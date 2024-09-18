普吉島千琇悅酒店開幕 坐落芭東海灘核心地帶 暢享海島度假氛圍

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】普吉島千琇悅酒店（M Social Hotel Phuket）於6/30盛大開幕，隨著全新酒店正式開業，普吉島芭東海灘從此注入了充滿活力的新鮮血液，也讓普吉島的旅居體驗提升到全新高度。

普吉島千琇悅酒店位於芭東海灘的核心地帶，融合了時尚美學、現代設施和最前沿的科技，重新定義體驗普吉島的旅行方式。坐擁芭東海灘的黃金選址，距離風景宜人的度假海灘僅幾步之遙，週邊亦遍佈各式時尚商店、酒吧和餐廳，酒店大廳可直接通往普吉芭東區市中心最受歡迎的國際購物與娛樂中心－江西冷購物中心，步行至邦古拉夜市及酒吧街只需2分鐘，成為賓客體驗普吉島風光的中心。

▲酒店充滿設計感的酒店氛圍，讓旅行者可以用全新的視角遊歷泰國南部。 圖：普吉島千琇悅酒店／提供

▲從酒店的大堂到屋頂泳池，酒店的每處細節都充滿了創造性和設計感。 圖：普吉島千琇悅酒店／提供

普吉島千琇悅酒店將當代美學與動感活力的設計風格完美融合，從酒店的大堂到屋頂泳池，酒店的每處細節都充滿了創造性和設計感。酒店同樣配備了最前沿的體驗設施，電子禮賓台、水療中心、2個戶外泳池和設施齊全的健身中心，讓活力十足的賓客不出酒店既能享受充實的度假體驗。

▲418間客房和套房不但具有「網紅」元素，並且能為客人提供舒適愜意的旅居氛圍。 圖：普吉島千琇悅酒店／提供

酒店的418間社交客房和套房以精緻、前外的設計感與無與倫比的功能性，為賓客提供獨一無二的下榻體驗。豐富多彩的室內設計，和諧地融合了現代美學和充滿活力的動力，賓客可以盡享奢侈品設計大師克裡斯汀·拉克魯瓦（Christian Lacroix）傾情打造的浴室中奢華而舒適的獨家體驗。

此外，此處更是普吉島首家在所有客房內配備生成式 AI 語音控制助手的酒店，讓賓客可以輕鬆體驗個性化的旅居服務，致力於透過藝術、科技以及無與倫比的舒適性重新定義當代度假理念，提供旅客不只是居住，而是一次難忘體驗的旅行方式。

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