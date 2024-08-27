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越南峴港全新體驗 娛樂聖地越夜越精彩

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每晚煙花藝術表演。　圖：Sun World／提供
每晚煙花藝術表演。　圖：Sun World／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著《米其林指南》首次登陸峴港，巴拿山各種活力四射的精彩演出，伴隨每晚在市中心的絢爛煙火，峴港的旅遊面貌在2024年帶來迥然不同的豐富體驗。根據峴港旅遊促進中心報告，峴港遊客最常停留時間平均為3到4晚。峴港之所以穩居越南最具吸引力觀光熱點，絕非偶然。

世界新興美食熱點

▲La Maison 1888 獲得了米其林一星評等。　圖：InterContinental Danang Resort Official website／來源
▲La Maison 1888 獲得了米其林一星評等。　圖：InterContinental Danang Resort Official website／來源

《米其林指南》繼2023年在越南河內和胡志明市首次亮相後，於2024年6月宣布了首批峴港精選餐廳名單，其中包括兩家米其林星級餐廳，引發廣大迴響。

對於美食愛好者來說，排隊品嚐《米其林指南》推薦的餐廳絕對是一大樂事。米其林精選獎表彰了峴港的19家餐飲場所，包括Ba Duong 越式煎餅、Ba Hoa 魚餅米線、Luk Lak、Madame Lan 等知名餐廳。此外，Hon 魚餅米線、Thia Go、Be Ni 海鮮等餐廳亦獲得比登美食獎。

然而，真正讓人津津樂道的，是兩家米其林星級餐廳。位於著名的峴港洲際太陽半島度假村內的 La Maison 1888 獲得了一星評等。該餐廳於2016年被 CNN 評為世界十大餐廳之一。《建築文摘（Architectural Digest）》雜誌亦曾將該餐廳評選為世界上最美麗的十家餐廳之一。

另值得注意的是，Architectural Digest 於2024年首次將綠星頒給越南餐廳 Nen Danang。

▲峴港全新體驗邀您重新探索。　圖：Sun World／提供
▲峴港全新體驗邀您重新探索。　圖：Sun World／提供

巴拿山上的「巨型戶外劇場」

因金橋而聲名遠播的越南標誌性旅遊勝地之一，太陽世界巴拿山，今夏以其獨特且密集的表演大量吸引各地遊客。因此，巴拿山「巨型戶外劇場」的名號亦不脛而走。

遊客可以全天候欣賞世界級的表演，包括中央教堂廣場的滾軸溜冰表演、「尋找啤酒王」活動、Bestival 藝術音樂節、南美火舞和每晚的篝火表演，以及泰國變性選美皇后主演的卡巴萊成人歌舞大秀（Cabaret Plus 18+）。

巴拿山各處還設有獨奏者舞台（Soloist Stage），讓體驗更加圓滿，來自世界各地的頂級馬戲藝術家將在此表演。

今年，太陽世界巴拿山推出了結合12種藝術形式的表演，由數百名國際藝術家參與演出。「仙花盛會（Fairy Blossom）」每天上午11點在諾埃爾廣場（Noel Plaza）演出（週二除外）。

該表演節目匯集了世界級馬戲團多位一線明星，包括來自世界頂級男子杆上馬戲藝術家 Domitil Aillot；曾在《艾倫秀》上引起轟動的太陽劇團雙胞胎明星，魔術腿水晶女士（Crystal Ladies）；來自俄羅斯的平衡大師 Oleg Izossimov、空中絲帶皇后 Olga Moreva，以及憑藉其非凡天賦而備受讚譽的年輕柔術藝術家 Anastasia Popsulys。

遊客還可以在峴港巴拿山法式美居別墅（Mercure Danang French Village Bana Hills）享受專屬的「巴拿山體驗」套餐，有效期至2024/09/30。此優惠包括一晚高級客房住宿含自助早餐、巴拿山高爾夫俱樂部18洞高爾夫、往返空中纜車車票、La Crique 餐廳自助式晚餐、餐飲服務9折優惠、免費升級至豪華客房（視供應情況而定）、入住時獲贈免費氣泡酒一瓶，以及金橋專屬清晨遊。此外，入住峴港諾富特總理漢江飯店（Novotel Danang Premier Han River）的客人可以選擇每晚3,760,000越南盾（折合約150美元、台幣4,845）的房間和纜車套餐。

每晚煙花藝術表演

自六月底推出以來，融合多種體驗「大江交響曲」表演活動，以每晚的煙花秀吸引了成千上萬的遊客來到峴港市中心，成為全新的「娛樂聖地」。

「大江交響曲」每晚8點30分在漢江河畔的舞台上舉行，表演包括來自全球超過100位藝術家的演出，其中包括20位世界冠軍級的水上摩托和飛板運動員。節目的亮點是一場長達七分鐘的煙花秀，採用中國進口且前所未見的特效。

自首演以來不到兩個月，該表演門票場場售罄。有幸持票的觀眾形容這是他們在峴港看過的最佳表演。

越南中部最大的木偶劇院

來到峴港的遊客可以在中越最大的木偶劇院奧歐（Au O）劇院深度體驗越南文化。

該劇院可容納約600個座位，位於峴港市中心綜合體內。「越南木偶戲（Roi Viet）」表演活動由河內越南國家木偶劇院的藝術家們共同演出。該活動融合了千年以上的傳統水上木偶和陸地木偶技藝，將民間故事與現代藝術元素結合，展示越南文化與百姓的獨特魅力。

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