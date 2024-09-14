菲律賓薄荷島美食推薦！ 6間必打卡網紅店家 享受精緻打卡異國料理饗宴

喜歡出國旅行的人一定都聽過「菲律賓無美食」這句話，雖然菲律賓經常被說是美食沙漠，不過其實現在的熱門觀光地區還是有很多異國料理可以品嚐，這次小編整理了6間必吃薄荷島美食推薦，每一間都是好吃、精緻又適合打卡，讓大家能夠玩得開心也能吃得開心，不用擔心到菲律賓旅行要天天餓肚子(笑)！

6間必打卡薄荷島美食

Jumpo Crab

圖 / @vvvvvnyang

Jumpo Crab珍寶海鮮是新加坡很有名的連鎖餐廳，店內最有名的想當然是螃蟹料理，不過光是螃蟹就有好幾種料理方式與口味，而且店員還會貼心的幫忙處理好螃蟹讓客人方便食用，到菲律賓如果想吃海鮮又怕踩雷，不妨嘗試看看知名連鎖餐廳Jumpo Crab吧！Jumpo Crab鄰近Alona Beach、Blue Revival Diving College、邦勞島國際機場。

Jumpo Crab

地址：Purok7, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間：11:00-22:00

Bouquet Restaurant

圖 / @taurus__0517_

喜歡拍照的女孩們這一間一定一定要加入名單中！不僅裝潢超有度假氛圍，每一道餐點也都擺盤的很精緻，晚上還會有駐唱歌手，非常適合在這裡小酌一杯，不過要做好心理準備是店家二樓無冷氣，建議大家夏天可以下午或傍晚時再前往用餐，吃起來會比較舒服唷！Bouquet Restaurant鄰近Alona Beach、邦勞島國際機場。

Bouquet Restaurant

地址：alona BDO bank front, Panglao, 6300 Bohol, 菲律賓

營業時間：09:00-22:00, 週五至週日營業至23:00

Ubeco

圖 / @syuan113

要說薄荷島上最有名的餐廳，絕對是Ubeco了！不過很神奇的是Ubeco是一間韓國人開的異國料理店，在google評論上高達4.8顆星，被譽為是薄荷島最美味的餐廳，甚至許多遊客發現後連續吃好幾天都吃不膩，推薦必點唐揚雞咖哩飯與鮮蝦義大利麵，不過也因為餐廳非常熱門，建議要前往用餐前一定要先打電話預約才不會沒位置喔！

Ubeco

地址：Purok 6, Poblacion, Panglao, Bohol, The Philippines 6340

營業時間：11:00-21:00

The Buzzz Cafè

圖 / @lu__travel

雖然聽起來像是一間咖啡廳，但其實店內的餐點飲食選擇非常豐富多元，舉凡沙拉、披薩、義大利麵、米飯甚至是冰淇淋甜點通通一應俱全，到The Buzzz Cafè必點的一定是他們的冰淇淋，炎炎夏日來上一杯真的很過癮，而且也因為餐廳鄰近Doljo Beach，能一邊看海一邊享用餐點，讓餐點的美味程度又升上幾階。The Buzzz Cafè鄰近Doljo Beach、Hermit Beach。

The Buzzz Cafè

地址：JVX2+3M8, Celestino Gallares St, Tagbilaran City, Bohol, 菲律賓

營業時間：10:00-21:00

Molly bistro

圖 / @iva_sun112

再推薦一間超好拍照的餐廳「Molly Bistro」有著滿滿的南洋風裝潢，這裡絕對是愛拍照遊客的天堂！不過除了拍照也要提醒大家Molly Bistro餐點口味偏重口，而且分量也偏大，建議人數超過4人以上會比較好點餐分食。Molly Bistro鄰近Alona Beach、Blue Revival Diving College、South Farm Panglao Bohol、邦勞島國際機場。

Molly Bistro

地址：Panglao Island, Circumstantial Road, Panglao, Bohol, 菲律賓

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

圖 / @anitawei825

最後一間要推薦的是Bougainvillea spanish restaurant and wine bar，這是一間實實在在西班牙人開的西班牙餐廳，推薦餐點當然是Paella De Marisco西班牙海鮮燉飯，米飯偏硬稍微放一下甚至會有鍋巴，不過由於餐點都是現點現做，等待時間也會比較長，大家要有心理準備保持耐心唷！Bougainvillea spanish restaurant and wine bar鄰近Alona Beach、邦勞島國際機場。

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

地址：Rue de premiere Near alona parking lot, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間：週一公休，週二至週四17:00–21:30, 週五至週日12:00–14:30,17:00–21:00

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