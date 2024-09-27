曼谷自由行懶人包！泰國喬德夜市攻略，交通方式和必吃推薦

到泰國旅遊，品嚐當地美食絕對是令人期待的重頭戲之一，而近年新開幕，並且匯聚了眾多攤販的喬德夜市（JODD FAIRS），躍升為疫情紅曼谷最夯的夜市。喬德夜市的前身為拉差達火車夜市，過去因疫情緣故而熄燈，所幸現在再度回歸，而不同於以往有著繽紛的帳篷，現在喬德夜市藉由白色帳篷打造出文青感。最近有安排泰國自由行的計畫嗎？有的話，不妨將喬德夜市安排至行程中，趕緊看看有哪些行前攻略吧！

喬德夜市交通方式

喬德夜市位在曼谷的拉瑪9區（Rama 9），這裡有著優異的地理位置，又有許多國際商務大樓，近年來迅速崛起，成為泰國重點發展的商業區，因此有不少購物中心且夜生活相當豐富。而喬德夜市自地鐵「帕藍9站」（Phra Ram 9 MRT station，代號為BL20）下車後，可從2號出口出站，步行約5分鐘即可抵達，相較於其他曼谷夜市來說，喬德夜市的交通可說是相當便利。

【JODD FAIRS】

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

營業時間：17:00-00:00

FB：JODD FAIRS : จ๊อดแฟร์

喬德夜市必吃有哪些？

火山排骨

看過用排骨做成火山造型的驚人照片嗎？超人氣泰國美食「火山排骨」，在喬德夜市主要是「โคตรเล้งกะละมังแซ่บ」和「เล้งแซ่บ」兩家最有名，可選擇小、中、大和特大碗等尺寸。火山排骨的特色為肉質軟嫩，且沒有豬腥味，至於湯頭則加進了洋蔥、青辣椒、蒜末等等，喝起來帶點微酸的滋味，特別開胃！不少客人都是點火山排骨加點白飯一起吃唷！

圖／IG@ching2yellow

糖絲潤餅捲

「糖絲潤餅捲」使用了像是潤餅皮的餅皮，包上有如龍鬚糖的糖絲，整體口感很綿密，幾乎是入口即化，也不會黏牙。值得一提的是，糖絲是由波羅蜜、栗子、樹薯粉、椰奶和糖等食材製成，再加入食用色素，所以看起來繽紛奪目，是道地的泰國美食，越吃越涮嘴，非常受到歡迎。

圖／IG@vernafood.812

泰式章魚燒

說到喬德夜市的「泰式章魚燒」，最吸引人目光的原因就是因為超大章魚，而且吃起來的口感是外皮酥脆，內餡Q彈，再搭配泰式醬料調味，不僅拍照好看，也很好吃。最讚的是，這裡的章魚燒除了章魚口味之外，還有蟹腳、牡蠣、花枝跟蝦子等可選擇，推薦給喜歡吃章魚燒和海鮮的讀者，有機會來到喬德夜市，不妨排隊試試這裡的泰式章魚燒吧！

圖／IG@duckyroundtheworld

榴槤冰沙

敢吃榴槤的請舉手！泰國盛產榴槤，在喬德夜市當然也可以經常看到榴槤，而由榴槤現打而成的「榴槤冰沙」，喝起來是清甜、清涼又順口。除此之外，還有一整片芒果在上面的芒果冰沙，提起來超級浮誇又可愛，若要買杯飲料來解渴的話，推薦大家嚐嚐榴槤冰沙或芒果冰沙，品嘗最道地的泰式美食。

圖／IG@ching2yellow

芒果糯米飯

「芒果糯米飯」（Mango sticky rice）為泰國傳統甜點，是在當地隨處可見的街邊小吃之一，通常於泰國夏季，也就是約4至5月之間可以看到。而芒果糯米飯主要為香甜的芒果搭配椰奶和糯米，吃起來是軟糯又綿密，口感豐富再加上甜甜又鹹鹹的滋味，讓很多人是一吃就愛上，是泰國美食必吃中的必吃，所以如果在喬德夜市看到，可千萬別錯過啦！

圖／IG@dub_p17

蟲蟲大餐

你自認愛嚐鮮嗎？炸昆蟲也是泰國常見的小吃之一，聽說不少人人生第一次吃蟲，就是獻給了泰國。喬德夜市有炸蟲蛹和炸蟋蟀等蟲蟲專賣店，其中，炸蟲的品項最常見的有竹蟲和椰子蟲，另外還有炸蜘蛛、炸蠍子等等，雖然乍看之下有點可怕，但因為炸蟲蟲都會撒胡椒粉，其實可以想像成吃鹹酥雞的品項一樣，意外的很適合當下酒菜呢！

圖／IG@nick_chen_xo

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