旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月1日生效

外媒報導，泰國宣布對免簽證旅客實施「電子旅行授權」（Electronic Travel Authorisation，ETA）系統，12月1日起生效。台灣等93個免簽國家旅客進入泰國時，將需要取得ETA。每次授權許可將供一次入境使用，單次可停留多達60天，並可延展30天。

印度「CNBC TV18」和Travel + Leisure報導，泰國外交部指出，此舉旨在簡化入境程序，同時強化追蹤外國國民。該部聲明，這項做法是泰國確保國家安全、改善訪客人流管理的廣泛作業一環，同時不損及泰國作為全球主要旅遊地點的地位。

目前柬埔寨、寮國和馬來西亞旅客可豁免於這項規定。適用規定的國家旅客則需要透過線上平台，利用電子化方式提交資訊，以取得ETA，相關申請不會收費。

此前，台灣旅客7月獲准免簽入境泰國，免簽旅客入境時不須事先授權。而未來透過ETA，旅客將可用QR碼通過自動入關閘門。未遵守ETA要求或停留時間過長的旅客，可能面臨處罰。