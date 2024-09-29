開啟數位游牧生活！泰國清邁住宿區域挑選、住宿方式一次看

隨著泰簽延期，泰國清邁成為了數位游牧者的聚集地，不論物價亦或者環境都很適合來場慢旅遊！然而在泰國清邁尋覓理想的長住之所，如同踏上一段充滿詩意的旅程。翻閱著無數房源圖片，不自覺地被那古老城牆的氛圍所感染，無論是寧曼路的現代氣息，亦或者古城區的歷史沉澱。每次搜尋都是在探索這座城市的心跳，每種住宿方式都有著獨特魅力與舒適度。心動不如馬上行動，現在就跟隨編輯的腳步，發掘並找到屬於你自己的數位游牧生活基地吧！

泰國住宿：如何在泰國清邁找到理想的房源？

【圖／＠Punspace官網】

Airbnb：個人房東精心打理的住所

Airbnb住宿宛如微小藝術品，提供了詳細的房源描述和實景照片，你可以選擇住在古樸的泰式木屋、感受傳統工藝的溫暖；或是沉浸於現代設計的舒適公寓，俯瞰這座城市的迷人風景！每一個房東都精心打理自己的空間，融入本地的文化和特色，讓旅客在住宿的每刻都能體驗到清邁的獨特韻味。

RentHub：私人業主的真摯邀約

RentHub 是座探索泰國租賃世界的橋樑，無論是尋求長期的安居之所、還是短期的迷人暫留，這裡都提供豐富而細緻的房源資訊。從簡約而直觀的界面到讓人輕鬆設定搜尋條件，價格範圍、地點、房型一應俱全，還呈現房源的描述、實景照片和房東聯繫方式，讓尋找長期住宿的旅程更添幾分優雅與便利。

Baht & Sold：風格多樣、房型涵蓋範圍寬廣

Baht & Sold匯聚了各種多樣的房產信，這個平台不僅展示專業房地產經紀人的精緻廣告，還呈現大量由私人業主直接發布的獨特租售信息。從充滿古典韻味的傳統住宅到時尚現代的公寓，每一處房源都散發著獨特的魅力，如同一個多彩的調色盤，為你提供了各式各樣的居住可能性。

共同居住空間（Co-living Space）：匯聚旅人的小空間

接下來的住宿都會以「共同居住空間」的房型作為推薦，畢竟這是數位游牧工作者最常挑選的居住空間。費用不但便宜、還能與世界各國的工作者交流，Co-living Space 主要是在強調一個共享空間與設施的理念，促進人際交流和社群建立，更重要的是租期靈活，短至數週、長至數年，可以依照個人需求進行調整！

泰國住宿：清邁longstay建議地區

【圖／＠pexels】

選擇一：古城區（Old City）

時間彷彿靜止，每一步都訴說著歷史的低語，清邁古城區是城市的靈魂，擁有古老寺廟、傳統市場和文化景點。街道如同迷人的畫卷，古城區內的房源多為古樸泰式建築與精緻的改造公寓，散發著悠久歷史氣息，長期居住在此、仿佛與時光親密對話，每天都充滿探索和感悟的美好。

選擇二：寧曼路（Nimmanhaemin）

寧曼路區域被譽為清邁的現代藝術與時尚中心，擁有著眾多咖啡館、餐廳、藝術畫廊和時尚商店，對於喜愛現代生活方式和繁華氛圍的人來說，寧曼路是一個理想的選擇。這裡的公寓和別墅設計現代，配套設施齊全，適合年輕專業人士和創意工作者。

選擇三：東區（Hang Dong）

東區，一個充滿自然風光的地區，仿佛步入一片自然與靜謐交織的詩意天地，這一區的生活節奏比較悠閒，適合喜歡寧靜環境和大自然的長期居民。區內有許多高端住宅和精緻的社區設施，不僅能在自然的擁抱中獲得心靈的平靜，還能在舒適的生活設施中享受現代生活的便利。

泰國住宿：清邁longstay住宿推薦

Hub 53 Co-living Space

坐落於清邁大學近旁的Hub53，步行僅需十五分鐘即可悠遊於尼曼區，這裡房租親和、設備一應俱全，以十間精巧房間，迎接每位渴望舒適與實惠的旅人。二樓的共用工作空間還備有咖啡機，日日不絕地提供免費的黑咖啡，讓思緒與香醇一同流淌！Hub53擁有溫馨實惠的氛圍與共享廚房、洗衣房等齊備設施，除此之外還有專屬住客的What’s App群組，讓大家可以邀約共餐、認識新朋友！

住宿計費方式：可按日、週、月計算，最低僅需550泰銖/天、2800泰銖/週、7000泰銖/月

【圖／＠Hub 53 Co-living Space官網】

地址：53 Chonpratan Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai, Thailand

Punspace

位於清邁古城區心臟地帶的Punspace，環境幽靜、被綠意與歷史氣息溫柔包圍。這裡的工作氛圍安靜舒適，無喧囂干擾，空間雖不大卻設計巧妙，劃分為兩棟建築及中間的連接區域。供應免費即溶咖啡和飲用水，其他零食和泡麵則需額外購買，Punspace擁有溫暖的社群氛圍，聚集了來自各個領域的專業人士，讓彼此有機會交流合作的空間。

租借計費方式：可按坪數計算，最低僅需13000泰銖/6sqm、20000泰銖/12sqm、33000泰銖/18sqm

【圖／＠Punspace官網】

地址：10 Wiangkaew road, Sriphum, Muang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand 50200

Alt_ChiangMai

位於清邁市中心卻又備感寧靜的Alt_ChiangMai，巧妙融合住宿與共享空間的雙重功能，整體空間可劃分居住區、工作區和休憩區。工作區配備人體工學椅、會議室和獨立空間，居住區設有乾淨的廚房，休憩區則提供小茶點及Nap Room供人小憩！這裡整體乾淨整潔、不顯擁擠，讓人能夠輕鬆結識來自全球的數位遊牧者，更特別的是每週二、三都會固定舉辦瑜珈課與冰浴。偶爾還有Co-Working Outing，讓工作與休閒完美結合，讓來自不同背景的人士擁有交流與學習的機會。

住宿計費方式：單人套房、標準套間、雙床房、Flexie客房、Flexie XL客房與附獨立浴室的加大雙人床/雙床房，而％數折扣會因入住天數而不同

【圖／＠Alt_Coliving & Coworking官網】

地址：129, 1 Intrawarorot Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai,Thailand 50200

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