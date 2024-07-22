新加坡海陸雙享受　搭邊車逛娘惹文化街　高桅帆船看夕陽吃大餐

想體驗不一樣的新加坡，可來趟「復仇者聯盟」都搭過的邊車之旅，穿梭傳統娘惹文化街道──如切路，途中在彩色屋前拍照打卡、喝咖啡，享受異國情調；傍晚搭乘新加坡獨有的豪華高桅帆船，待金黃色夕陽覆蓋大地，啜飲迎賓酒，海風吹拂臉龐；夜幕低垂，遠眺新加坡地標燈光點點，邊享用燭光晚餐，好不浪漫！

新加坡旅遊局打出「Made in Singapore 就在新加坡」品牌煥新計劃，以「大自然中的城市」、「創意活力」與「多元文化」規劃不同旅遊主題，新加坡航空每日規劃兩航班直達樟宜機場，搭乘時間約4.5小時。

想體驗大自然中的城市，不妨搭乘新加坡纜車遠眺聖淘沙海景，纜車今年邁入50周年，推出凱蒂貓主題車廂，但想360度觀賞聖淘沙空中美景，則推薦天眼纜車。搭纜車從花柏山線到聖淘沙，便可抵達斥資29億元台幣打造的聖淘沙心之音。

聖淘沙心之音規劃6大感官花園，分別是會噴出薄霧的「觀徑」、用手觸摸體驗的「觸閣」、收集各種花草味的「馨境」、潺潺流水聲的「韶源」、可品嘗大自然味蕾的「津庭」、到了夜晚會發光的「光苑」，園區也結合VR實境，拿起手機會出現蝴蝶、水母等生物，讓人嘖嘖稱奇。

新加坡的如切路是著名娘惹文化街區，特色咖啡廳、文創小店林立。吃消夜可到芽籠區，田雞粥、辣醬蟹、火山雞等新加坡特色料理在這都找得到，不過芽籠是合法紅燈區，不能隨意拍攝，記者就見到有遊客拍攝門口站有多位保全的「神祕民宅」，當場被大聲喝止。