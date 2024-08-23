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2024年全球旅遊新選擇！ 中亞之心「烏茲別克」 米其林星鑰酒店榮譽表揚

聯合新聞網／ TTN旅報
烏茲別克為中亞新興的熱門旅遊選擇。（圖片提供＝DORAK ASIA TAIWAN）
烏茲別克為中亞新興的熱門旅遊選擇。（圖片提供＝DORAK ASIA TAIWAN）

【文・林宥銣】

2024年全球旅遊業和酒店業又有新話題。烏茲別克，因文化與歷史吸引了大量遊客，促使該國旅遊業蓬勃發展；土耳其即將於11月下旬舉辦全球農業技術機械博覽會，將吸引大量業者前往。還有，米其林指南亦於今年推出了全新的星鑰酒店評比，為世界頂尖酒店提供了新的榮譽標準。

烏茲別克旅遊 2024年顯著成長

烏茲別克旅遊於2024年呈顯著增長，上半年遊客人數達到約97.24萬人，增幅達11.9%。從探索撒馬爾罕、布哈拉和希瓦豐富的文化遺產和令人驚嘆的伊斯蘭建築，到參觀講述古代文明故事的聯合國教科文組織世界遺產，烏茲別克是一個歷史和美麗的寶庫。來到這裡，可深入了解充滿活力的當地文化，品嚐傳統香料飯和道地烏茲別克烤肉等美味佳餚，體驗熱情好客等，這些因素使烏茲別克成為中亞旅遊的新熱門選擇。

全球農業技術機械博覽會 將在安塔莉亞舉辦

2024年11/20～23，全球農業技術機械博覽會（GROWTECH ANTALYA）將在土耳其安塔利亞舉辦。該展覽會吸引大量國際業者參加，當地酒店皆已滿房，同期需調整住宿安排。此外，土耳其導遊的費用全線調漲，特別是中文導遊，由於需求增加，費用高於英文導遊。隨著當地基本工資的變動，導遊薪資預計明年還會進一步上調，這將反映在團費上。

米其林星鑰酒店(The Michelin Keys)

米其林指南推出全新的酒店評比指南—米其林星鑰，專門表彰全球最傑出的酒店。目前，法國、美國、西班牙、義大利和日本的酒店已獲評。其中，台灣雲朗觀光集團旗下的兩間義大利酒店表現突出，佛羅倫斯的翡冷翠百花宮獲得2星鑰，威尼斯的雲水之都則獲得1星鑰的榮譽。

(資料來源＝DORAK ASIA TAIWAN)

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