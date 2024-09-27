新加坡百年酒店「萊佛士酒店」 再獲世界50最佳酒店前10大殊榮
【文・ttn網路編輯】
9月中旬剛剛揭曉的第2屆「世界50最佳酒店」大獎，前10榜單裡亞洲地區就囊括了6名，分別是泰國、香港、新加坡、東京與印尼。其中，1887年開幕，至今擁有超過百年歷史的新加坡萊佛士酒店連續兩年上榜，且於2024年獲得第6名的殊榮，表揚其獨特且出色的住宿款待體驗，以及在幕後努力不懈的酒店團隊。
新加坡萊佛士酒店不但是新加坡百年酒店，更獲政府頒訂為國家古蹟，並成為新加坡國寶級的傳奇目的地，典雅莊嚴的維多利亞式柱廊和大廳屹立至今，不但見證了新加坡的發展與變遷，同時也接待了世界各地無數的名人和旅客。
住宿、餐飲、體驗、節慶：
探索新加坡萊佛士酒店迷人魅力
整體環境以熱帶花園融合奢華現代感的新加坡萊佛士酒店，開業137年能如同第一天，以無可挑剔的服務吸引每一位住客。新加坡萊佛士酒店總經理Christian Westbeld表示，能夠連續兩年獲得世界50最佳酒店的認可，並與眾多全球旅遊業中極具影響力的卓越酒店共同上榜，深感榮幸與驕傲。對萊佛士酒店來說，成為讓人們在獅城尋找想法、靈感、寧靜和冒險的一處城市綠洲是傳奇萊佛士願景的展現，這項獲全球認可的榮譽展現酒店同仁共享的萊佛士核心理念，將此殊榮與出色的新加坡飯店團隊一同慶祝，未來也將持續為全球旅客提供非凡的萊佛士體驗。
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