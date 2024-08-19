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明年所得稅3族群免稅門檻曝光 單身者年收少於62.6萬元不必繳

新加坡環球影城全新「小小兵專區」開幕時間曝！設施與3D模擬圖搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／環球度假勝地與娛樂體驗集團提供
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小小兵粉絲會瘋掉！隨著神偷奶爸4再次創造票房佳績，新加坡環球影城也即將於2025年初推出全新的「小小兵樂園」，為東南亞影迷打造無與倫比的沉浸式體驗。這座全新主題樂園位於原馬達加斯加區，自2022年起陸續進行建設，並計劃於2025年第一季開放，想一窺小小兵風采絕對不能錯過了！

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樂園將完美重現《神偷奶爸》系列電影中的經典場景，包含旋轉木馬作為遊樂設施、能空中旋轉的「萌樂漩漩渦」，還有各式各樣必收藏的周邊商品，讓遊客能與小小兵們共同探索充滿冒險的世界。聖淘沙名勝世界總裁李溪茹表示，她非常高興能將這個深受喜愛的主題區域引入新加坡環球影城，肯定會吸引更多人前往觀光，注入新的活力與吸引力。

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而隨著開幕日期的接近，遊客可以期待更多有關這座全新主題樂園的消息，並開始計劃他們的冒險之旅。作為環球影城的重要新增設施，小小兵樂園無疑將成為東南亞最受矚目的旅遊景點之一，吸引大量影迷前來朝聖。

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