游泳池別墅最多可以提供16人同時入住，而且每一棟別墅都有獨立的露天泳池，不管是跟朋友還是家人一起入住，別墅馬上就成為專屬的秘密度假基地！

👍加分服務 行李寄放、乾洗服務、免費WiFi、停車場

📍附近地標：大佛寺 - 2.51 公里、泰佛寺 - 2.67 公里


今天準備的普吉島飯店特輯就介紹到到這邊結束啦，看完之後是不是很想到來一場放鬆愜意的泰國海島度假呢⛵現在AsiaYo上不只有超豐富的住宿選擇，還有非常優惠的東南亞旅遊行程，像是越南旅遊團跟菲律賓跟團路線推薦，讓你輕鬆舒適暢遊東南亞！

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