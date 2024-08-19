新加坡環球影城全新「小小兵專區」開幕時間曝！設施與3D模擬圖搶先看
小小兵粉絲會瘋掉！隨著神偷奶爸4再次創造票房佳績，新加坡環球影城也即將於2025年初推出全新的「小小兵樂園」，為東南亞影迷打造無與倫比的沉浸式體驗。這座全新主題樂園位於原馬達加斯加區，自2022年起陸續進行建設，並計劃於2025年第一季開放，想一窺小小兵風采絕對不能錯過了！
樂園將完美重現《神偷奶爸》系列電影中的經典場景，包含旋轉木馬作為遊樂設施、能空中旋轉的「萌樂漩漩渦」，還有各式各樣必收藏的周邊商品，讓遊客能與小小兵們共同探索充滿冒險的世界。聖淘沙名勝世界總裁李溪茹表示，她非常高興能將這個深受喜愛的主題區域引入新加坡環球影城，肯定會吸引更多人前往觀光，注入新的活力與吸引力。
而隨著開幕日期的接近，遊客可以期待更多有關這座全新主題樂園的消息，並開始計劃他們的冒險之旅。作為環球影城的重要新增設施，小小兵樂園無疑將成為東南亞最受矚目的旅遊景點之一，吸引大量影迷前來朝聖。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言