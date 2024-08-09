最嗨充電之旅！ 馬來西亞古晉市「創意美食之都」 國際音樂節輪番登場 吸引外國客目光

古晉市區轉角即是風景。 圖：馬來西亞觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】古晉市位在馬來西亞砂拉越州，這個坐落在砂拉越河畔的城市曾在 2021 年被聯合國教科文組織（UNESCO）選為「創意城市美食之都 （Creative City of Gastronomy）」。當地歷史由原住民、華人遷移史及英國殖民時代交織而成，融合多種族文化，連帶影響了當地多元的美食風格及生活習慣。近幾年當地民間企業及官方支持大型音樂活動，因此無論是悠遊在當地市集、尋訪在地小吃、河畔遊船漫步或是專程飛一趟參加當地的音樂節，都是趟療癒的充電之旅。

▲一碗哥羅麵搭配咖啡及咖椰吐司，跟著當地人吃早餐。 圖：馬來西亞觀光局／提供

古晉是一座多元文化融合的城市，當地人口由華人、馬來人、伊班人、比達友人、馬蘭諾人以及印度人等組成。這裡的氛圍祥和，蘊藏著豐富的歷史痕跡。英式殖民建築如城堡點綴在城市中，與華人移民的傳統美食相得益彰。這裡的美食涵蓋了多國料理，包括利用當地香料和食材的原住民料理，讓人垂涎三尺。此外，古晉的飲食價格相當親民，物價彷彿在當地按下停止鍵，讓旅客可以用銅板價盡情享受美食之旅。

▲印度街的香料店，琳琅滿目令人目不暇給。 圖：馬來西亞觀光局／提供

古晉市區小巧可愛，主要景點皆在步行或是搭車10分鐘的距離內。早上先到當地華人生活縮影的亞答街（Carpenter Street）來一碗叻沙麵或是哥羅麵當早餐，配上「鴉片咖啡」開啟一天的序幕。接著就近到河岸旁的海唇街（Main Bazaar）或是印度街 （India Street）逛街尋寶，想要找當地特色手工藝品的朋友在這裡很難空手而歸。

▲河岸邊的市鎮顏色繽紛可愛。 圖：馬來西亞觀光局／提供

傍晚漫步在綠蔭環繞的河畔，搭上遊輪（Signature Sunset Cruise）巡航砂拉越河，夕陽光灑在兩旁著名的地標如砂拉越州立法議會大樓（New Sarawak State Legislative Assembly Building）、砂拉越州旗、古晉清真寺（Masjid Bahagian Kuching） 等，彷彿時間停留在此刻。

▲當地地標砂拉越州立法議會大樓在金色夕陽下更顯華麗。 圖：馬來西亞觀光局／提供

近年來，古晉成為馬來西亞各種大型音樂節的舉辦地點，吸引了來自世界各地的音樂愛好者。其中又以於每年七月初舉辦的「熱帶雨林世界音樂節 Rainforst World Music Festival」最為知名，今年邁入第27屆的音樂節有近三萬人參與，在熱帶雨林之中與音樂同歡。

緊接著九月的「邊境音樂祭 Borderland Music Festival」將邀請連續9年蟬聯百大 DJ 排行榜前20名的 W&W、荷蘭電音天團 Yellow Claw、Red Bull Thre3style 世界 DJ 大賽台灣總冠軍 RAYRAY，以及其他來自世界各地的知名 DJ 連番演出，是為馬來西亞電音界的一大盛事！

▲熱帶雨林世界音樂節每晚的音樂會都帶給全場無盡的感動。 圖：馬來西亞觀光局／提供

10月舉辦的「婆羅洲 SONIC 音樂節 Borneo Sonic Music Festival」則以砂拉越的多元文化為背景，呈現 K-pop、R&B、Hip Hop 和 EDM 等多種音樂類型，邀請多位國際知名歌手，為觀眾帶來一系列激動人心且震撼的舞台表演。今年的陣容包括韓流天王 Rain、亞洲嘻哈女王 Jessi、韓國 R&B 歌手Junny，以及來自澳洲的電音樂團 DJ Slumberjack。此外，多組馬來西亞本地的重量級藝人也將輪番登台，包括鐵肺歌后李佳薇、人氣女團 DOLLA，以及華語歌壇 EDM 百萬流量謬思 Priscilla Abby 蔡恩雨，輪番上陣，將為現場觀眾帶來一場又一場令人熱血沸騰的舞台表演。

▲BSMF 2024 重磅卡司陣容（左上至右下）： Rain、Jessi、Junny、DJ Slumberjack、李佳薇、DOLLA、Priscilla Abby 蔡恩雨將連番登台演出。（圖片來源：婆羅洲 SONIC 音樂節） 圖：馬來西亞觀光局／提供

【BORDERLAND 邊緣禁地電子音樂節】

・日期：09/06-09/07

・網站：https://www.borderland-asia.com/

【BORNEO SONIC MUSIC FESTIVAL 2024 婆羅洲SONIC音樂節】

・日期：10/11-10/12

・網站：https://www.borneosonic.com/

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