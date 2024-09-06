46樓高空酒吧美呆！ 曼谷最夯景點「水母酒吧 Tichuca Rooftop Bar」 超棒的高空夜景、飄逸水母燈條和音樂氣圍

曼谷46樓高空夜景酒吧推薦

插旗了現在較夯的酒吧之一：水母酒吧，象徵南非叢林的竹管和現代氣氛燈光作為結合，隨風飄逸的燈條，就好像是水母的觸鬚，搭配後方46樓的高空夜景，真的美呆了！點一杯調酒坐在高腳椅上，享受當下音樂、夜景和氛圍。

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧介紹

Tichuca Rooftop Bar

使用象徵南非叢林的竹管和現代氣氛燈光作為結合的巨大水母特色來造景，隨著風飄逸著更像是水母的觸鬚，結合46樓的高空夜景，眼前形成壯麗的景色，從此就開始聲名大噪。每晚都聚集來自世界各國的旅客，來喝個調酒放鬆一下，享受音樂、同時還可以品到好喝的調酒。

水母酒吧怎麼去？

Tichuca Rooftop Bar水母酒吧的位置就位在泰國曼谷T-One大樓的46樓，搭乘BTS到Thong Lor站，步行即可到達T-One大樓，櫃台在一樓，要先通過審核身分年齡（外國人持護照審查），再來還會通過安檢喔！

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧預約方式

目前無提供預約，都是現場候位，以當天的狀況，我們大約六點鐘抵達，人員會問你要不要table或stand，當天大概要等20分鐘才會有table，但我們覺得有沒有table無所謂，stand是不用等，但stand不代表沒有座位喔。有兩層的平台高腳椅都可以坐的，只是沒有辦法坐在水母那層而已。

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧菜單

進場的時候，就會先請你點最低消的飲品，一人一杯飲料即可，牆面上有圖片，很方便點餐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

點完餐以後，會拿到這收據，在用這收據去吧台換酒喔。

而換酒的吧檯，不一定要是水母下的吧檯。吧檯在不同樓層都會有，只要先找位置後，再到附近的吧檯換酒。

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧用餐環境

從官網的示意圖，跟大家說明一下。HALLOW STAGE就是剛剛提到的Table，會有座位和桌子，CANOPY和THE FRUIT STAGE就是剛剛提到的stand位置，但其實那兩樓都備有高腳椅和桌面可以放飲料。

CANOPY和THE FRUIT STAGE位置

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧高空夜景

在46樓的大樓屋頂上，聚集了世界各國的旅客，盡情享受當下，當時時間接近6-7點，天空還沒全暗，可以看到附近的市景。

隨著時間越來越晚，夜幕低垂，周邊的大樓開始亮起燈光，水母的燈光變換也越來越明顯。

在通往不同樓層的樓梯間，是個很好取景的角度，很多遊客也都會稍作停留，留下美麗的夜景。

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧調酒

【yuzu colada：480銖】

主要基底為：Four Pillars Rare Dry Gin 四柱珍稀琴酒

內含歐洲和亞洲傳統琴酒的精髓。使用整顆的有機柳橙，使荳蔻的香氣更加提升，肉桂和八角茴香增加了豐富的水果派的風味。塔斯馬尼亞的胡椒葉則是讓酒和諧，檸檬香桃木則是檸檬皮的美麗替代品，再加入柚子、鳳梨糖漿。個人非常喜歡這個酒感，帶點琴酒的酒精感，加上水果香氣上來，很耐喝，而且使用整顆鳳梨上桌就是潮啊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【Tichuca Rose：440銖】

加入玫瑰蜜和檸檬的氣泡酒。

【Aperol Spritz：400銖】

對西方人來說是絕佳的開胃酒,鮮豔橘色獨特的微苦甜風味與較低酒精度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【Alc Cosmomary：400銖】

檸檬糖漿、紅石榴糖漿，再加入調酒常用到的tonic，另外還有加入一種由杏仁和糖加少量玫瑰水和/或橙花水製成的甜糖漿，總之，整杯就是酸酸甜甜的妹酒啊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧評價

我個人覺得如果你有機會來曼谷，可以安排一下體驗一下氣氛，當然建議平日來，大概抓個6點左右，同時可以看到黃昏和夜景，酒類的價格我覺得跟台灣酒吧也相差不遠，並不是人家說很貴，來這就是放輕鬆享受音樂，推薦給大家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧】

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Tichuca Rooftop Bar 水母酒吧

營業時間：週日~週四 17:00~23:45；週五~週六 17:00~01:30

地址：ตึก T one 8 ชั้น 46 Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok

電話：+66 65 878 5562

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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