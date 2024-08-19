新加坡環球影城全新「小小兵專區」開幕時間曝！設施與3D模擬圖搶先看

想到暑假泰國旅遊你會想到甚麼？是熱鬧的曼谷市區跟悠閒的華欣，還是擁有美麗海邊的芭達雅跟莊嚴的佛教古都清邁呢？你的聲音AsiaYo都聽到了，今天精選了3組曼芭華欣跟團行程跟清邁跟團行程介紹給你，讓你一次瞭解4個都市有哪些好玩好逛的，幫助你挑選最適合你的旅遊行程，趕快跟我們一起看下去吧！

2024-07-21 10:00