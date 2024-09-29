馬來西亞油城「砂拉越美里」　遠離塵囂探訪雨林祕境

【圖／文：水靜葳】

旅人渴望詩與遠方，遠離塵囂、親近自然、探訪祕境。馬來西亞砂拉越坐擁世界第三大的熱帶雨林、世界最大級洞穴，砂拉越第一大城「古晉」廣為人知，第二大城「美里」（Miri）相對陌生，實因這座濱海城市百年來以石油作為主要產業，直到2020年官方才把旅遊加入城市發展藍圖，卻也因此保留了得天獨厚的自然景觀。美里平實物價、多元美食、豐富的生態，每到週末總是吸引大批汶萊人來此渡假，國際五星級飯店也紛紛進駐美里，吸引無數世界玩家一次輕鬆玩轉汶萊、馬來西亞雙國遊。





海上鑽油平台 遊船追夕陽

海上賞鯨豚、看冰山不稀奇，在海上搭平台或是在鑽油平台建國，這可少見啦！電影《玫瑰島》說的就是狂人喬治．羅薩在海上搭建大平台並建立「玫瑰島共和國」的事蹟，另一個英格蘭外海的全球最小私立國家「西蘭公國」就建在古老的鑽油平台上。沒想到在美里外海，來回約3小時的航程便可探秘海上鑽油平台！昔日的純樸小漁村，於19世紀末期發現地底冒出石油後，開發出馬來西亞第一口油井，這座因石油崛起的城市，從美里河私人碼頭搭乘豪華遊艇出海，行經水上屋、市區地標性建築、景觀和紅樹林，尤其在傍晚以鑽油平台、金燦夕陽為背景美拍，最是酷炫！船家還特別準備點心和飲料，在海風吹拂下，盡享悠閒又獨特的PARTY，滿足旅人對烏托邦國度的幻想。





尼亞國家公園 古老雨林奇幻洞穴

集自然與人文寶藏遺跡的尼亞國家公園坐擁旅人嚮往的千萬年古老雨林、美麗奇幻的巨大天然洞穴與石灰岩群峰地貌，滿足喜愛生態旅遊、健行登山、攝影、冒險和考古的旅人。尼亞國家公園主要開放探訪的區域有4大洞穴：貿易者洞穴（Trader's Cave）、大洞穴（The Great Cave）、月亮洞穴（Moon Cave）和繪畫洞穴（Painted Cave）。

昔日交易所在的貿易者洞穴為金絲燕築巢所在，尼亞燕窩因品質高著稱，蝙蝠糞便和鳥糞亦作為肥料販賣，洞裡可見採燕木架和簡易小屋。高60公尺、寬250公尺的石灰岩大洞穴亦為採燕窩之穴，設有休憩小木屋，由此可通往伸手不見五指的月亮洞，記得備妥照明燈，一窺鬼斧神工的奇幻地形，戰戰兢兢腳踏濕滑木棧道，尋覓人氣網美打卡熱點「天坑」從天而降的神秘一道光，驚奇發現頂上別有洞天，竟是台灣形狀耶！探訪最經典的3大洞穴後，若還有體力不妨深入繪畫洞，一探知名的尼亞洞壁畫和死亡之船遺址。喜歡森林健行的旅人可續攻Bukit-Kasut小徑和Madu小徑，亦可至伊班族的長屋用餐休憩或在長屋民宿住一晚。





走逛市場與藝品中心 大開眼界

馬汶邊界的大型傳統市場Emart好好買！各種食材和國民點心琳瑯滿目，蔬菜像是臭豆、馬來西亞最臭的菜椰菱角（buah jering）、很像過貓的野生蕨菜―米林（Midin）、黃金茄（Terung Dayak）、台灣原住民部落可見的香蕉花，還有一堆聽不懂名字的野菜。熱帶水果更是千奇百怪，除了大家熟知的波羅蜜、紅毛丹、蛇皮果等，還有砂拉越黑橄欖（Dabai Sarawak）、砂拉越土芒果（Buah Mawang）、婆羅洲酪梨―恩加勒果（Buah engkalak）、小波蘿蜜尖不辣（cempedak）、巴西龍眼等，一顆榴槤只賣馬幣2元（約台幣14元）、5元，甚至3粒10元，CP值爆表！另外，也別錯過美里手工藝品中心，除了傳統服飾、砂拉越原住民手作籃子bakul、鑰匙圈，最熱賣的當屬「馬來西亞LV」，本南族（Penan）手工編織包，以部落雨林動植物、圖騰為靈感設計出圖案豐富好看的包包。本南族擅長運用森林資源，像是以藤、仔露兜（Mengkuang）葉、竹子編製手工藝品，近年更以防水耐用抗汙的PVC材質製作，充滿婆羅洲原住民神秘色彩。





舌尖上的美里 品味多種族美食

美里30多萬人口中以華人居多約占55％，伊班族、馬來族、馬蘭諾族次之，其他少數民族有比賽亞、加央、肯雅、加拉畢族、印度族等，多元性亦展現在繽紛的美食上。位於Commercial Centre的原住民特色餐廳「Heritage Culture Restaurant」是由來自砂拉越Long Lama的華人、加央族混血年輕女子所經營，提供正宗婆羅洲加央族及各種族、馬來西亞和印尼傳統美食，以煙熏、發酵、竹筒烹飪等做法將熱帶雨林風味端上餐桌，經典菜色有：益母草雞湯、竹筒雞肉、生魚片Umai、炒米林、木薯葉炒飯、酸辣魚等。華人開的潮州菜館「陳年一品茶坊」主打養生美味茶料理，曾在台灣讀書的鄔湘媚與夫婿陳葑菘用心經營14年了，遠近馳名。像是馬來西亞經典的肉骨茶便以普洱茶入饌，茉莉花茶、龍井茶煮飯、炒菜，大紅袍燜雞，健康又美味！茶香奶油炸肉豬和茶香炸肉丸都是人氣招牌菜。另外，活海鮮餐廳「龍苑seafood」設有大型水族區，可見種類豐富的蝦蟹魚貝類，雖地處市郊，卻以新鮮海產聞名。





info：

簡述：砂拉越位於婆羅洲島西北岸，是馬來西亞最大的州屬。美里是砂拉越第２大城市，是砂拉越最早的石油生產地，故稱油城。位於砂拉越北部，與汶萊隔鄰。

語言：官方語言馬來語，商界普遍講英語，常用語言還有華語、粵語、客家話。

首都：古晉

面積：124,450平方公里

時差：無

電壓：220V-240V。（50HZ插頭型式，為三孔平頭型），如帶電器用品請自備變壓器及多用插頭。

氣候：屬赤道熱帶型氣候，炎熱多雨，四季如夏，長年氣溫介於攝氏24-32°C，每年11月到隔年2、3月為雨季。

幣制：馬來幣換台幣匯率約1:7（2024年7月資訊，請以實際匯率為準）

簽證：持台灣護照免簽

航班：可搭乘汶萊航空由桃園飛汶萊斯里巴加灣機場，經陸路從汶萊入境馬來西亞美里，車程及通關約3小時。

旅遊相關資訊：

砂拉越旅遊局網站：chinese.sarawaktourism.com





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