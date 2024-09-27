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新加坡百年酒店「萊佛士酒店」 再獲世界50最佳酒店前10大殊榮

聯合新聞網／ TTN旅報
新加坡萊佛士酒店榮獲2024年世界50 最佳酒店第6名。 圖／Raffles Hotel Singapore 提供
新加坡萊佛士酒店榮獲2024年世界50 最佳酒店第6名。 圖／Raffles Hotel Singapore 提供

【文・ttn網路編輯】

9月中旬剛剛揭曉的第2屆「世界50最佳酒店」大獎，前10榜單裡亞洲地區就囊括了6名，分別是泰國、香港、新加坡、東京與印尼。其中，1887年開幕，至今擁有超過百年歷史的新加坡萊佛士酒店連續兩年上榜，且於2024年獲得第6名的殊榮，表揚其獨特且出色的住宿款待體驗，以及在幕後努力不懈的酒店團隊。

新加坡萊佛士酒店不但是新加坡百年酒店，更獲政府頒訂為國家古蹟，並成為新加坡國寶級的傳奇目的地，典雅莊嚴的維多利亞式柱廊和大廳屹立至今，不但見證了新加坡的發展與變遷，同時也接待了世界各地無數的名人和旅客。

住宿、餐飲、體驗、節慶：

探索新加坡萊佛士酒店迷人魅力

【左圖】入住萊佛士酒店便代表著將經歷獨特且引人入勝的住宿體驗。 【右圖】極致的美食冒險在新加坡萊佛士酒店展開，探索多樣化的餐飲概念，體驗驚豔全球的美食佳餚。 圖／Raffles Hotel Singapore 提供
【左圖】入住萊佛士酒店便代表著將經歷獨特且引人入勝的住宿體驗。 【右圖】極致的美食冒險在新加坡萊佛士酒店展開，探索多樣化的餐飲概念，體驗驚豔全球的美食佳餚。 圖／Raffles Hotel Singapore 提供

整體環境以熱帶花園融合奢華現代感的新加坡萊佛士酒店，開業137年能如同第一天，以無可挑剔的服務吸引每一位住客。新加坡萊佛士酒店總經理Christian Westbeld表示，能夠連續兩年獲得世界50最佳酒店的認可，並與眾多全球旅遊業中極具影響力的卓越酒店共同上榜，深感榮幸與驕傲。對萊佛士酒店來說，成為讓人們在獅城尋找想法、靈感、寧靜和冒險的一處城市綠洲是傳奇萊佛士願景的展現，這項獲全球認可的榮譽展現酒店同仁共享的萊佛士核心理念，將此殊榮與出色的新加坡飯店團隊一同慶祝，未來也將持續為全球旅客提供非凡的萊佛士體驗。

【左圖】新加坡萊佛士酒店提供各種能沉浸在新加坡的文化及傳承當中的體驗。例如感受在水療中心的健康療程、熱帶雨林小徑中的生態之美等。 【右圖】新加坡萊佛士酒店也以做為婚禮、重要節慶與各式歡聚活動的完美場地聞名。 圖／Raffles Hotel Singapore 提供
【左圖】新加坡萊佛士酒店提供各種能沉浸在新加坡的文化及傳承當中的體驗。例如感受在水療中心的健康療程、熱帶雨林小徑中的生態之美等。 【右圖】新加坡萊佛士酒店也以做為婚禮、重要節慶與各式歡聚活動的完美場地聞名。 圖／Raffles Hotel Singapore 提供

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