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2024精選5間泰北清邁住宿推薦！各種交通方便的質感飯店跟寧靜奢華的度假村等你探索

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圖/AsiaYo提供
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計畫來一趟泰國自由行嗎？今天AsiaYo為你準備了5家超適合放鬆耍廢的清邁星級飯店，舒適程度絕對讓你滿意！不管你是要找在清邁市中心，交通方便的質感旅宿，還是在郊區與大自然融為一體的豪華渡假村，在今天這篇文都可以找的到~~趕快跟著我們繼續看下去，出發你的泰北旅遊吧！

⭐️ 清邁星級飯店推薦 ⭐️

清邁四季酒店│豪華度假

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清邁四季酒店是一個沉浸式的度假村，也是許多名人度假的首選之地唷！每間房間除了超浮誇涼亭跟泰式內裝外，飯店也有提供各種泰北傳統活動體驗跟道地美食手做，讓你身心理徹底放鬆，找回心靈的純淨🤍🤍

📍附近地標：湄林虎園 - 1.06 公里、惠登淘國家公園 - 5.52 公里

清邁萬豪飯店│全新裝潢

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清邁萬豪酒店位在熱鬧的市中心夜市區，去年重新翻新過讓飯店內部整個有質感到不行！！除了寬敞的客房外，飯店也有提供無邊際泳池兒童戲水區，也有spa水療跟商務中心，你的各種需求都能被滿足唷！

📍附近地標：清邁夜市 - 243 公尺、阿努善市場 - 244 公尺

羅望村│泰北風情

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圍繞著有200年歷史的羅望子樹興建的羅望村，整體住宿風格有濃濃的泰北古典風情！飯店位置極方便，離逛街的市中心很近，但飯店整體給人鬧中取靜的感覺，用各種綠植跟中庭泳池讓整個時間都慢了下來。推薦給喜歡民俗風裝飾和寧靜氛圍的朋友🌿🌿

📍附近地標：周日夜市 - 150 公尺、潘道寺 - 267 公尺

因賽德之家│獨立泳池

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喜歡玩水嗎？那你趕快來入住因賽德之家！飯店的每間房間都有私人泳池，最特別的是它還是透明的，從房間內部就可以清楚看見泳池裡的人，像美人魚一樣超特別。快跟你的親朋好友相約，一起享受隱私度滿滿的戲水時光🌊🌊

📍鄰近地標：清邁綠洲公園 - 374 公尺

清邁維蘭達高級度假村 - 美憬閣飯店│寧靜獨棟

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位在清邁郊區清邁維蘭達高級度假村 - 美憬閣飯店，有2-6人的客房跟別墅可以選擇，非常適合家庭或三五好友出門旅遊度假。房間內有附浴缸跟陽台，晚上還有山景跟鳥鳴陪你入睡，是泰北放鬆度假的好選擇！

📍附近地標：清邁來康寺 - 3.22 公里、清邁夜間動物園 - 3.44 公里

看完這5家超讚的清邁豪華飯店，有沒有迫不及待的想要去泰北度假了呀？泰國真的是有很多美麗的度假村，每個城市也都很值得細細探索！如果你想要看更多曼谷住宿推薦跟普吉島星級飯店，也可以上AsiaYo平台看看。趕快收拾行囊，超爽的泰國旅遊早去早享受窩~~

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