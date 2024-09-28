六間私藏「泰國咖啡廳」推薦！ 探索清邁舊城區，小店獨特魅力令人迷醉

古老的城牆與街巷織就了一幅美麗的歷史畫卷，位於泰國北方的清邁不僅以其文化遺產和悠久的傳統聞名，更擁有著令人迷醉的咖啡文化，每間小店都擁有獨特魅力，從古典的泰式風情到現代的藝術氛圍，都讓人有種淡淡舒適感，讓人不由的讚嘆，不愧為數位遊牧工作者的天堂！今天編輯就帶大家走訪私藏的六間咖啡廳， 一同在這些獨特的空間中，尋找屬於清邁的那份靜謐與美好。

數位遊牧工作者天堂：帶著筆電到泰國咖啡廳工作吧！

Simply Happy – สุขพอดี

一間以「適度幸福」為名的咖啡廳，這座小巧木造平房、延續文青風的設計理念，無論是空間設計或者咖啡風味，都透露著恰到好處的美好，緩緩推開門，映入眼簾的是木質調家具與綠意盎然的盆栽相互輝映，整體氛圍柔和而舒適，讓人不自覺地放鬆心情，咖啡廳提供的咖啡種類豐富，從經典拿鐵、卡布奇諾到手沖咖啡，都特別選用了來自泰國的優質咖啡豆，細膩香氣在空氣中蔓延，一切都那麼剛剛好，既不過分張揚，也不會讓人覺得過於平淡，正是這份適度的幸福，讓人想一再駐足、細細品味。

【圖 / @simplyhappy_coffee】

地址：Osathaphan Rd, Tambon Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000, Thailand

營業時間：週一至週日 08:00-16:00

Khagee

一家隱藏在南邦馬路旁的咖啡店，由泰日夫妻共同經營，沒有醒目的招牌、只在落地窗上低調地標注了店名，濃郁的日式雜貨風在屋內各個角落，伴隨著暖暖的烘焙香氣，仿佛瞬間被帶入了另個悠閒世界。店內所使用的咖啡豆大多來自泰北，由店主親自挑選，確保每杯咖啡保有最高品質，甜點更是講究，除了每日限量供應，還堅持使用有機食品與新鮮食材，招牌的可麗露外皮酥脆，內餡鬆軟、甜而不膩，讓人一試難忘！

【圖 / @khagee_chiangmai】

地址：29 30 Chiang Mai-Lamphun Soi 1, ตำบล วัดเกตุ Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50000, Thailand

營業時間：週一至週日 09:00-17:00

Once in a Blue Moon Cafe

這間位於清邁的咖啡廳以其舒適的氛圍聞名，是數位遊牧工作者的理想選擇。咖啡廳設有多種座位區域，適合與朋友小聚或獨自工作，並且提供種類繁多的咖啡和輕食。無論是拿鐵還是手沖咖啡，每一杯都是由精心挑選的咖啡豆現煮而成。店內的裝潢簡潔舒適，令人感到放鬆，是享受一個悠閒下午的好地方。

【圖 / @onceinabluemoon.cnx】

地址：335 Moon Muang Rd Soi 9, Tambon Si Phum, เมือง, Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：週一至週日 07:00-17:30

McClanahan Coffee

這間咖啡廳位於清邁市中心的古老建築內，結合了現代與復古風格。其位於基督教堂旁的地理位置使得它特別有歷史氛圍。店內有寬敞的停車位，並且提供多樣化的咖啡飲品和手工甜點。店內設有上下兩層樓，下層採用粗獷的水泥牆設計，而上層則以復古風為主。這裡的慢煮咖啡吧台是吸引愛好咖啡文化顧客的亮點。

【圖 / @mcclanahan.coffee】

地址：3579 Wat Ket Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

營業時間：週一至週日 07:30-17:00

Woo Cafe & Art Gallery

這是一家將藝術與咖啡結合的獨特咖啡廳，位於清邁市區，擁有寬敞的空間和充滿藝術氛圍的裝潢。除了咖啡之外，這裡還定期舉辦各類藝術展覽，是咖啡愛好者和藝術愛好者的理想去處。這間咖啡廳不僅提供精選的咖啡飲品，還有豐富的輕食選擇，讓人能夠在欣賞藝術的同時享受美食。

【圖 / @woochiangmai】

地址：80 ถนน เจริญราษฎร์ Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000, Thailand

營業時間：週四至週二 10:00-18:00

Old House Cafe Chiangmai

位於清邁老城區的這間咖啡廳，擁有悠久歷史的建築背景，並以復古風格的裝潢吸引了許多顧客。店內提供各式咖啡及甜點，並且有寧靜的環境，讓人可以在忙碌的都市生活中找到片刻的放鬆。這裡的咖啡豆選用當地優質產區的品種，無論是單品手沖還是經典咖啡飲品，都能滿足不同口味的需求。

【圖 / @oldhousecafechiangmai】

地址：Jhaban Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：週一至週六 08:30-17:30

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