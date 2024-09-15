2024泰國華欣飯店熱門Top5！ 華欣度假飯店奢華無邊際泳池賞海景，度假村附設水樂園／購物中心
正在規劃要去海島度假嗎？充滿異國風情的泰國華欣是繼曼谷和清邁後的新興度假勝地。擁有柔軟白沙的華欣海灘、充滿活力的文創市集和夜市，以及許多獨特的景點和美食，非常適合泰國自由行。AsiaYo整理出了5間鄰近華欣海灘和夜市的華欣飯店，馬上來看看這些飯店有多「奢華」！
🏝️ 華 欣 飯 店 推 薦 🏝️
｜華欣度假村飯店 - IHG 旗下飯店｜
華欣度假村飯店的設點超級好，不僅有兩座無邊際室外泳池是直接面向海洋，甚至有免費的水上樂園和SPA水療。而且有客房送餐服務，夜晚還能去池畔酒吧享受微醺的夜晚🍸
✅飯店特色：機場機送、免費水上樂園、SPA、客房送餐
📍附近地標：藍港華欣度假村購物中心
｜華欣瓦納納瓦度假村假日飯店｜
瓦納納瓦度假村飯店居然有超巨大的免費水樂園可以玩！而且房間是藍色海洋風，真的清新又舒適彷彿來到小希臘度假，飯店通往華欣海灘的免費接駁車，真的超級貼心。
✅飯店特色：海灘接駁車、親子房型、2座室外泳池
📍附近地標：Vana Nava 華欣水上樂園
｜G 華欣度假村及購物中心｜
這間飯店房間最美的最有特色的就是有泳池、浴缸的陽台！！一旁還有大躺椅可以放空休息，每一間房間都有陽台喔～飯店自己附有購物中心，完全就是度假第一首選！
✅飯店特色：有購物中心、每房都有陽台、機場接駁車
📍附近地標：華欣市場村
｜VRESOHuaHin-aVerandaCollection｜
這間飯店根本就是女生的天堂😇飯店整體設計就像藝術館一樣美，私人的無邊際泳池加上一旁的超巨躺椅，一定會玩到翻！飯店隨便一個角落都能出大片啊～
✅飯店特色：私人無邊際泳池、陽台浴缸
📍附近地標：華欣海灘 500 公尺、Cicada 市場 2.1 公里
｜看海華欣阿爾富雷斯科度假村｜
好推薦這間獨棟式的別墅度假村，總共有三層。頂樓設有景觀浴缸可以泡澡和度假感滿分的躺椅，一樓則有銜接泳池的陽台，開門就能游泳、玩水真的超讚！
✅飯店特色：獨棟別墅、頂樓露天平台、門前就有泳池
📍附近地標：Vana Nava 華欣水上樂園
以上5間就是這次介紹的華欣度假村飯店，海島的度假村真的都非常「奢華」，整體度假規劃也都很完整！除了華欣之外，泰國其他知名旅遊地清邁飯店、芭達雅飯店還有超好玩的普吉島住宿也都是很熱門的度假勝地，快帶上另一半、家人朋友到泰國度假趣🏖️
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