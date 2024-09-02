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柬埔寨甜心群島 頌薩「私人島嶼」比愛心招手中

聯合新聞網／ TTN旅報
對海島玩家而言，探索私人島嶼是讓人趨之若鶩的夢想旅遊清單之一。 圖／頌薩私人島嶼 提供
對海島玩家而言，探索私人島嶼是讓人趨之若鶩的夢想旅遊清單之一。 圖／頌薩私人島嶼 提供

【文・吳丁江】

探訪世界島嶼，是一部份旅遊玩家的大夢。世界知名島嶼眾多、型態不同、豐儉由人。但對於進階的海島玩家來說，探索私人島嶼成為讓人趨之若鶩的夢想清單，位於柬埔寨西南部高龍群島澄澈水域上的頌薩私人島嶼(Song Saa Private Island)，其名稱在高棉文「甜心」有甜心之意，並由Koh Ouen「老婆島」及Koh Bong「老公島」兩座島嶼組成，光聞其名能嗅聞到一股浪漫滿「島」的氛圍。

私人島嶼頂級假期

頌薩私人島嶼的建築靈感源自柬埔寨漁村，以水上建築、茅草屋頂、天然木材和漂流木家具元素做為度假村特色，利用永續材料建造並完美融合自然環境。喜歡私隱假期的旅人，可在設有私人泳池的水上別墅、海景別墅或叢林景觀別墅中飽覽日出與日落的美景。或者選擇配有兩間臥室的皇家別墅，還提供私人碼頭可利用快艇進出，營造更具隱私的旅遊感受。

豐富活動創造記憶

度假村內為旅人打造豐富，包括自然漫步、沙灘遊戲和烹飪課程這類可與家人共同創造難忘時刻的家庭旅遊活動；在壯麗落日、海景或星夜中，又或在世界及水上餐廳享受兩人時光，是情侶夫妻最浪漫的事。

搭乘橡皮艇穿越紅樹林和美麗海灣，或者徒步穿越雨林、在珊瑚海中浮潛以及體驗海岸線風光，都是很適合推薦給探險型旅者的體驗活動。但若喜歡沉靜心靈與放鬆的旅人，在度假村的水療中心享受按摩芳療，或參加瑜伽、冥想課程都是最棒的度假體驗。

夏季度假Summer Gateway優惠
即日起至9/30預訂2晚或以上頌薩私人島嶼住，即可享35%夏日限時折扣。預定住宿日期為即日起至2025年10/31，預定全包套餐與住宿含早餐之方案。

頂級Two Bed Overwater Villa如同一個小型的私人海上行宮，讓旅人享受既隱私感與浪漫感都是「無邊界」等級的度假氛圍。 圖／頌薩私人島嶼 提供
頂級Two Bed Overwater Villa如同一個小型的私人海上行宮，讓旅人享受既隱私感與浪漫感都是「無邊界」等級的度假氛圍。 圖／頌薩私人島嶼 提供

延伸閱讀>>奧運城市行銷光環不再？

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