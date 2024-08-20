「泰」開心！ 大長島安納塔拉度假酒店和別墅一站滿足親子

【文・吳丁江】

親子出遊，找到一站全包的度假勝地就是爸媽最輕鬆、孩子最開心的度假方式。目前泰國設有最大兒童俱樂部的特色酒店，就是坐落於平靜海灣之中的大長島安納塔拉度假酒店和別墅。近期推出「家庭輕鬆遊」專案，在酒店內就能享受大球池、攀岩牆、溜滑梯、電影放映、堆沙堡、編織手工課、尋寶活動，各式精采活動全包，大人小孩都能開心玩不停。

大長島安納塔拉度假酒店和別墅 備受歡迎的家庭套房配有雙層床，設有供兒童玩耍的區域，以及可欣賞海景或直通家庭泳池的寬敞陽台。 圖／美諾酒店集團 提供

熱帶奢華或盡享隱私假期 風格多樣、任君挑選

想要體驗奢華熱帶度假風格的家庭旅客，有多種房型可選擇，另外備受歡迎的家庭套房配有雙層床，設有供兒童玩耍的區域，以及可欣賞海景或直通家庭泳池的寬敞陽台。家庭泳池配有4條巨型滑水道及淺水池區和冰沙吧。注重隱私空間的家庭客可選擇尊享家庭海景套房，房型面積超過190平方公尺，是其他家庭套房的兩倍大，同樣配有雙層床，孩子們於睡醒後可以滑入床下方的遊戲區玩耍。家長可以在寬敞大床上獲得優質的睡眠品質、一旁的起居室和工作區讓旅客於旅行中也能充份運用。尊享家庭海景套房還設有一條連通走廊，相通另一間家庭套房，方便三代同堂或其它一同出遊的朋友們住在一起。

長島安納塔拉度假酒店和別墅的家庭泳池配有4條巨型滑水道、一個淺水池區和一個冰沙吧。 圖／美諾酒店集團 提供

數一數二的兒童俱樂部

打造最歡樂親子時光

大長島安納塔拉度假酒店的兒童俱樂部規模在泰國數一數二，設有大球池、攀岩牆、滑梯等設施，提供電影放映、堆沙堡、編織手工課、尋寶等豐富活動，讓孩子們玩得不亦樂乎。除了這些免費活動外，愛好藝術的孩子還可以報名參加蠟染繪畫、紮染和光療美甲等私人課程。同時，小小探險家們還可以和父母一起騎著自行車，在日出時分探訪叢林瀑布和漁村，划著皮艇或立式槳板，欣賞縱橫交錯的紅樹林，或者參加私人課程的空中瑜珈或泰拳訓練。同時酒店還可提供兒童照顧服務。此外，還有安納塔拉水療中心，為孩子們提供放鬆肌肉的按摩、椰子護髮、迷你美甲和其他專為兒童準備的項目，也可以和爸媽一起度過愉快的時光。

安納塔拉家庭輕鬆遊專案👨‍👩‍👧‍👦 至少預訂3晚，專案時間至2024/12/20，家庭套房每晚價格泰銖14,600元起。 專案內容： •家庭套房住宿(2名成人、1~2名兒童) •每日全家自助早餐 •兒童每日午餐和晚餐(12歲及以下) •日出騎行、蠟染繪畫、泰式甜點烹飪課程(3選1) •安納塔拉水療中心護理85折 •普吉島蘭賽碼頭與酒店之間的往返海上接送服務 👉🏻 更多資訊或預訂專案請上官網查詢。

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