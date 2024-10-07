光明與驚悚共舞！馬來西亞10月雙節慶體驗獨特文化魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】每逢十月，馬來西亞的大街小巷便瀰漫著節日的熱鬧氣息。從象徵光明的屠妖節（Deepavali）到充滿驚悚趣味的萬聖節，整個國家到處都舉辦著各式各樣的慶祝活動，讓旅客們在短短一個月內就能同時體驗兩種截然不同的節慶風情。今年（2024），這兩大節日更將在10/31同一天舉行，讓馬來西亞的節慶氣氛熱鬧到破表！

▲陽光廣場藍果麗圖騰與孔雀裝飾。 圖：陽光廣場／來源

無論是喜歡熱鬧的文化慶典，還是喜歡驚悚刺激的鬼怪派對，馬來西亞都能帶給每位旅客獨特且難忘的旅遊體驗，透過馬來西亞屠妖節和萬聖節的精彩活動體現「亞洲魅力所在」！

屠妖節慶典：慶祝光明與善良的勝利

馬來西亞的印度社群佔總人口的6.6%，而每年的屠妖節更是當地印度社群的重要節日之一，馬來西亞政府也將其訂為國定假日，舉國歡慶。

屠妖節的日期根據印度陰曆，大約落在每年陽曆的10月底至11月初。今年，這個象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡的節日，將與萬聖節一同在10/31登場。屆時，吉隆坡的小印度區（Little India）以及全國其他地區的印度社區，都將舉辦盛大的屠妖節慶祝活動。

街頭滿佈絢麗的屠妖節裝飾，家家戶戶門前都會用彩色米粒繪製美麗的藍果麗（Rangoli）地畫，象徵好運與財富的到來。旅客可以在吉隆坡的黑風洞（Batu Caves）或其他印度寺廟，參與點燈祈福儀式，體驗濃厚的宗教與文化氛圍。許多大型商場，諸如陽光廣場（KLCC）等，屆時也會佈置大型且華麗的藍果麗圖騰，並舉行印度舞團的傳統文化表演。

屠妖節期間，馬來西亞的街頭也充滿了許多誘人的節慶美食：微辣酥脆的印度餅乾「Murukku」、濃郁香甜的傳統甜點「Halwa」，再搭配香醇順口的「印度拉茶」，絕對讓你食指大動！馬來西亞的印度料理融合當地風味，讓每位旅客都能品嚐到獨具特色的節慶美食。

▲屠妖節節慶特色脆餅「Murukku」。 圖：Wikimedia Commons／來源

當白天的歡愉進入尾聲，夜幕慢慢降臨，屠妖節的慶祝氛圍會進一步升溫。家家戶戶會點燃成千上萬的油燈和蠟燭，寓意著光明與希望，場面既壯觀又溫馨。此外，各地還會施放煙火與鞭炮，象徵驅趕惡魔，為節日增添更多歡樂與美麗的色彩。

驚悚刺激的恐怖派對：「萬聖節驚魂之夜」

當夜晚來臨，印度社區點亮數千盞燈火，驅散黑暗的同時，其他街區的酒吧和主題餐廳則沉浸在萬聖節派對的恐怖氛圍中，每年由雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜（Nights of Fright）」更是吸引著國內外數萬名的旅客參加，成為東南亞地區規模最大的萬聖節活動之一。

雙威主題樂園每年一到10月就會搖身一變，成為一座恐怖之城，吸引無數旅客前來挑戰自己的膽量。幽靈、殭屍和無數恐怖角色齊聚，讓旅客在各種驚悚場景中尖叫連連！無論是令人毛骨悚然的鬼屋，還是震撼視覺的恐怖表演，這裡的萬聖節活動絕對是一次不容錯過的恐怖盛宴。

▲萬聖節驚魂之夜的劇場表演。 圖：雙威主題樂園／來源

今年適逢「萬聖節驚魂之夜」十週年，雙威主題樂園將以馬來西亞著名的靈異地點－加叻大道和霹靂州的凱利古堡為背景，推出主題「幽靈獵人（Hantu Hunters）」。園區內設有1個恐怖劇院、4個驚嚇區、13個夜間遊樂設施及8間主題鬼屋，內含恐怖蠟像館、經典殺人魔開膛手傑克，以及殭屍軍團等元素等著遊客們來一試膽量。此外，園內還有超過75名鬼怪 NPC 隨機出沒，隨時挑戰旅客的心臟強度。

兒童萬聖節：「不給磚就搗蛋」

馬來西亞的萬聖節並不僅僅是成人的專屬節日，位於新山的樂高樂園也將於10月推出專為小朋友量身打造的萬聖節派對－「不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）」。活動期間，每週五和週六樂園將延長營業時間至晚上八點，3歲至11歲的小朋友穿著萬聖節服裝即可免費入園參加活動。

▲樂高樂園「不給磚就搗蛋」活動。 圖：樂高樂園／來源

樂園將舉辦創意變裝比賽、遊行、尋寶遊戲等一系列精采活動，讓小朋友們盡情玩耍和搗蛋！除了豐富的現場活動，樂高樂園還將上映獨家4D電影《怪物大追擊》（The Great Monster Chase），帶領大小朋友和樂高角色們展開一場刺激又搞笑的冒險，讓孩子們在歡笑與驚奇中度過一個難忘的萬聖節。

▲樂高樂園豐富的萬聖節活動等著大小朋友來探索。 圖：樂高樂園／來源

多元文化，雙重體驗

馬來西亞的10月既刺激又充滿歡樂，無論白天或夜晚，都充滿了節慶的熱鬧氛圍。無論是象徵光明的屠妖節，還是驚悚刺激的萬聖節，這兩個不同文化的節慶體驗都展現了馬來西亞多元文化的獨特魅力。今年十月，不妨安排一趟馬來西亞之旅，親自參與這場雙節慶，體驗最純正的亞洲風情。

◉ 萬聖節驚魂之夜 10（Nights of Fright 10）

・活動時間：2024/09/20-10/31，每週五至週日 07:30 - 23:30

・地點：雙威主題樂園

◉ 不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）

・活動時間：2024/10/03-11/03

・地點：樂高樂園

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