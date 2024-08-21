藍心湄5人昔遊泰「集體中邪」昏沉狂吐 6分鐘車程開了1小時

藍心湄日前在節目上談到曾經入住泰國一家飯店，結果一行5人，陸續發生上吐下瀉的情況，原以為是食物中毒，但後續發生的事情，讓他們驚覺應該是中邪。

藍心湄在「女人我最大」節目中談到，15年前與Gigi等5人到泰國玩，入住一位認識10年朋友設計的飯店，飯店內有許多動物標本，第一天吃完晚餐後，藍心湄就先感到不舒服，接著就開始狂吐，吐滿了4個垃圾桶，起初以為自己吃壞東西，但想想其他人也是跟她吃一樣的食物，隔了2個小時後，另一個人也出現上吐下瀉的情況，第2天一行人決定去飯店泳池游泳，藍心湄因為覺得全身發冷，就躺在太陽下做日光浴，曬到頭頂有冒汗，她才感覺舒服一些，而當天他們決定到外面吃飯，沒有在飯店用餐。隔天一早換Gigi出現狀況，她才吃了早餐的烘蛋就感覺到不對勁，跑回房間就開始狂吐。

這時大家都覺得要趕快離開飯店，於是一行人就搭車準備要離開，前往下一個要入住的飯店，結果短短6分鐘的車程，他們卻開了一個小時才到達，在車上每個人都覺得昏沉沉的，沒想到下車一進到新飯店後，瞬間大家都「滿血復活」，不舒服感覺都消失，事後大家討論認為應該是集體中邪了。

藍心湄與Gigi談到15年前遊泰國出現疑集體中邪的情況。 圖／擷自YouTube

藍心湄與Gigi談到15年前遊泰國出現疑集體中邪的情況。 圖／擷自YouTube

藍心湄與Gigi談到15年前遊泰國出現疑集體中邪的情況。 圖／擷自YouTube