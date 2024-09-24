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朝聖泰國米其林必比登美食！普吉老城區散策 處處都是打卡點，網美餐廳好拍也好吃

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

這座有近500年歷史的老城區， 繽紛且古⾊古香的⽯築⼩洋樓，中葡老宅建築融合現代網美風格，不管是花牆咖啡廳還是網美冰店以及彩繪牆等…，雖不大但充滿殖民多元與宜古宜今的文化魅力。

至於老城區必吃的就是這家普吉島很著名的米其林必比登餐廳，裝潢美 氣氛佳，餐點也不馬虎，道道無雷，不愧是連續4年獲得米其林必比登認證的餐廳。

Tu Kab Khao Restaurant Phuket｜交通位置

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國

電話：+6676608888

時間：11:00–21:00

是說來老城區，能不注意到這隻大龍蝦也不容易就是了。超級高調的店面外觀，搭配壁畫真的超吸睛，總之認明這隻龍蝦就是了。

這裡走古典美路線。

是說外面竟然有賣一些小零食。

裝潢以歐式古典結合泰國皇家風，還有很多收藏品展示。

Tu Kab Khao餐廳｜MENU

菜單奉上，價格我覺得還行欸，就台灣早午餐、泰式料理差不多價。本以為這種有名的餐廳會很貴，但其實還好。

口味上偏重，但已經很符合觀光客口味了。

泰式綠咖哩、打拋豬、泰式滷肉？，還有魚跟炒青菜。因為我們餐點都是事先搭配好的，所以我也不知道正確菜名。但至少肯定是好吃的無誤。

吃飽喝足來逛老城區吧。

繽紛的色彩讓老城區沒有那種老舊氛圍感，反而充滿活力。

在這裡可以看到殖民時代的中葡式建築。

各種顏色搭配很有特色，這裡比我想像中的好玩好拍。

路邊小店也很好逛，雖然我熱到懶得拍。

這冰棒也太網美了吧！

歐式花牆，超浪漫。

這條街都走粉色系，好奇特。所有各國網美都聚集在這裡了，瘋狂搶拍。

我們搶不到花牆，那粉牆也可以啦。

街頭彩繪也很藝術

五顏六色的中葡式建築，很像來到澳門、檳城、新加坡？他們的老城區也都很相似。

巧遇來拍婚紗照的新人，浪漫喔。

這間星巴克真的好漂亮。

逛累了，可以來這裡休息一下喝杯咖啡。

冷氣真的開很強，有喝有認證。

Tu Kab Khao Restaurant Phuket

地址：8 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國

電話：+6676608888

時間：11:00–21:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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