聽新聞
0:00 / 0:00
旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月1日生效
外媒報導，泰國宣布對免簽證旅客實施「電子旅行授權」（Electronic Travel Authorisation，ETA）系統，12月1日起生效。台灣等93個免簽國家旅客進入泰國時，將需要取得ETA。每次授權許可將供一次入境使用，單次可停留多達60天，並可延展30天。
印度「CNBC TV18」和Travel + Leisure報導，泰國外交部指出，此舉旨在簡化入境程序，同時強化追蹤外國國民。該部聲明，這項做法是泰國確保國家安全、改善訪客人流管理的廣泛作業一環，同時不損及泰國作為全球主要旅遊地點的地位。
目前柬埔寨、寮國和馬來西亞旅客可豁免於這項規定。適用規定的國家旅客則需要透過線上平台，利用電子化方式提交資訊，以取得ETA，相關申請不會收費。
此前，台灣旅客7月獲准免簽入境泰國，免簽旅客入境時不須事先授權。而未來透過ETA，旅客將可用QR碼通過自動入關閘門。未遵守ETA要求或停留時間過長的旅客，可能面臨處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言