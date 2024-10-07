快訊

加薩戰火1週年！台灣無國界醫生在戰地的親身體驗

PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

北市士林區出租雅房凌晨惡火！ 7人送醫其中1人不治

聽新聞
0:00 / 0:00

光明與驚悚共舞！馬來西亞10月雙節慶體驗獨特文化魅力

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
馬來西亞萬聖節活動將在10月盛大登場。　圖：雙威主題樂園／來源
馬來西亞萬聖節活動將在10月盛大登場。　圖：雙威主題樂園／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】每逢十月，馬來西亞的大街小巷便瀰漫著節日的熱鬧氣息。從象徵光明的屠妖節（Deepavali）到充滿驚悚趣味的萬聖節，整個國家到處都舉辦著各式各樣的慶祝活動，讓旅客們在短短一個月內就能同時體驗兩種截然不同的節慶風情。今年（2024），這兩大節日更將在10/31同一天舉行，讓馬來西亞的節慶氣氛熱鬧到破表！

▲陽光廣場藍果麗圖騰與孔雀裝飾。　圖：陽光廣場／來源
▲陽光廣場藍果麗圖騰與孔雀裝飾。　圖：陽光廣場／來源

無論是喜歡熱鬧的文化慶典，還是喜歡驚悚刺激的鬼怪派對，馬來西亞都能帶給每位旅客獨特且難忘的旅遊體驗，透過馬來西亞屠妖節和萬聖節的精彩活動體現「亞洲魅力所在」！

屠妖節慶典：慶祝光明與善良的勝利

馬來西亞的印度社群佔總人口的6.6%，而每年的屠妖節更是當地印度社群的重要節日之一，馬來西亞政府也將其訂為國定假日，舉國歡慶。

屠妖節的日期根據印度陰曆，大約落在每年陽曆的10月底至11月初。今年，這個象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡的節日，將與萬聖節一同在10/31登場。屆時，吉隆坡的小印度區（Little India）以及全國其他地區的印度社區，都將舉辦盛大的屠妖節慶祝活動。

街頭滿佈絢麗的屠妖節裝飾，家家戶戶門前都會用彩色米粒繪製美麗的藍果麗（Rangoli）地畫，象徵好運與財富的到來。旅客可以在吉隆坡的黑風洞（Batu Caves）或其他印度寺廟，參與點燈祈福儀式，體驗濃厚的宗教與文化氛圍。許多大型商場，諸如陽光廣場（KLCC）等，屆時也會佈置大型且華麗的藍果麗圖騰，並舉行印度舞團的傳統文化表演。

屠妖節期間，馬來西亞的街頭也充滿了許多誘人的節慶美食：微辣酥脆的印度餅乾「Murukku」、濃郁香甜的傳統甜點「Halwa」，再搭配香醇順口的「印度拉茶」，絕對讓你食指大動！馬來西亞的印度料理融合當地風味，讓每位旅客都能品嚐到獨具特色的節慶美食。

▲屠妖節節慶特色脆餅「Murukku」。　圖：Wikimedia Commons／來源
▲屠妖節節慶特色脆餅「Murukku」。　圖：Wikimedia Commons／來源

當白天的歡愉進入尾聲，夜幕慢慢降臨，屠妖節的慶祝氛圍會進一步升溫。家家戶戶會點燃成千上萬的油燈和蠟燭，寓意著光明與希望，場面既壯觀又溫馨。此外，各地還會施放煙火與鞭炮，象徵驅趕惡魔，為節日增添更多歡樂與美麗的色彩。

驚悚刺激的恐怖派對：「萬聖節驚魂之夜」

當夜晚來臨，印度社區點亮數千盞燈火，驅散黑暗的同時，其他街區的酒吧和主題餐廳則沉浸在萬聖節派對的恐怖氛圍中，每年由雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜（Nights of Fright）」更是吸引著國內外數萬名的旅客參加，成為東南亞地區規模最大的萬聖節活動之一。

雙威主題樂園每年一到10月就會搖身一變，成為一座恐怖之城，吸引無數旅客前來挑戰自己的膽量。幽靈、殭屍和無數恐怖角色齊聚，讓旅客在各種驚悚場景中尖叫連連！無論是令人毛骨悚然的鬼屋，還是震撼視覺的恐怖表演，這裡的萬聖節活動絕對是一次不容錯過的恐怖盛宴。

▲萬聖節驚魂之夜的劇場表演。　圖：雙威主題樂園／來源
▲萬聖節驚魂之夜的劇場表演。　圖：雙威主題樂園／來源

今年適逢「萬聖節驚魂之夜」十週年，雙威主題樂園將以馬來西亞著名的靈異地點－加叻大道和霹靂州的凱利古堡為背景，推出主題「幽靈獵人（Hantu Hunters）」。園區內設有1個恐怖劇院、4個驚嚇區、13個夜間遊樂設施及8間主題鬼屋，內含恐怖蠟像館、經典殺人魔開膛手傑克，以及殭屍軍團等元素等著遊客們來一試膽量。此外，園內還有超過75名鬼怪 NPC 隨機出沒，隨時挑戰旅客的心臟強度。

兒童萬聖節：「不給磚就搗蛋」

馬來西亞的萬聖節並不僅僅是成人的專屬節日，位於新山的樂高樂園也將於10月推出專為小朋友量身打造的萬聖節派對－「不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）」。活動期間，每週五和週六樂園將延長營業時間至晚上八點，3歲至11歲的小朋友穿著萬聖節服裝即可免費入園參加活動。

▲樂高樂園「不給磚就搗蛋」活動。　圖：樂高樂園／來源
▲樂高樂園「不給磚就搗蛋」活動。　圖：樂高樂園／來源

樂園將舉辦創意變裝比賽、遊行、尋寶遊戲等一系列精采活動，讓小朋友們盡情玩耍和搗蛋！除了豐富的現場活動，樂高樂園還將上映獨家4D電影《怪物大追擊》（The Great Monster Chase），帶領大小朋友和樂高角色們展開一場刺激又搞笑的冒險，讓孩子們在歡笑與驚奇中度過一個難忘的萬聖節。

▲樂高樂園豐富的萬聖節活動等著大小朋友來探索。　圖：樂高樂園／來源
▲樂高樂園豐富的萬聖節活動等著大小朋友來探索。　圖：樂高樂園／來源

多元文化，雙重體驗

馬來西亞的10月既刺激又充滿歡樂，無論白天或夜晚，都充滿了節慶的熱鬧氛圍。無論是象徵光明的屠妖節，還是驚悚刺激的萬聖節，這兩個不同文化的節慶體驗都展現了馬來西亞多元文化的獨特魅力。今年十月，不妨安排一趟馬來西亞之旅，親自參與這場雙節慶，體驗最純正的亞洲風情。

◉ 萬聖節驚魂之夜 10（Nights of Fright 10）

・活動時間：2024/09/20-10/31，每週五至週日 07:30 - 23:30

・地點：雙威主題樂園

◉ 不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）

・活動時間：2024/10/03-11/03

・地點：樂高樂園

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

印度 萬聖節 馬來西亞

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

男星出道慘遇詐騙差點毀夢想 獲金馬獎肯定痛哭2小時

和碩董座談印度製造 產品更多元

印度持續發展太空產業 工研院率團參展開拓商機

悟空大戰色狼…印度6歲女童險遭誘拐性侵 「正義猴群」猛攻趕跑男子

相關新聞

光明與驚悚共舞！馬來西亞10月雙節慶體驗獨特文化魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】每逢十月，馬來西亞的大街小巷便瀰漫著節日的熱鬧氣息。從象徵光明的屠妖節（Deepavali）到充滿驚悚趣味的萬聖節，整個國家到處都舉辦著各式各樣的慶祝活動，讓旅客們在短短一個月

開啟數位游牧生活！泰國清邁住宿區域挑選、住宿方式一次看

隨著泰簽延期，泰國清邁成為了數位游牧者的聚集地，不論物價亦或者環境都很適合來場慢旅遊！然而在泰國清邁尋覓理想的長住之所，如同踏上一段充滿詩意的旅程。翻閱著無數房源圖片，不自覺地被那古老城牆的氛圍所感染，無論是寧曼路的現代氣息，亦或者古城區的歷史沉澱。每次搜尋都是在探索這座城市的心跳，每種住宿方式都有著獨特魅力與舒適度。心動不如馬上行動，現在就跟隨編輯的腳步，發掘並找到屬於你自己的數位游牧生活基地吧！

馬來西亞油城「砂拉越美里」　遠離塵囂探訪雨林祕境

旅人渴望詩與遠方，遠離塵囂、親近自然、探訪祕境。馬來西亞砂拉越坐擁世界第三大的熱帶雨林、世界最大級洞穴，砂拉越第一大城「古晉」廣為人知，第二大城「美里」（Miri）相對陌生，實因這座濱海城市百年來以石油作為主要產業，直到2020年官方才把旅遊加入城市發展藍圖，卻也因此保留了得天獨厚的自然景觀。

六間私藏「泰國咖啡廳」推薦！ 探索清邁舊城區，小店獨特魅力令人迷醉

古老的城牆與街巷織就了一幅美麗的歷史畫卷，位於泰國北方的清邁不僅以其文化遺產和悠久的傳統聞名，更擁有著令人迷醉的咖啡文化，每間小店都擁有獨特魅力，從古典的泰式風情到現代的藝術氛圍，都讓人有種淡淡舒適感，讓人不由的讚嘆，不愧為數位遊牧工作者的天堂！今天編輯就帶大家走訪私藏的六間咖啡廳， 一同在這些獨特的空間中，尋找屬於清邁的那份靜謐與美好。

曼谷自由行懶人包！泰國喬德夜市攻略，交通方式和必吃推薦

到泰國旅遊，品嚐當地美食絕對是令人期待的重頭戲之一，而近年新開幕，並且匯聚了眾多攤販的喬德夜市（JODD FAIRS），躍升為疫情紅曼谷最夯的夜市。喬德夜市的前身為拉差達火車夜市，過去因疫情緣故而熄燈，所幸現在再度回歸，而不同於以往有著繽紛的帳篷，現在喬德夜市藉由白色帳篷打造出文青感。最近有安排泰國自由行的計畫嗎？有的話，不妨將喬德夜市安排至行程中，趕緊看看有哪些行前攻略吧！

新加坡百年酒店「萊佛士酒店」 再獲世界50最佳酒店前10大殊榮

9月中旬剛剛揭曉的第2屆「世界50最佳酒店」大獎，前10榜單裡亞洲地區就囊括了6名，分別是泰國、香港、新加坡、東京與印尼。其中，1887年開幕，至今擁有超過百年歷史的新加坡萊佛士酒店連續兩年上榜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。