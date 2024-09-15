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超萌「彈跳豬」爆紅！泰國侏儒小河馬逗趣舉動惹人愛 遊客朝聖現亂象

中央社／ 是拉差15日綜合外電報導
泰國東部春武里府綠山動物園一隻兩個月大的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表和逗趣行為，近來在全球迅速爆紅。法新社
泰國東部春武里府綠山動物園一隻兩個月大的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表和逗趣行為，近來在全球迅速爆紅。法新社

泰國東部春武里府綠山動物園一隻兩個月大的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表和逗趣行為，近來在全球迅速爆紅，牠的一舉一動受到世界各地粉絲關注。

「時代雜誌」（TIME）報導，今年7月10日出生的彈跳豬自從亮相之後人氣就不斷攀升，園方也不吝分享牠的照片、影片及迷因圖。

不是在吃飯就是睡覺的彈跳豬，任何舉動都帶有十足喜感，不僅出現許多相關的繪畫創作，園方更順勢推出周邊商品。

泰國駐日本東京大使館也透過社群媒體分享彈跳豬的可愛模樣；化妝品企業絲芙蘭（Sephora）泰國分公司還推出行銷活動，宣傳可以畫出跟河馬寶寶兩頰一樣顏色的腮紅。

泰國首都曼谷一家咖啡廳做出彈跳豬造型的蛋糕，栩栩如生宛如本尊，甚至還有人幫彈跳豬設了維基百科（Wikipedia）頁面。

自從彈跳豬爆紅後，綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）的遊客數量增加超過一倍。

但這樣的熱潮也帶來亂象，社群媒體一段影片可以看到，彈跳豬躺在圍欄邊時，一名遊客竟朝牠潑水。當地媒體報導，部分遊客為了引起牠的注意，還向彈跳豬扔香蕉和貝殼，引發各界呼籲應採取更好的安全措施來保護河馬寶寶。

綠山動物園園長納隆威（Narongwit Chodchoi）敦促遊客不要向彈跳豬扔東西，還說園方已加裝監視器，並會考慮對不合作的人士採取法律行動。

他說道：「這些行為不僅殘忍，而且危險。我們必須保護這些動物，確保牠們住在安全舒適的環境。」

泰國東部春武里府綠山動物園一隻兩個月大的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表和逗趣行為，近來在全球迅速爆紅。法新社
泰國東部春武里府綠山動物園一隻兩個月大的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表和逗趣行為，近來在全球迅速爆紅。法新社

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