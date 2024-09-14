峇里島烏布新酒店「安納塔拉」六大亮點必看：360度全景大廳、森林VILLA無邊際泳池、客製化浪漫晚餐

印尼峇里島烏布新酒店+1！素有「藝術之都」美譽的峇里島烏布，一直是避暑與避世的桃花源，豪華酒店品牌「安納塔拉」進駐烏布，峇里島烏布安納塔拉度假酒店預計今年9 月試營運，六大亮點搶先看！

峇里島烏布安納塔拉度假酒店預定今年9 月 試營運。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

全新的峇里島烏布安納塔拉度假酒店（Anantara Ubud Bali Resort），毗鄰烏布北部帕揚甘（Payangan）的傳統山莊 Banjar Puhu，是安納塔拉酒店、度假酒店及水療集團在印尼峇里島上開設的第二家酒店，預定今年9 月 2 日試營運。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店提供 85 套時尚的套房和擁有私人泳池的別墅，以及 15 套品牌住宅。每座建築從森林茂密的山丘上交錯地向山澗延伸而下，距離充滿活力的烏布文化生活中心僅數分鐘之遠。同時，原生態的叢林隔絕開人世喧囂，創造出靜謐悠遠的避世之感。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店接待區，可欣賞迷霧叢林和阿貢山全景。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

亮點1

360度全景大廳 峇里島樂曲迎賓 五感沉浸體驗

一進入峇里島烏布安納塔拉度假酒店接待區，即讓人驚歎，客人可以欣賞迷霧叢林和阿貢山的全景。名為“gamelatron”的峇里島樂器奏出舒緩的曲調，微風中挾著原生種的印尼國花素馨花的香氣，讓旅客五感皆沉浸在一片寧和的氛圍之中。

客房設計受印度教傳統和爪哇元素的影響，通透而現代。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

亮點2

客房設計融合現代與爪哇元素 環伺叢林美景

客房與套房必備陽台、戶外池與可以眺望森林的景觀，擁有私人無邊際泳池，可以邊賞景、邊泡水是烏布安納塔拉的最大亮點。53 平方米套房的設計受印度教傳統和爪哇元素的影響，通透而現代。客人可以一邊欣賞四周的叢林美景，一邊在以精湛手工藝裝飾的室內空間放鬆身心。底層的套房設計以平靜的中性色調為主，微妙地點綴著峇里島風格的細節。位於頂層的套房設有超大浴缸，可欣賞壯觀的樹頂美景，傾聽溪流潺潺蕩滌心靈。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店套房。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

單臥和雙臥別墅的設計靈感來自當地的文化和傳統，突顯當地傳承悠久的豐富手工藝，打造出休養生息的寧靜－綠洲。單臥別墅面積為 105 平方米，配有寬敞的起居區、室外露臺和私人無邊際泳池。雙臥別墅提供 160 平方米的室內外空間，中性色調的峇里島風格傢俱採用天然材料製作而成，為整個空間注入了永恆的優雅質感。私人泳池長度 10 米至 14 米不等，均位於露台邊緣，下榻的旅客可以一邊享受水中清涼，一邊悅賞綠意盎然的美景。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店頂級套房。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

15 套安納塔拉品牌住宅，提供投資置產，其融合精緻的室內設計、精湛的峇里島工藝技術和豪華的設施，兼具度假與長住功能。分為單房住宅、雙臥泳池住宅，皆備起居用餐區、廚房、獨立浴室、連通私人無邊際泳池。雙臥泳池住宅的業主可使用峇里島烏布安納塔拉度假酒店的所有設施。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店提供豐富的美食選擇。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

亮點3

餐廳融合印尼風味與國際料理 主廚出身米其林星級餐廳

峇里島烏布安納塔拉度假酒店提供豐富的美食選擇，包括露天餐廳和特色餐廳，提供符合永續發展理念的當地風味餐和國際料理。每天供應的當地有機農產品是酒店的一大特色。AMERTA 餐廳由行政總廚 James Willis 掌舵。這位大廚在傳統餐廳和米其林星級餐廳的後廚累積了豐富的高級餐廳工作經驗。該餐廳採用現代風格，以源自山林傳統的燃柴明火烹飪為特色。精心設計的觀景點讓客人在用餐的時候可以從別具一格的視角飽覽森林美景。在 KIRANA 餐廳，客人可以品嘗正宗的印尼風味，享用豐盛的國際自助早餐和烏布熱帶雨林的特色。

安納塔拉指標性的 Designer Dining by Anantara 體驗。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

亮點4

Anantara招牌客製用餐體驗 可選擇在瀑布、稻田等環境

僅限成人的SULANG 露天酒吧位於泳池旁，可欣賞到霧氣朦朧的山谷美景，供應精巧的調酒和別出心裁的酒吧小吃。大廳酒吧提供當地特色的早晨咖啡和下午茶，分為室內、外區域可供選擇。客人可以在 gamelatron 悠揚的聲音中放鬆休息，欣賞阿貢山的美景。如果有特別的時刻需要慶祝一番，客人可以選擇安納塔拉指標性的 Designer Dining by Anantara 體驗，在瀑布、稻田、私人涼亭或任何其他合適的環境中，享受私人廚師精心烹調的客製早餐、野餐風格午餐或晚餐。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店水療中心。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

亮點5

瑜伽平台、健身房、兒童俱樂部俱全 水療中心提供風格護理

在峇里島烏布安納塔拉度假酒店，客人可以選擇多種方式讓自己減壓和放鬆，包括使用限成人使用和家庭客專用的兩個泳池，或到叢林環繞的瑜伽平台和設施齊全的 TechnoGym 健身房健身鍛鍊。小小旅行者將在兒童俱樂部發現屬於自己的空間，參加適合所有年齡段的有趣活動。安納塔拉水療中心坐落於一棟獨立的建築中，除了提供本土風格的護理之外，還提供肌肉放鬆按摩、現場美髮等服務，還有專攻火山石護理和峇里島整體護理的客座專家設計的多日健康體驗。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店安排由專家精心策劃的活動，例如Spice Spoons 烹飪課。圖片來源｜Anantara Hotels & Resorts

亮點6

專家策劃私人藝術、手工藝教學 文化表演、Spice Spoons 烹飪課

峇里島烏布安納塔拉度假酒店的客人在下榻期間，還可以參加由專家精心策劃的活動，包括私人藝術和手工藝教學、文化表演、Spice Spoons 烹飪課，以及瑜伽和冥想練習。酒店之外也有豐富的活動。客人可以遊覽和觀賞近在咫尺的高地美景，看層層疊疊的梯田，拜訪印度教寺廟和神社，感受文化的薰陶。從酒店短途驅車即達烏布市中心。在那裡，客人可以逛一逛時尚的餐廳、精品店和藝術畫廊，探索當地異彩紛呈的文化。

峇里島烏布安納塔拉度假酒店距離峇里島國際機場的車程為 2.5 小時，沿途風景優美。酒店同時提供配有頂級會議設施的場地，確保客人可以在充滿活力、無干擾的環境中進行各種商業型態的會議模式。為慶祝對外試營運，峇里島烏布安納塔拉度假酒店推出了特別的試營運專案「恣享森林」。

．峇里島烏布安納塔拉度假酒店官網：www.anantara.com/en/ubud-bali

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301750